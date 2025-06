Cuba amplía a las empresas la exención de aranceles para importar paneles solares

La Habana/El Ministerio de Finanzas y Precios publicó el viernes, en la Gaceta Oficial, una resolución que autoriza a empresas estatales y privadas a importar a la Isla paneles solares, así como sus piezas, libres de aranceles aduaneros, un beneficio que desde 2021 tenían los ciudadanos particulares. La norma, publicada en plena crisis energética y con el país sufriendo los peores déficits de las últimas semanas, tiene carácter retroactivo, y se aplicará a todos los equipos y partes que entraron al país a partir del pasado 1 de mayo.

También podrán entrar al país, sin necesidad de pagar las tasas aeroportuarias, calentadores, bombas de agua, alumbrado, cargadores para vehículos eléctricos y sistema de aire acondicionados –además de piezas de repuesto de estos equipos–, entre otros, siempre que funcionen con energías renovables.

La resolución advierte de que, como hasta ahora en el caso de las personas naturales, las mercancías que puedan ser beneficiadas deberán presentarse separadas del resto del equipaje ante las autoridades de los aeropuertos.

En el caso de las empresas, tanto estatales como privadas, se les exime a partir de este viernes del pago de aranceles por la importación de “materias primas, componentes, partes, piezas, equipos y accesorios, para la ejecución de un proceso inversionista o fabricar equipos, dispositivos o piezas de repuesto, destinados al aprovechamiento de las fuentes renovables de energía”.

Para aquellas compañías que lleven a cabo proyectos de generación de electricidad con fuentes renovables, se les eximirá asimismo del pago de impuestos sobre utilidades “durante el período de recuperación de la inversión, por un plazo de hasta ocho años”. Previamente, el proyecto debe estar certificado por la Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat) para poder ser beneficiario de la exención.

Por último, las tecnologías que usen energía limpia –excepto los vehículos eléctricos– se comercializarán tanto de forma mayorista como minorista a precios no recaudatorios, lo que favorecerá la posibilidad de adquirirlos a menor costo.

Con unos impactantes 1.907 megavatios de déficit para este sábado, y después de varios meses de faltantes por encima de los 1.000 (aproximadamente un tercio de la demanda nacional), el Gobierno cubano está desesperado por aliviar la crisis energética. Que los cubanos paguen, importen e instalen sus propios paneles solares ha sido la solución que ha encontrado para lidiar con la falta crónica de combustible y el mal estado de las termoeléctricas.

Según la viceministra de Finanzas y Precios, Yenisley Ortíz Mantecón, “esta actualización responde a la necesidad de perfeccionar el marco regulatorio tras más de tres años de aplicación de los primeros incentivos, incorporando experiencias prácticas y ampliando el alcance para potenciar la participación ciudadana y empresarial en la generación limpia”.

Asimismo, dijo en una conferencia con la prensa oficialista, esto permitirá un aumento de inversiones y proyectos en torno a la implementación de sistemas de energía renovable. No obstante, al menos para los ciudadanos –no tanto para las pymes– hacerse de paneles solares no es tarea fácil y en tres años no han demostrado ser un aliciente significativo para el sistema eléctrico nacional (SEN).

Desde que se eximiera de aranceles su importación en 2021 y con el empeoramiento de los apagones, muchos han instalado paneles solares en sus viviendas, pero los precios, que rondan los miles de dólares por los equipos y su instalación, son prohibitivos.

Ese año también comenzó la exención de impuestos de importación a, entre otros productos como alimentos y medicinas, plantas eléctricas. En la última prórroga que se concedió para esta norma, el pasado abril, las autoridades admitieron que la medida se prolonga porque “se mantienen las condiciones que dieron origen a la aplicación de estas medidas”.

Ese mes, también se inició un censo de plantas eléctricas, como se ha hecho varias veces durante la interminable crisis energética que afecta al país, con un doble propósito: racionar la venta de combustible e identificar cuántos hogares pueden sobrevivir a los cada vez más intensos apagones con su propio generador.

Entonces, las autoridades anunciaron que los clientes inscritos en el registro tenían derecho a 20 litros de gasolina y solo la podían comprar en los servicentros “habilitados para el proceso”. Un mes más tarde, toda la venta de combustible en la Isla comenzó a gestionarse a través de la aplicación Ticket, incluyendo el despacho de gasolina para generadores particulares.