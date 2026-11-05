Por cambiar 300 dólares para un asilo, cuatro masones cubanos reciben condenas de dos a cuatro años

Entre los sancionados figuran el escritor Ángel Santiesteban y José Ramón Viñas Alonso, en medio de las presiones del Gobierno para controlar el Supremo Consejo del Grado 33

La Habana/Cuatro masones cubanos, entre ellos el escritor y ex preso político Ángel Santiesteban Prats, fueron condenados este jueves a penas de entre dos y cuatro años de limitación de libertad por cambiar apenas 300 dólares a la tasa del mercado informal. Las operaciones, realizadas en 2023 y 2025, involucraron fondos del Asilo Nacional Masónico Llansó, una institución benéfica que atiende a ancianos en La Habana, según una nota informativa del Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre publicada en las redes de Razones de Cuba. La sentencia llega en medio del prolongado enfrentamiento entre el Gobierno y los dirigentes de la masonería cubana.

El Tribunal impuso la sanción más elevada, cuatro años de limitación de libertad y una multa de 25.000 pesos, a José Ramón Viñas Alonso, antiguo Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 y presidente del Patronato del asilo. Fernando Marcos García, contador de la institución, recibió tres años y una multa de 20.000 pesos, mientras que Santiesteban y Osvaldo Ernesto Villegas Digat fueron condenados a dos años y multas de 20.000 pesos cada uno.

Las penas no implican el ingreso en prisión, pero sí restricciones de libertad. El tribunal impuso además a los cuatro acusados la privación de derechos, la prohibición de salir del país y de ejercer cargos u oficios. La sentencia todavía puede apelarse ante el Tribunal Provincial Popular de La Habana.

Las penas no implican el ingreso en prisión, pero sí restricciones de libertad

El delito atribuido a los condenados es el de “tráfico ilegal de divisas”, contemplado en el artículo 315.1, inciso g), del Código Penal. Lo llamativo es que cambiar dólares y euros fuera de los bancos constituye una práctica cotidiana en Cuba, donde las diferencias entre las tasas oficiales y las informales han convertido este último mercado en una vía habitual para conseguir moneda nacional. Las dos operaciones castigadas sumaron apenas 300 dólares y se realizaron con casi dos años de diferencia

Según los documentos de la acusación publicados por CubaNet, el primero de los cambios ocurrió el 14 de septiembre de 2023, cuando Santiesteban entregó 49.600 pesos de su propiedad a cambio de 200 dólares pertenecientes al asilo. El segundo se produjo el 13 de junio de 2025, cuando Villegas Digat cambió otros 100 dólares de la institución por 37.500 pesos. Ambas operaciones fueron autorizadas por Viñas Alonso.

La defensa, encabezada por el abogado Roberto Ortega Ortiz, sostuvo que las transacciones no constituyeron delito y que ninguno de los implicados obtuvo beneficios personales ilícitos. Según el letrado, los primeros 200 dólares permitieron adquirir leche en polvo para los ancianos, mientras que la segunda operación proporcionó pesos al asilo para afrontar emergencias y permitió a Villegas obtener divisas destinadas a comprar medicamentos para su hijo.

Lo llamativo es que cambiar dólares y euros fuera de los bancos constituye una práctica cotidiana en Cuba

La organización independiente Cubalex cuestionó también los fundamentos jurídicos de la acusación. En un análisis publicado este miércoles, señaló que las operaciones estaban registradas en los libros de contabilidad del asilo y que no existían indicios de intermediación clandestina ni de lucro personal. También puso en duda la proporcionalidad de las sanciones.

El procedimiento contiene además un elemento político explícito. En su escrito de acusación, la Fiscalía incluyó entre las valoraciones personales sobre Santiesteban que el escritor “no se dedica a ninguna actividad socialmente útil” y que “se expresa abiertamente en contra del proceso revolucionario que impera en Cuba”.

El expediente fue instruido, además, por un órgano especializado en delitos contra la Seguridad del Estado, pese a que la infracción atribuida a los acusados pertenece al ámbito de los delitos contra el orden económico nacional.