Arropado en la calle por un grupo de masones, Viñas Alonso sale ileso de una cita con la Seguridad del Estado

La fraternidad masónica reaccionó a la citación convocando a sus miembros a acudir a la estación policial para respaldar a Viñas Alonso.

El líder del Supremo Consejo de la fraternidad se negó a entregar las llaves de su despacho e insistió que su cargo solo depende de las elecciones internas

Madrid/José Ramón Viñas Alonso, Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, compareció este martes en la estación policial de Infanta y Manglar, en La Habana, acusado del supuesto delito de “desobediencia”. “La Policía intentó dejarlo preso", pero su abogado logró impedirlo, dijo a 14ymedio una fuente cercana.

En la cita estaba presente la coronel Kenia María Morales Larrea, dedicada desde hace varios años a la persecución de activistas y opositores. La acusadora formal fue, no obstante, Miriam Garcia Meriño, directora de Asociaciones en el Ministerio de Justicia, quien el pasado 7 de agosto asistió a la reunión mediante la que el régimen intentó apartar al líder de los masones.

En las inmediaciones de la unidad se extendió un “despliegue de respuesta rápida de los centros de trabajo cercanos”.

Durante el interrogatorio, la Seguridad del Estado le recriminó que se encontraba “desocupado”

Durante el interrogatorio, la Seguridad del Estado le recriminó que se encontraba “desocupado”. Ante la afirmación de Viñas Alonso de que él percibe un salario por sus funciones como soberano, los agentes le contestaron que, tras la sentencia emitida anteriormente, ya no le correspondía esa condición. Asimismo, intentaron despojarlo de las llaves del Supremo Consejo, pero él se negó a entregarlas.

El líder masónico anunció ante sus correligionarios que la Alta Cámara del Supremo Consejo decidirá en septiembre si continúa en el cargo o si se convocan nuevas elecciones. La fraternidad masónica reaccionó a la citación convocando a sus miembros a acudir a la estación policial para respaldar a Viñas Alonso, bajo el lema “La masonería se respeta”.

El lunes, un oficial de la Policía Nacional entregó la citación a la esposa de Viñas Alonso en su propia vivienda. En la citación, a la que tuvo acceso 14ymedio, se señalaba que el líder masónico debería presentarse ante el instructor penal del Departamento de Delitos contra la Seguridad del Estado, identificado en el documento simplemente como “capitán Andy”.

El 7 de agosto, un centenar de masones se reunieron en la sede del Supremo Consejo para rechazar lo que denunciaron como una nueva injerencia del Estado en los asuntos internos de la fraternidad y expresar su respaldo a Viñas Alonso, después de que fuera citado por el Ministerio de Justicia para ser relevado de su cargo y sustituido por otra persona designada por las autoridades.

La sustitución del máximo dirigente del Supremo Consejo no llegó a concretarse y Viñas Alonso permaneció en el cargo al término del encuentro

La sustitución del máximo dirigente del Supremo Consejo no llegó a concretarse y Viñas Alonso permaneció en el cargo al término del encuentro. En los alrededores de la institución se desplegaron efectivos de la Policía, como pudo constatar 14ymedio.

“Yo solo he venido a referir lo que dice la sentencia”, advirtió García Meriño durante la reunión. “No vine a explicar nada más”. Viñas Alonso le respondió que el fallo únicamente sostiene que no ostenta la condición de Soberano ante el Estado. “Para las autoridades no soy el Soberano; para mis hermanos sí lo soy”, replicó, según consta en los videos entregados a 14ymedio.

Los dirigentes del Supremo Consejo sostienen que el Ministerio de Justicia intenta ejecutar la Resolución 342/25, dictada cuando Óscar Manuel Silvera Martínez era ministro de Justicia y posteriormente recurrida ante el Tribunal Supremo Popular. Según los masones, ese tribunal confirmó la decisión. Hasta el momento, ni el texto de la resolución ni el fallo judicial han sido difundidos públicamente, y el Ministerio de Justicia tampoco se ha pronunciado sobre el caso.

Los masones sostienen que la resolución busca sustituir a Viñas Alonso por Lázaro Faustino Cuesta Valdés, una decisión que consideran incompatible con la legislación del Rito Escocés Antiguo y Aceptado y con los acuerdos adoptados por la Alta Cámara del Supremo Consejo, el órgano que, según sus estatutos, tiene la facultad exclusiva de elegir o destituir a su máxima autoridad.

La disputa es un nuevo episodio de la crisis que atraviesa la masonería cubana desde hace varios años. Tras las protestas del 11 de julio de 2021, Viñas Alonso respaldó una carta dirigida a Miguel Díaz-Canel en la que se rechazaba la "orden de combate" pronunciada por el mandatario durante aquellas manifestaciones. Desde entonces, dirigentes del Supremo Consejo denuncian presiones, interrogatorios y una campaña para desplazarlo de la institución.

Viñas Alonso también permanece bajo reclusión domiciliaria por un proceso relacionado con el presunto cambio de 100 dólares en el mercado informal, que sus partidarios consideran otro mecanismo de presión de las autoridades para apartarlo del Supremo Consejo.