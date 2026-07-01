Una mipyme con capital extranjero vende combustible desde una nave de Cupet en La Habana

La Habana/Hay pocos sitios en La Habana en estos momentos tan frescos como la oficina comercial de A granel, una nueva mipyme de venta de combustible importado de EE UU que está dando mucho de qué hablar a pesar de su corta vida. Ubicada en Arroyo Arenas, en el municipio habanero de La Lisa, la nueva empresa privada se estrenó el pasado 27 de junio con un video en redes sociales protagonizado por la influencer cubana Iraisel Pintueles que ha levantado más polémica que información.

Entre crítica y defensa, la influencer explicó algún detalle de la mipyme: el más relevante, que el propietario es “una entidad privada con capital de afuera, no tiene relación ninguna con ninguna persona o miembro del Gobierno, paga impuestos, tiene su documentación y permisos en regla para ejercer el abastecimiento de combustible a otros privados y a los cubanos sin intermediación del Estado”, puntualizó. Poco más.

Por el momento, A granel, que ya tiene 3.333 seguidores en Instagram a pesar de los pocos días de su primera y única publicación, vende diésel a 2,50 dólares el litro, según pudo comprobar 14ymedio en una visita a la nave industrial, ubicada al final de Avenida del Puerto, que ocupa el negocio. El almacén es propiedad de la Empresa Cubana de Lubricante, Cubalub, que pertenece a la estatal Cupet.

Vehículos nuevos cargan combustible en la nueva mipyme. / 14ymedio

Una empleada no disimula el gesto cuando se le menciona el más que evidente despliegue de dinero y medios de la mipyme. La clientela tampoco es modesta. En el área de carga podían verse este martes varias rastras cargando camiones nuevos y vehículos modernos. En el interior de la nave industrial, decenas de tanques de 1.000 litros estaban apilados, en brutal contraste con el desabastecimiento casi total de las gasolineras en La Habana.

Aunque en el breve clip de presentación se hablaba de un precio de 1,75 dólares por litro, este martes la tarifa era de 2,50, aunque no queda claro cuál es la cantidad mínima. Eso sí, no cualquiera puede acceder. La promoción también indicaba que el proceso era sencillo: “Llegas y facturas”, dice una empleada de la mipyme. Lo cierto es que el pago debe hacerse desde el exterior y solo las empresas privadas pueden comprar, aunque no se dice en ningún lugar que los compradores no puedan revender a particulares o, incluso, al Estado, pese a las sanciones de Washington.

Según cuenta un empleado a este diario, los cuentapropistas aún no pueden adquirir el diésel, y aunque las autoridades les dijeron que se iba a autorizar también a estos clientes, aún hay trabas para hacerlo. No obstante, pactar con una mipyme para que sea el comprador formal es una vía alternativa que está siendo ya utilizada.

Los tanques de A granel son de 1.000 litros y, aunque se puede comprar uno completo, como el propio nombre indica –y recalca el eslogan, “A tu medida”– el cliente puede llevarse la cantidad que desee.

La situación contrasta con la venta que predominaba hasta ahora. “Un tanque de esos de 1.000 litros vale 30.000 fulas”, cuenta a 14ymedio un cliente que se desplaza hasta Playa Baracoa (en Bauta, Artemisa) para comprar. “Te sale como a tres dólares el litro. La gente los revende a cinco”. El comprador explica que el mínimo es de 3.000 litros, aunque algunas mipymes logran comprar menos. “Yo hoy tendría que haber ido, aunque estoy cansado. Igual, voy allí y me siento feliz, porque tienes que comprar dos o tres tarecos de esos, pero me la venden a cinco dólares. Por lo general, aquí la gente te la está vendiendo a más de 20”.

El bloqueo petrolero de EE UU al régimen cubano, en vigor desde el 29 de enero, solo permite las importaciones de combustible realizadas por el sector privado, lo que está favoreciendo la proliferación de negocios de reventa. Este martes irrumpió otra nueva empresa, Gassolina importada, que se promociona en La Habana como “energía sin fronteras a solo 4,85 dólares el litro”. Aquí, solo se vende a partir de 20 litros, explica la promoción.

Los tanques de A granel son de 1.000 litros y, aunque se puede comprar uno completo, como el propio nombre indica, el cliente puede llevarse la cantidad que desee. / 14ymedio

“Los precios de venta en divisas de los combustibles se actualizarán, hacia el alza o la baja, de acuerdo con los costos reales de cada operación específica”, anunció el Gobierno cubano el pasado 15 de mayo. En aquel momento, 14ymedio realizó un recorrido en el que comprobó que no todos los servicentros vendían al mismo precio. En Línea y E, la gasolina especial B-94 estaba a 2 dólares, la regular B-90 a 1,90, la motor B-83 a 1,80 y el diésel regular a 2 dólares.

Pasado un mes y medio de aquello, los precios siguen iguales, pero el combustible de venta libre por la aplicación Ticket ha desaparecido en La Habana desde el 28 de mayo. Solo quedan abiertas algunas gasolineras fuera de la capital, en particular en las provincias de Matanzas y Sancti Spíritus.

Desde que EE UU comenzó a vender gasolina a los privados de la Isla, el negocio ha florecido, y sus exportaciones hacia Cuba han pasado de solo 87.746 dólares en enero –casi todo en aceites y lubricantes– a 12.375.227 dólares en abril. En total, en los cuatro primeros meses del año, las compras desde la Isla crecieron un 74% y alcanzaron más de 291 millones de dólares.