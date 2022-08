El canadiense Blue Diamond sigue su ofensiva en Cuba y se hace con el hotel Inglaterra

El grupo canadiense Blue Diamond sumará a sus operaciones en Cuba el histórico hotel Inglaterra, de La Habana, a partir del próximo mes de noviembre. La noticia fue dada a conocer la semana pasada por el director de comunicación de la compañía en la Isla, Miguel García Núñez, en declaraciones a Radio Habana Cuba.

García Núñez añadió que en septiembre, la hotelera reabrirá el Regis, también en la capital, con el sello de Mystique y destinado al "segmento adulto".

El Inglaterra, ubicado frente al Parque Central, a unos pasos del Capitolio y del Gran Teatro Alicia Alonso, es el hotel más antiguo del país, con casi 147 años, y está declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad y Monumento Nacional.

En 2018, la cadena Marriott publicó que se haría con su gestión, pero finalmente no se concretó la operación. La estadounidense, que gracias al deshielo diplomático de Barack Obama firmó un acuerdo con el Gobierno cubano para administrar el Four Points by Sheraton de la capital, abandonó la Isla en 2020, luego de que el entonces presidente Donald Trump le revocara la licencia.

De hecho, frente a la retirada de Cuba de grandes conglomerados turísticos extranjeros, contrasta la expansión de Blue Diamond, a la que recientemente se le concedió en exclusiva la administración de Cayo Largo del Sur.

El pasado 18 de julio, la firma canadiense informó de que reabriría el hotel Paseo del Prado, con el nombre de Royalton Habana, el 1 de agosto. Fue una sorpresa, pues el establecimiento, uno de los más lujosos de la capital cubana, era gestionado, junto al estatal Grupo Gaviota, por Accor.

Preguntado por este diario, el grupo francés se limitó a confirmar mediante correo electrónico que desde el 1 de agosto no operaría el establecimiento, sin ofrecer ningún porqué. Luego de una costosa remodelación, publicitada en diciembre de 2019, el hotel fue cerrado como parte de las medidas impuestas para contener la pandemia de covid-19.

En su comunicado de julio, Blue Diamond no detallaba si había rediseñado el interior, y simplemente anunciaba que brindaría "impresionantes vistas desde el interior y el exterior", gracias a "su aspecto moderno, así como a las vistas que brindan las habitaciones, sus tres restaurantes y bares, y la piscina infinita en la azotea que da a la Bahía de La Habana y al Castillo de San Salvador de la Punta".

