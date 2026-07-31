Cuba multiplica por seis sus compras de huevos a Estados Unidos en solo dos meses

Madrid/Estados Unidos aprovechó el parón de las ventas de huevos desde República Dominicana, que en 2025 había sido el principal proveedor del producto a la Isla y hace pocos días anunció que retomaba los envíos después de meses de suspensión. El huevo fresco se ha convertido en el segundo alimento más exportado desde Estados Unidos a Cuba después del pollo en todas sus variantes, y no solo eso, el valor de las ventas se multiplica.

El pasado mayo, los datos de exportación de alimentos relativos a marzo que publica el Consejo Económico y Comercial EE UU-Cuba (US-Cuba Trade) reflejaron por primera vez un salto significativo del huevo en la clasificación, donde antes no aparecía. Ese mes, el valor de las ventas fue de poco más de 527.000 dólares, una cantidad nada despreciable pero pulverizada en abril. Entonces, el monto ascendió a 1.682.915 dólares.

La publicación, este jueves, de las cifras de mayo revela un crecimiento enorme, ya que el gasto en huevos desde la Isla ascendió hasta los 3.319.184 dólares, casi el doble del mes anterior. Esto en lo referente al producto fresco, ya que el fertilizado –para incubación– también llega a Cuba desde el país vecino. El valor, solo en el mes de mayo, fue de 1.469.677 dólares, lo que ha empujado el producto hasta los primeros lugares de la tabla, concretamente el octavo, un puesto muy alto si se tiene en cuenta que los tres primeros son para el pollo.

El sector de los vehículos obtuvo el primer permiso en 2022, durante el Gobierno de Joe Biden, y no ha dejado de crecer durante la Administración de Donald Trump

La carne de este animal sigue siendo la reina, en todo caso, de las importaciones desde EE UU. Los tres tipos de pieza que se adquieren congelados desde la Isla –pechuga, cuartos traseros y alas– suponen el 47,1% del total de ventas desde el país vecino, y un valor de más de 19,8 millones de dólares.

En conjunto, las ventas del mes de mayo fueron de 42,2 millones de dólares, muy superiores a las de los mismos períodos de años precedentes. En mayo de 2025 ascendieron a 37,24 millones de dólares y en 2024 a 34,6. Sin embargo, el cómputo general del año tiene un balance negativo. Entre enero y mayo, se importaron en la Isla productos por valor de 189 millones de dólares, frente a los 204,9 del mismo período del año anterior, un 7,7% menos.

Además de los productos alimenticios y otros productos sanitarios o de aseo que están exentos del embargo a través de una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac), el informe recoge el valor de las exportaciones de vehículos. Este sector obtuvo el primer permiso en 2022, durante el Gobierno de Joe Biden, y no ha dejado de crecer durante la Administración de Donald Trump, que no ha puesto inconvenientes a la venta de vehículos a la Isla.

También aparecen en la lista otros datos llamativos como los 285.656 dólares gastados en la importación de paneles solares

En mayo, el valor de las ventas de vehículos, piezas, motocicletas y bicicletas se situó en 15,7 millones de dólares, que es, pese a todo, mucho menos que el mes anterior, cuando llegaron a los 46,6. En este apartado sorprende, eso sí, la venta hacia Cuba de una autocaravana valorada en 14.360 dólares. Desde que se aprobó la exención para este sector, el valor de las ventas supera los 485 millones.

También aparecen en la lista otros datos llamativos como los 285.656 dólares gastados en la importación de paneles solares y los 15.579 para el azúcar de caña.

A estas cifras se unen las publicadas en otro documento correspondiente a los hidrocarburos, que EE UU permite que se vendan al sector privado cubano desde febrero. El valor de las exportaciones de combustibles y aceites en mayo fue de 23,9 millones de dólares, casi el doble de los 12,4 millones registrados en abril que, sin embargo, no necesariamente se deben al aumento de la cantidad, sino al encarecimiento de los derivados en las refinerías estadounidenses.