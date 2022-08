Un camión cisterna con nafta se incendia en la Vía Blanca, un vital acceso a La Habana

Un camión de la empresa Transcupet tuvo un accidente de tránsito este domingo en la Vía Blanca, cerca del puente de Canasí, provincia de Mayabeque. Según Cubadebate, el vehículo cisterna con matrícula B231121 "transportaba nafta solvente de uso industrial".

El accidente no provocó pérdidas de vidas humanas. El gobernador Mario Sabines Lorenzo, de la provincia de Matanzas indicó que "el hecho no está vinculado a lo que sucede en la Zona industrial" de esa ciudad, sin embargo no se dieron a conocer las razones específicas para el traslado del combustible ni las razones del siniestro.

La Vía Blanca es una conexión vital para la entrada en la capital cubana, cualquier interrupción en una de sus sendas puede obstaculizar significativamente el acceso de vehículos a la capital cubana, especialmente de camiones con productos agrícolas para abastecer los menoscabados mercados de la ciudad.

Usuarios en redes sociales indicaron que una llanta del camión explotó y fue lo que provocó la volcadura. Un usuario, que usó como seudónimo el de Edmundo Dantés Junior comentó en la nota informativa de Cubadebate que el vehículo era "custodiado por la policía", además de precisar que la "nafta es un producto muy volátil" y que tras la volcadura "se incendió".

El percance de tránsito generó cuestionamientos entre los usuarios en redes sociales que ven las limitaciones para combatir el incendio iniciado en la B ase de Supertanqueros de Matanzas, el pasado 5 de agosto.

Otros internautas cuestionaron la falta de implementos necesarios para contener un incendio y el riesgo que representa para los bomberos tratar de mitigar las llamas. "Este accidente pudo ser fatal y puede ser fatal aún, miren cómo 'controlan' el fuego", advirtió Mayra Egoavi en referencia al material compartido. "No pueden ser tan ligeros como para alegrarse porque 'felizmente' no hubo pérdidas humanas".

Adriana Hernández Regueiro, originaria de La Habana, expuso: "Después de que desaparecieron 17 bomberos, aceptaron asesoramiento técnico de EE UU" y agregó, "esta gente pone el muerto alante y el parche atrás, no tienen vergüenza. Con cada acción sólo demuestran que no tienen ni idea de lo que hacen ni los medios para nada".

