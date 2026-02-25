Washington aclarará que no hay restricciones a la exportación de combustible a los privados en Cuba

Madrid/El Gobierno estadounidense parece decidido a calmar las dudas sobre la importación de combustible para los privados en Cuba, según publicó este martes Bloomberg, a quien un funcionario de Washington afirmó que se va emitir una aclaración sobre esa autorización en la que quede claro que el perceptor será “el pueblo cubano” y no “el régimen cubano”.

Las ventas ya eran un hecho confirmado en los últimos días por testimonios de empresarios de la Isla y EE UU, pero el temor a que la Administración estadounidense cortara ese flujo era patente. “Se está manejando con la máxima discreción. Existe temor de que la Administración Trump pueda restringir también este canal, aunque tras recientes declaraciones de Marco Rubio hay expectativas de que no se adopten medidas que afecten directamente a las mipymes”, dijo hace poco más de una semana una fuente a Martí Noticias.

Ahora, de acuerdo con la fuente de Bloomberg, el Departamento de Comercio y del Departamento del Tesoro pondrá fin a la incertidumbre con la emisión de un documento para exportadores y reexportadores en el que se subraya que la venta de combustibles a empresas privadas y particulares cubanos no requiere una licencia específica y está permitida por la legislación vigente.

Pendientes de la publicación de la instrucción, la duda es cómo podrán pasar el combustible a manos de los privados sin que el Estado intervenga en lo más mínimo

A principios de febrero, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, dijo que el Gobierno se estaba facilitando y autorizando que cualquier empresa que tuviera la posibilidad de comprar combustible lo hiciera. “Hemos descentralizado, se puede decir, la importación de combustible”, adelantó.

Desde entonces, ha trascendido que varias empresas están ya importando el producto, algunas de ellas, como pudo comprobar este diario, mediante la compañía china Fujian Trebor Trading Company, que trae y vende gasolina pagada en dólares para mipymes, en partidas de hasta 25.000 litros.

Las condiciones para la compra –anunciadas en redes sociales– fueron confirmadas a 14ymedio en una llamada a varias mipymes que han recurrido a sus servicios y que deben gestionar las operaciones a través de la estatal Quimimport, dedicada a la compra de productos químicos, donde los interesados deben “calificarse como clientes” y esperar la correspondiente “propuesta comercial”.

Los clientes tienen que tener un Certificado de Microlocalización emitido por Planificación Física, que incluya las coordenadas exactas del lugar donde se ubicará el depósito; una certificación de la APCI (Agencia de Protección Contra Incendios) de la Brigada de Incendios del Cuerpo de Bomberos; el certificado de aforo y normalización del tanque emitido por Metrología, en los casos en que el depósito sea rentado a una empresa estatal; una declaración de la empresa en la que conste que el combustible será para uso propio; y el Contrato del Depósito (el correspondiente convenio o contrato de arrendamiento, cooperación o acuerdo de almacenamiento) cuando el tanque pertenezca a una entidad estatal.

Desde la importadora Quimimport, contactada por 14ymedio, afirman que la empresa "se encuentra realizando la tramitación y ejecución de estas operaciones, por lo que se hace necesario aclarar, que hasta la fecha, no se ha autorizado por la Dirección del Ministerio, la importación".

Es, en todo caso, indispensable para estar autorizado por el Gobierno a estas adquisiciones contar con el Estado para distintos trámites, así como el almacenamiento y la gestión de un producto que tiene riesgos asociados.

La información previa, publicada por Martí Noticias, afirmaba que varios países están ya haciendo este tipo de exportaciones a la Isla, incluidos los empresarios de Miami. “Cada unidad puede transportar alrededor de 24.000 litros y la entrega se realiza en el puerto de Mariel directamente a los clientes”, dijo uno de los entrevistados.

EE UU tendrá que puntualizar cómo evitará que el régimen controle en cierta medida el combustible en cuanto el diésel llegue a la Isla, aunque tampoco al Gobierno cubano le interesa obstaculizar una ayuda que oxigenaría la economía del sector privado y acabaría aliviando las penurias actuales.

Por otra parte, este martes Cubanet publicó una investigación de la que se desprende que una gran cantidad de empresas privadas están vinculadas a ministros, miembros de las fuerzas armadas o familiares de funcionarios, incluyendo a la propia hija de Mariela Castro, propietaria de un Proyecto de Desarrollo local que cuenta con autorización para la importación de hidrocarburos.

De acuerdo con el medio, hasta el 16 de febrero, aproximadamente 150 empresas habían presentado solicitudes formales, de las cuales 42 han sido autorizadas, la mayoría dedicadas al transporte de pasajeros, la logística y la producción agrícola.