En plena crisis, el Gobierno cubano extiende las ventajas fiscales a las energías renovables

Habrá exención de impuestos a los cuentapropistas y se amplía la lista de productos e insumos sin aranceles

Madrid/En una atropellada carrera por favorecer un cambio de matriz energética, el Gobierno ha aprobado una nueva normativa repleta de beneficios fiscales para la inversión en las renovables. La resolución introduce incentivos para fomentar también la eficiencia y uso, tanto en el sector estatal como en el privado. Para este último resalta la exoneración de impuestos sobre ingresos personales para cuentapropistas que decidan apostar por proyectos de autoconsumo y a quienes decidan aportar electricidad al sistema energético nacional.

La viceministra de Finanzas y Precios, Yenisley Ortiz Mantecón, explicó a los medios oficiales la normativa, publicada este jueves en la Gaceta Oficial, a la prensa oficial, donde ratificó que se mantienen las disposiciones aprobadas ya en 2025. En aquella normativa, destinada fundamentalmente a las empresas estatales y privadas para que importaran paneles solares y sus piezas libres de aranceles, también se eximía del pago del impuesto de utilidades hasta amortizar la inversión.

Ahora, con esta última, productores agropecuarios, artistas o cualquier otro profesional por cuenta propia también formarán parte de los beneficiados, con un plazo de ocho años, que es el tiempo que la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía (Onure) certificará en el dictamen técnico del que obligatoriamente hay que disponer para disfrutar de las ventajas fiscales mencionadas. Para obtenerlo, hay que presentar la documentación en la Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat) en la que esté el domicilio fiscal del cuentapropista.

La resolución de 2025 ampliaba la primera de su ramo, firmada en 2021 para la exención de aranceles en la compra realizada por personas naturales de paneles solares. Para ellas también hay una novedad: estos equipos no formarán parte del valor de importación sin carácter comercial permitido, siempre que se presenten ante la Aduana de manera independiente al resto de los artículos importados.

Pero además, la norma aprobada ayer actualiza la lista de equipos a importar exentos de pago, entre los que destacan los calentadores solares, las bombas fotovoltaicas, los pequeños aerogeneradores, los biodigestores, los cargadores para vehículos eléctricos y los sistemas de aire acondicionado solar.

La norma también aspira a incentivar la industria nacional a través de la exención de aranceles para una larga lista de piezas e insumos necesarios para producir o reparar estos aparatos y que va desde tornillos y arandelas hasta motores, pasando por cables, transformadores, acumuladores, fusibles y aparatos de medición.

Ortiz Mantecón afirmó que desde que se aprobó la primera normativa para empresas, la Onure ha recibido 168 solicitudes de licencia, de las que 95 pertenecen a privados. Sin embargo, solo 56 proyectos han sido instalados y están operativos, lo que indica que la agilidad del sistema ha sido bastante deficiente hasta la fecha y habrá que esperar a ver si ahora, en medio de una necesidad creciente de energías alternativas por el cerco petrolero de EE UU, hay más actores económicos dispuestos a invertir en estos sistemas. El objetivo, con una crisis sin precedentes encima, se antoja complicado.

La viceministra insistió en que la medida implica una reducción de ingresos fiscales para el Estado, pero que la prioridad está en impulsar la transición energética.

El anuncio también vino acompañado de la advertencia de una penalización para quienes vulneren las condiciones de la exoneración. Habrá inspecciones para quienes decidan acogerse a las ventajas y, si se comprueba que no se cumple con la normativa, se revocará el certificado.

También se podría cancelar si los equipos importados no se corresponden con el proyecto aprobado o no se presentan los documentos que respalden la inversión.

La colocación de paneles no es, por otra parte, un camino de rosas. En una ciudad donde el hacinamiento sigue marcando el paso habitacional en muchos edificios las disputas por el espacio común de la azotea para instalar estos dispositivos comienza a ser ya un campo de batalla. La protección de estas estructuras, que llevan mantenimiento y cuidados frecuentes, también debe hacerse en áreas protegidas de golpes y alejadas de los ladrones, que ya comienzan a tener a estas placas fotovoltaicas en la mira.

La necesidad de contar con espacios amplios donde desplegarlos, los peligros que implican los impactos de objetos, en una nación donde los frecuentes huracanes hacen que persianas o trozos de tejas se conviertan en proyectiles que surcan los aires, son algunos de los peligros a los que se enfrenta la nueva “ola solar”. También, el vandalismo y el saqueo, que tradicionalmente se ha llevado desde aires acondicionados hasta los cables que van del reloj eléctrico hasta el interior de las viviendas.

El traslado de estos equipos, además, lleva un manejo cuidadoso que se complica en medio de una crisis energética que impide a los mensajes trasladar mercancías y obliga a echar mano de ciclistas y motoristas para mover productos.