EE UU quintuplicó sus exportaciones de arroz a Cuba en los dos primeros meses de 2026

Según Cubatrade, las ventas fueron de cinco millones de dólares y el cereal se convierte en el segundo producto más vendido después del pollo

Madrid/Estados Unidos se ha convertido en un significativo exportador de arroz a Cuba en lo que va de año. Según Peter Bachmann, presidente de USA Rice, en los dos primeros meses de 2026 las exportaciones a la Isla se han quintuplicado si se compara con etapas anteriores. El directivo no ha facilitado cifras, pero de acuerdo con los datos de US-Cuba Trade, el valor roza los cinco millones de dólares.

En enero, las ventas ascendieron a 2.068.529 dólares, el 5,8% del total y convirtiendo al arroz en el quinto producto más vendido después del pollo en todas sus modalidades –que ocupa los tres primeros puestos– y el cerdo. Esa barrera también la superó en febrero, cuando adelantó al cerdo y se convirtió en el cuarto alimento más exportado a la Isla –solo detrás del pollo–, por un valor de 1.926.996 dólares, el 6,3% del total.

Hasta la fecha, las importaciones de arroz más frecuentes en Cuba procedían de Vietnam, Brasil, Guyana o Colombia. A pesar de que también recibe frecuentes donativos del grano procedentes sobre todo de China y Vietnam, y en menores cantidades de otros países, importar es una necesidad para la Isla. En 2024, último año del que hay datos completos, el régimen invirtió más de 300 millones de dólares para importar 407.000 toneladas de arroz, cantidad necesaria para compensar su déficit.

Pero hasta ahora no se había sabido que las importaciones estadounidenses fueran significativas. La información ha trascendido a partir de un evento en la Embajada de Cuba en Washington en la que estuvo presente Paul Johnson, presidente de la Coalición Agrícola de Estados Unidos para Cuba, reivindicando que se liberen los obstáculos para que aumente el comercio entre ambas naciones. Lianys Torres Rivera, encargada de negocios de la sede diplomática, confirmó la crisis del grano cubano, cuya producción ha caído un 40% según la funcionaria, creando una alta demanda de importaciones.

“Los importadores cubanos generalmente deben pagar en efectivo y por adelantado, porque el acceso a crédito a corto plazo está restringido”

Bachmann dijo que el mismo mercado que se ha abierto con el arroz puede expandirse a otros productos como los lácteos, las hortalizas y otros granos. Sin embargo, la financiación sigue siendo, advirtió, un obstáculo para ello. “Los importadores cubanos generalmente deben pagar en efectivo y por adelantado, porque el acceso a crédito a corto plazo está restringido”, lamentó. A su juicio, mientras se mantengan las condiciones actuales, las exportaciones seguirán lastradas, a pesar de que la demanda es muy alta, por la incapacidad del campo y la industria de la Isla para producir.

Los directivos de la industria agrícola estadounidense se mostraron muy satisfechos de la expansión del sector privado en la Isla y cómo este se ha convertido en la vía para vender sus productos. Esa idea enlaza con la insistencia de la política estadounidense de fortalecer a las mipymes en detrimento del Estado. Además, la venta de combustible a los privados, autorizada por el Departamento de Estado a principios de este año favorece el comercio bilateral, consideraron, sin dejar de mantener la presión política.

En todo caso, los exportadores estadounidenses instaron a realizar cambios legales que permitan modificar las exenciones al comercio bilateral de alimentos. Las leyes del embargo prevén una serie de excepciones para comida, material médico y automóviles –una licencia que sigue vigente aunque no se enmarca en el alivio humanitario–.

La Coalición estima que hay medidas que podrían implantarse sin cambiar la legislación, mediante licencias generales que permitan la inversión de Estados Unidos en operaciones agrícolas privadas o el uso de programas de exportación para apoyar el desarrollo de un mercado en Cuba. “Abrir líneas de crédito formales para los compradores cubanos necesitaría autorización del Congreso y una señal política clara de la Administración", advirtió Johnson.

Dalton Henry, directivo de Wheat Associates, señaló los obstáculos que permanecen del lado cubano, entre ellos el control de la molienda de trigo, que impide que se exporte este cereal a la Isla. Esto, lamentó, ha obligado a los compradores cubanos a recurrir a Europa y Canadá, a pesar de que están mucho más lejos. Henry adujo que si los exportadores estadounidenses lograran la paridad con las cuotas de mercado del Caribe, podrían acceder a un mercado de trigo de aproximadamente medio millón de toneladas en la Isla.