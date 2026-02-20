Pese al cerco energético impuesto por EE UU, una empresa china comercializa combustible en Cuba

Con el aval del Gobierno, Fujian Trebor Trading Company vende en dólares gasolina y diésel a mipymes en tanques de 25.000 litros

A pesar de las penalizaciones impuestas por Estados Unidos a quienes comercien combustibles con Cuba, una compañía china llamada Fujian Trebor Trading Company –que se presenta en internet como distribuidora mayorista de calzado– está introduciendo y comercializando gasolina pagada en dólares para mipymes, en partidas de hasta 25.000 litros.

El combustible se vende a 2,50 dólares por litro si el comprador entrega un isotanque vacío, y a 3,45 dólares por litro si también adquiere el depósito. El importador asegura la entrega 21 días después de recibido el pago.

Contactadas para solicitar detalles sobre la operación, varias mipymes confirman que las gestiones deben realizarse a través de la importadora Quimimport, empresa estatal dedicada a la compra de productos químicos, donde los interesados deben “calificarse como clientes” y esperar la correspondiente “propuesta comercial”.

Una de las empresas hizo llegar a este diario los requisitos exigidos para la compra de diésel y la aprobación de la solicitud de importación: para poder recibir el combustible el cliente debe presentar un Certificado de Microlocalización emitido por Planificación Física, que incluya las coordenadas exactas del lugar donde se ubicará el depósito; una certificación de la APCI (Agencia de Protección Contra Incendios) de la Brigada de Incendios del Cuerpo de Bomberos; el certificado de aforo y normalización del tanque emitido por Metrología, en los casos en que el depósito sea rentado a una empresa estatal; una declaración de la empresa en la que conste que el combustible será para uso propio; y el Contrato del Depósito (el correspondiente convenio o contrato de arrendamiento, cooperación o acuerdo de almacenamiento) cuando el tanque pertenezca a una entidad estatal.

Según publicó la agencia EFE este jueves, que confirma que son varias las mipymes privadas que ya han comenzado a importar combustible, el Gobierno ha sostenido en los últimos días reuniones con empresarios extranjeros radicados en el país y con emprendedores locales para explicarles el mecanismo de estas operaciones.

El combustible, explica la agencia española, se transporta en tanques de acero inoxidable de dimensiones estandarizadas a bordo de buques de carga. Las fuentes de EFE indicaron que los envíos proceden tanto de Estados Unidos como de otros países de la región.

El pasado 7 de febrero, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, explicó, al presentar el plan de ahorro frente al denominado bloqueo petrolero, que el Gobierno estaba habilitando y autorizando a cualquier empresa con capacidad de compra a adquirir combustible.

Las autoridades cubanas insistieron en que el combustible importado por particulares solo podrá destinarse al consumo propio y que su comercialización está prohibida. Esto sugiere que estas operaciones terminarían favoreciendo principalmente a negocios vinculados al Estado (como sus plataformas de venta online) y no a la población.