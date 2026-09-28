Ángel Santiesteban es elegido nuevo Soberano Gran Comendador de la masonería cubana

La Habana/El escritor, ex preso político y opositor cubano Ángel Santiesteban Prats fue elegido Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba. Según publicó CubaNet, la votación tuvo lugar el pasado sábado 26 de septiembre, durante una sesión extraordinaria celebrada en La Habana, y terminó con 19 votos a favor y uno en contra.

Santiesteban sustituye a José Ramón Viñas Alonso, que dirigía el Supremo Consejo desde 2015. Tras la elección, Viñas pasó a desempeñarse como lugarteniente gran comendador, una posición equivalente a la vicepresidencia dentro de la Orden, y fue declarado además “soberano gran comendador ad vitam del honor y la dignidad”, según CubaNet.

Hace menos de dos meses, Santiesteban estaba en el centro del pulso con el Ministerio de Justicia por la permanencia de Viñas. Como gran canciller del Supremo Consejo, fue él quien denunció el 6 de agosto que una funcionaria del organismo pretendía imponer un relevo decidido por las autoridades y convocó a los masones a presentarse al día siguiente en la sede de Centro Habana.

Hace menos de dos meses, Santiesteban estaba en el centro del pulso con el Ministerio de Justicia por la permanencia de Viñas

Un centenar acudió, a la sede del Supremo Consejo del Grado 33 en Centro Habana,a respaldar a Viñas y el relevo no llegó a ejecutarse. “Para las autoridades no soy el Soberano; para mis hermanos sí lo soy”, respondió entonces el dirigente a la funcionaria de Justicia. Agentes de la Seguridad del Estado permanecieron en los alrededores del edificio.

El enfrentamiento escaló el 19 de agosto, cuando Viñas fue citado a una estación policial de La Habana acusado de “desobediencia”. Se había negado a entregar las llaves de su despacho y mantenía que su cargo dependía exclusivamente de las elecciones internas. Una fuente cercana aseguró a 14ymedio que la Policía intentó dejarlo detenido, aunque su abogado logró impedirlo.

La ofensiva contra Viñas venía de 2025. En mayo de ese año, el Ministerio de Justicia intentó reconocer como jefe del Supremo Consejo a Lázaro Cuesta Valdés y amenazó con congelar las cuentas bancarias de la institución si esta no aceptaba la decisión. Santiesteban atribuyó entonces la maniobra a la Seguridad del Estado.

En abril de 2025, Santiesteban fue expulsado de los grados simbólicos de la Orden, pero conservó los grados del 4 al 33, el máximo del Rito Escocés. Eso le permitió seguir dentro del Supremo Consejo, desde donde continuó denunciando la infiltración de la Seguridad del Estado en la fraternidad.

El choque entre Viñas y el régimen tiene además un antecedente político. Tras las protestas del 11 de julio de 2021, Viñas respaldó una carta dirigida a Miguel Díaz-Canel en la que el Supremo Consejo rechazó la “orden de combate” lanzada por el mandatario para reprimir a los manifestantes. Desde entonces, miembros del Supremo Consejo han denunciado presiones e interrogatorios contra Viñas, además de intentos de apartarlo del liderazgo de la institución.

Santiesteban, un crítico pertinaz del régimen cubano, escribió el guion de la película Plantados, un acercamiento a la situación de los prisioneros políticos tras la llegada al poder de Fidel Castro en enero de 1959. Ha recibido también el Premio de la Fundación Václav Havel a la disidencia creativa.