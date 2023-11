Los campesinos se quejan de la inacción de las autoridades cubanas frente al robo de ganado

Los cuatreros de Holguín mantienen a los campesinos en vela. Con 7.400 cabezas de ganado perdidas en la provincia en lo que va de año por robo y sacrificio ilegal, los guajiros se quejan de la incompetencia de las autoridades –que se limitan a llenar informes de denuncia sin tomar acciones concretas– y de la situación que no los deja pegar ojo en la noche por tener que vigilar al ganado.

Las pérdidas de este año superan en 2.900 animales a las 4.500 contabilizadas al cierre de 2022, según datos ofrecidos por ¡Ahora!. En total, teniendo en cuenta otros factores como las condiciones del terreno, las enfermedades y la alimentación, de 307.053 cabezas con las que contaba la provincia al iniciar el año, unas 38.319 figuran como bajas.

De estas, el 19% corresponde a delitos de hurto y sacrificio ilegal, mientras que el 52% clasifica como muertes por distintos factores. Esto se tradujo en la pérdida, hasta octubre, de 2,8 millones de toneladas de carne y 4,5 millones de litros de leche que pudieron haberse destinado al consumo de la población.

Con estas cifras, es natural que los guajiros pongan la responsabilidad en las autoridades. "Hubo tiempos cuando los animales dormían en el potrero. Se podía descansar bien luego de trabajar la tierra el día entero, había patrulleros la noche en casi todo el barrio, pero cuando fueron eliminando las postas, el delincuente dijo: aquí estoy yo", contó al diario oficialista Jorge Francisco Pupo, uno de los criadores de ganado de la cooperativa Eugenio González.

La entidad está ubicada en el municipio cabecera, el que mayor número de robos y sacrificios ilegales de vacas reporta en la provincia, seguido de cerca por Báguano, Rafael Freyre y Gibara.

A Pupo le robaron meses atrás la yunta de bueyes. "La corraleta está ubicada frente a mi cuarto, yo siempre dejo la ventana abierta para, al más mínimo movimiento, tirarme. Pero parece que ese día caí muerto en la cama. Eran la 1:50 de la madrugada cuando desperté para revisar y vi la puerta del corral abierta", recuerda.

Lo mismo intentaron hacerle a Wilson Hernández, también asociado a la cooperativa, quien logró evitar el robo de la yunta. Sin embargo, su decepción con la actuación de las autoridades es evidente. La Policía, asegura, "simplemente fue a llenar los papeles de la denuncia".

En este punto, opinan los guajiros, lo mejor es retomar las "patrullas campesinas" para vigilar el ganado de noche.

"En los últimos años, los hechos contra el ganado mayor han aumentado. Las causas que incentivan su ocurrencia se relacionan con las condiciones económico-financieras que atraviesa el país, con incidencia en la baja disponibilidad de alimentos", reconoce el diario provincial.

Sin embargo, eso no lo frena de señalar una vez más, como es frecuente en los análisis gubernamentales, a los propios productores como parte del problema. Se han detectado "brechas en el Registro Pecuario, como la no comprobación física sistemática de los animales, lo cual posibilita que algunos productores no los marquen, los sacrifiquen y durante los conteos los suplanten por ejemplares prestados", señala.

Asimismo, existen problemas en el control del ganado tanto estatal como privado, "al detectarse compraventas ilícitas, traslados sin autorizo, pérdidas o faltantes, pastoreos ilegales y desprotección del ganado y las áreas de crías". A ello se suma el descontrol en los registros.

No obstante, asegura ¡Ahora!, las autoridades de la provincia se empeñan en garantizar la seguridad de los productores y el ganado, "pero el delito persiste". "Hasta octubre de este año, el Tribunal Provincial radicó 133 expedientes de fase preparatoria, el 85% implica privación de libertad y sanciones alternativas", asevera.

La conclusión del diario no es que, como también admite, los crímenes de este tipo hayan incrementado, sino que no se le da suficiente promoción a las labores de las autoridades para combatirlos, por lo que la opinión de los campesinos gira en torno a la falta de seguridad. La solución: "divulgar los resultados de operativos y sentencias firmes contra quienes incurren en estas faltas, como mecanismo válido para desmontar la falsa estela de impunidad que estimula al trasgresor y desilusiona al campesino", garantiza el medio.

