Más de cien empresas privadas ya tienen autorización para vender combustible de forma mayorista

Madrid/El primer ministro, Manuel Marrero, se mostró este miércoles convencido de que las nuevas 176 medidas aprobadas para transformar la economía –de las que, dijo, 110 están aprobadas– funcionarán. “En materia de inversión extranjera ya comienzan a materializarse los primeros resultados”, expuso ante la Asamblea Nacional.

Los detalles fueron pocos, pero afirmó que se ha autorizado ya “el primer negocio de inversión extranjera para la importación, distribución y comercialización de combustible”, una descripción que coincide con la de A Granel, la mipyme con oficinas en La Lisa y almacén de Cupet en la Avenida del Puerto que 14ymedio visitó a inicios de mes. Marrero, además, especificó que hay más de un centenar de privados que han recibido autorización para comercializar combustible de forma mayorista y que la cifra va al alza.

También, dijo el primer ministro, se han aprobado “el primer negocio de inversión extranjera en La Habana Vieja y la creación de la primera zona con regulaciones especiales para el establecimiento de una empresa de capital totalmente extranjero dedicada al turismo de salud”. Con más vaguedad, agregó que se ha constituido por primera vez una empresa mixta entre una compañía extranjera y una privada cubana, algo que permite la ley desde el pasado marzo.

También, dijo el primer ministro, se han aprobado “el primer negocio de inversión extranjera en La Habana Vieja y la creación de la primera zona con regulaciones especiales para el establecimiento de una empresa de capital totalmente extranjero dedicada al turismo de salud”

Aunque Marrero no se refirió este miércoles a ello, Danna Álvarez, directora general de la dirección de planificación, organización e información del Ministerio de Transporte, destacó la importancia de la nueva lista de actividades permitidas al sector privado –aprobadas mediante el Decreto 160, publicado este martes– y celebró “otro grupo de actividades "muy importante para la economía del país". Entre ellas, mencionó la gestión de “terminales portuarias que no sean de interés nacional”.

Aunque los grandes puertos, que se mantienen bajo control estatal por considerarse estratégicos, no podrán recibir tanqueros por el bloqueo petrolero de EE UU y las sanciones del Departamento de Estado sobre las empresas que los operan, esta flexibilización abre la puerta a la llegada a Cuba de pequeños buques de combustible contratados por el sector privado de la Isla.

Oficialmente, el Estado no recibe crudo desde marzo, cuando el Anatoly Kolodkin atracó en el puerto de Matanzas con cerca de 730.000 barriles de crudo ruso. Antes de eso, hay que remontarse a enero, cuando llegó desde el puerto mexicano de Coatzacoalcos el Ocean Mariner con unos 80.000 barriles de petróleo. Desde entonces, la Isla sobrevive con los hidrocarburos de producción nacional, que se usan para las termoeléctricas y Energas, y con combustible que compra –violando la normativa estadounidense sobre las exportaciones autorizadas– al sector privado.

El hundimiento de las pocas reservas estatales se ve, cada vez más, en la venta organizada a través de la aplicación oficial Ticket. Entre el 15 y el 26 de julio no ha habido turnos para comprar gasolina en ningún servicentro de la Isla, aunque el pasado lunes se anunció la apertura de “salas de espera" en Camagüey, Matanzas y Villa Clara. Previsiblemente, los carburantes despachados procedan de la importación que realizan los privados.

Entre el 15 y el 26 de julio no ha habido turnos para comprar gasolina en ningún servicentro de la Isla, aunque el pasado lunes se anunció la apertura de “salas de espera" en Camagüey, Matanzas y Villa Clara

Como ha informado este diario –y confirma ahora el primer ministro–, infinidad de mipymes se han sumado a este negocio tan lucrativo. “Alquilan las gasolineras, facturan, y venden el litro de gasolina en dólares”, contó la pasada semana un cliente de una gasolinera de La Habana a 14ymedio.

La escasez ha generado, incluso, un mercado en el que cualquiera, aunque tenga un negocio de otro tipo, se suma al festín. “Ahora mismo cualquiera tiene gasolina por la calle y te la vende a precios impagables”, contó un chofer habanero. “Mipymes de alimentos, gente que está en el negocio de la venta de dólares, cualquiera te vende el litro de gasolina a 3.500 pesos”. Las redes sociales también dan prueba de ello.

Marrero admitió este miércoles que uno de los principales problemas del país sigue siendo la falta de combustible, que repercute en todos los sectores. Aunque –recordó– se han ampliado las capacidades de energía renovable, con 1.464 megavatios instalados (un 13,8% de la generación eléctrica nacional), los apagones siguen siendo muy prolongados, hasta el punto de que ayer se anunció el déficit récord: 2.380 megavatios durante el horario pico.

El malestar volvió a ser perceptible en La Habana, donde se vivió un enorme cacerolazo en el barrio de Valle Grande, después de 29 horas sin luz. Los vecinos, que hicieron sonar sus calderos durante al menos 30 minutos, lograron que se les pusiera la corriente. “Con la alegría de que volviera la luz, continuaron tocando las cazuelas, como en celebración”, cuenta una vecina a 14ymedio.