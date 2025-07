El régimen cubano sigue su ofensiva contra los líderes masones al procesarlos por "tráfico de divisas"

"No tenemos ninguna preocupación", aseguran Viñas Alonso y Kessel Linares

La Habana/Tras asistir a una citación que devino interrogatorio con la Policía, el Soberano Gran Comendador de la masonería, José Ramón Viñas Alonso, y el electo Gran Maestro, Alberto Kessel Linares, fueron liberados con procesos penales abiertos. Según publicó el primero en redes sociales tras regresar a su vivienda, también fueron regulados como medida cautelar y se les impuso una restricción de movimiento que les permite salir de su vivienda solo para ir a trabajar.

Según Viñas, durante su interrogatorio en la unidad de Costa y Diez de Octubre, en La Habana, las autoridades cuestionaron sus “muchos” viajes al extranjero y le preguntaron de dónde sacaba el dinero. En última instancia, se abrió un proceso penal en su contra por “tráfico de divisas”.

“Se pretende vincularme con un acuerdo no personal, sino que ha tomado por unanimidad el Patronato ante la necesidad de [cubrir] varios gastos en moneda nacional en el asilo y no contar con esta moneda. Se procedió, como acuerdo, al cambio en dos ocasiones en este año (realizándose este cambio entre los hermanos del patronato), donde se ha cambiado 100 dólares por moneda nacional”, explicó, algo que las autoridades consideran tráfico al hacerse el cambio en “el mercado negro”, a 1 por 370 pesos –como hizo la institución–, y no en un banco al tipo de cambio de 1 dólar por 120.

Asimismo, cuenta, la Seguridad del Estado le hizo saber que por ese delito puede ser sancionado con entre dos y cinco años de cárcel.

“No tenemos ninguna preocupación”, dijo tanto en referencia a su situación como a la de Kessel, “porque como ciudadanos no tenemos ni una multa de tránsito y sabemos qué se pretende con todo esto. Será lo que tenga que ser, pero dejo constancia ante mis hermanos de nuestra inocencia”, zanjó Viñas.

Bajo amenaza de congelar las cuentas bancarias de la organización, las autoridades cubanas desestimaron la reelección de Viñas como líder del Supremo Consejo y designaron como candidato al cargo al babalawo Lázaro Cuesta. De momento, el Supremo Consejo no ha dado señales de atravesar una crisis de liderazgo similar a la que vive la Gran Logia.

Sobre el caso particular de Kessel se tienen pocos detalles, compartidos por una fuente anónima cercana a la Gran Logia: también fue citado a la estación de Picota y acusado de violar presuntamente su restricción de movimiento por haber “pasado cerca de la Gran Logia el domingo 6 de julio, cuando los masones protestaron allí”.

Según el medio independiente, ambos masones tienen prohibido convocar reuniones en la Gran Logia o el Supremo Consejo del Grado 33. “Todos los procesos están siendo llevados por la Seguridad del Estado”, añadió la fuente.

El escritor y masón Ángel Santiesteban denunció en redes sociales las citaciones a Kessel y Viñas, y adjudicó las investigaciones policiales a otro intento del Ministerio de Justicia y del régimen de intervenir en los asuntos de la fraternidad, algo que semanas atrás el ministro del ramo, Oscar Silvera, aseguró que no sucedía.

La más reciente crisis masónica –la hermandad ha sido la protagonista de fuertes polémicas desde al menos 2023, con la salida de su Gran Maestro a México– ocurrió a inicios de este julio, cuando varios integrantes se unieron en el portal de la Gran Logia para protestar contra la decisión de celebrar una sesión de su Alta Cámara que consideraban ilegítima.

La reunión había sido convocada por Mayker Filema Duarte, quien fue destituido de su cargo de Gran Maestro de forma “irrevocable” el pasado mayo y, bajo la protección del Ministerio de Justicia, se niega a abandonar el liderazgo de la orden.

“Todos los hermanos que estamos aquí sabemos que hoy se va a celebrar la espuria Alta Cámara y nosotros estamos aquí, una vez más, para que sepan que lo que hicimos el 25 de mayo es irrevocable”, dijo uno de los masones que conformaba el grupo, dirigiéndose al resto, frente a las puertas de la Gran Logia y refiriéndose a la última sesión del organismo en mayo, donde se decidió la destitución de Filema.

La protesta subió de tono cuando quienes estaban dentro de la logia intentaron impedir el paso a los masones, que forzaron su entrada reclamando que la sede les pertenecía.

Un día antes, Kessel, quien fue elegido por los masones para ocupar el cargo de Gran Maestro, y Víctor Bravo Cabañas, electo Gran Secretario, habían sido citados por la Policía en la estación de Picota para una entrevista de la que salieron con actas de advertencia por haber llamado a los miembros de la fraternidad a protestar contra la asamblea de la Alta Cámara.

Unos días después, pese a las detenciones y las advertencias, el Ministerio de Justicia aseguró que mantiene una relación “histórica de cercanía y respeto” con la fraternidad, y que no interfiere en sus asuntos.

Las peticiones de salida a Mayker Filema Duarte han sido frecuentes desde que asumió el cargo de Gran Maestro tras la salida de su predecesor, Mario Urquía Carreño, acusado de robar 19.000 dólares de la Gran Logia.