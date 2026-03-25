EE UU ha entregado 30.000 barriles de combustible al sector privado cubano

La mayoría de los barcos, prosigue la agencia, han descargado en el puerto de Mariel, y dos más se encuentran en ruta desde España y Jamaica.

Madrid/La medida del Gobierno de Donald Trump de exportar petróleo solo al sector privado cubano va bien encaminada. Así lo asegura Reuters en una nota publicada este miércoles, que recoge que los proveedores estadounidenses han enviado unos 30.000 barriles de combustible –es decir, 4,8 millones de litros– a las mipymes cubanas desde principios de febrero.

Fue entonces cuando el régimen cubano, ante el bloqueo petrolero impuesto por Washington tras la intervención en Caracas y la captura de Nicolás Maduro, anunció un paquete de medidas entre las que se encontraba el permiso para que las pequeñas empresas privadas pudieran importar combustible. Semanas después, luego de ser adelantada la noticia por la agencia Bloomberg, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro estadounidense publicó una guía para autorizar la venta de combustible a los cubanos, siempre que beneficiara al sector privado o tuviera fines humanitarios y no involucrara de ninguna manera a las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia ni entidades incluidas en la Lista Restringida de Cuba.

Esas compras de combustible por parte de privados hasta ahora no han tenido mucha publicidad. De hecho, el director de la consultora Auge, Oniel Díaz Castellanos, se preguntaba en un informe emitido el pasado 7 de marzo: “¿Alguien conoce a alguien que realmente haya podido hacerlo?”. En ese texto, el especialista aseguraba que apenas el 30% de las mipymes tenían en realidad capacidad para importar combustible, dado, por un lado el alto costo –50.000 dólares por isotanque (contenedor cisterna) de 25.000 litros– y, por el otro, las características de las empresas.

"Desde entonces ha importado combustible, lo que le ha permitido reanudar sus servicios de entrega, según una fuente con conocimiento directo"

La lista de empresas que importan combustible, dice Reuters, incluye panaderías privadas, mayoristas que distribuyen productos a pequeños mercados privados en zonas urbanas y grandes tiendas en línea, “como el supermercado Supermarket23”. Esta plataforma de comercio electrónico, utilizada por emigrados para enviar productos a sus familiares en la Isla, “notificó a sus clientes en febrero que ya no aceptaba pedidos debido a la escasez de combustible”, recuerda la agencia. “Sin embargo, desde entonces ha importado combustible, lo que le ha permitido reanudar sus servicios de entrega, según una fuente con conocimiento directo de su funcionamiento”.

Tal y como señala Reuters, el volumen de lo importado desde EE UU “equivale a poco más de una décima parte de la capacidad de un tanquero de tamaño mediano”, lo cual supone “una fracción de las necesidades del país” (100.000 barriles diarios de petróleo, según los expertos). Sin embargo, la agencia británica constata en documentos de transporte marítimo que el plan del secretario de Estado, Marco Rubio, “está avanzando, con volúmenes importados que aumentan semana tras semana”.

Así, en lo que va de año, 61 buques con diversos productos importados por empresas privadas –incluido combustible– han descargado en Cuba, “a menudo realizando transbordos”, puntualiza Reuters, entre la Isla y puertos estadounidenses, así como europeos y de otros países del Caribe. La mayoría de los barcos, prosigue la agencia, han descargado en el puerto de Mariel, y dos más se encuentran en ruta desde España y Jamaica para atracar a finales de mes.

Esas llegadas suponen una disminución respecto al mismo período del año anterior –75 barcos–, pero en ellas están incluidos, de acuerdo con datos de seguimiento del London Stock Exchange Group, buques procedentes de “importantes centros energéticos donde se cargan productos como carbón, crudo y productos refinados”. De igual manera, y aunque la mayoría de los barcos proceden de Florida, cada vez son más los envíos desde la costa del Golfo de Estados Unidos, especialmente del Southwest Pass, en Luisiana, la desembocadura del río Misisipi, que constituye un “corredor energético clave”.

Rusia ha asegurado también este miércoles estar suministrando combustible a Cuba “en concepto de ayuda humanitaria”

Este flujo, asevera Reuters, es lo que “ha permitido a algunas empresas mantener sus operaciones a pesar del aplastante bloqueo de combustible que ha afectado al ya debilitado transporte público, la generación de electricidad y el turismo”.

Por otra parte, Rusia ha asegurado también este miércoles estar suministrando combustible a Cuba “en concepto de ayuda humanitaria”. O al menos, eso es lo que afirmó el ministro de Energía ruso, Sergei Tsivilev, en conversación con periodistas, aunque sin dar detalles, consigna Reuters.

El pasado jueves, EE UU prohibió, repentinamente, la venta de crudo ruso a Cuba, al modificar una licencia emitida previamente por el Departamento del Tesoro que lo permitía, con una lista de países a los que sigue prohibida esta transacción: Cuba, Irán, Corea del Norte y las zonas ucranianas ocupadas por Rusia. La excepción acordada para intentar aliviar la escasez de petróleo por el cierre del estrecho de Ormuz y la guerra en Irán, quedaba, pues, sin vigencia para la Isla, y las consecuencias se materializaron de inmediato.

El tanquero Sea Horse, con bandera de Hong Kong (China), que hasta el pasado 19 de marzo se dirigía hacia la Isla con 200.000 barriles de diésel ruso, viró su trayectoria para dirigirse a Trinidad y Tobago. Este miércoles, el Anatoly Kolodkin, cargado con cerca de 730.000 barriles de crudo de los Urales, actualizó su rumbo y enfiló directamente a Cuba, cuando el día anterior había cambiado su vector hacia el Caribe central, de acuerdo con páginas de seguimiento marítimo.

No parece aguardarle, sin embargo, un destino distinto al del Sea Horse. La página Falcon Eyes informa de que un buque de la Armada estadounidense tomó posición durante la madrugada del martes cerca de Bahamas y puso rumbo al Caribe Central, en un movimiento que parece dirigido a interceptar el petrolero ruso u obligarle a cambiar de ruta.