El canciller cubano acusa a EE UU de "genocidio", pero quiere conversar con su verdugo

Rodriguez acusa a Rubio de "mentir" para "justificar agresión militar " y pide a la ONU su "contribución" para detenerla

Naciones Unidas/El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó este martes a Estados Unidos ante la ONU de estar llevando a cabo un "acto de guerra y de genocidio" con el bloqueo energético que aplica sobre la Isla pero dijo estar aún dispuesto a conversar con Washington.

Rodríguez cargó, durante una sesión del Consejo de Seguridad organizada por China, que ostenta la presidencia del órgano, contra la reciente imputación de la Justicia estadounidense al ex presidente cubano Raúl Castro por delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de una aeronave por la muerte de cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años.

Según el canciller cubano, los cargos forman parte de "una decisión políticamente motivada, fraudulenta y dirigida a engañar a los ciudadanos estadounidenses y extranjeros" para que "apoyen una aventura militar contra Cuba".

"Quieren conseguir un cambio de régimen, como le llaman eufemísticamente ahora con el cerco petrolero y energético que Estados Unidos aplica a Cuba y que equivale, por sus efectos, a un bloqueo naval, que es un acto de guerra y de genocidio que somete a la población cubana a condiciones que amenazan su integridad y existencia", aseguró en la sesión.

"Quieren conseguir un cambio de régimen, como le llaman eufemísticamente ahora con el cerco petrolero y energético que Estados Unidos aplica a Cuba"

Según dijo, este "cruel e indiscriminado castigo colectivo" provoca muertes a día de hoy: hay una duplicación de la tasa de mortalidad infantil de cuatro a nueve años y la expectativa de vida de niños con cáncer se ha reducido de un 85% a un 65%.

El presidente de EE UU, Donald Trump, recrudeció el bloqueo sobre la Isla y lleva meses presionando al Gobierno cubano para que implemente reformas profundas en su sistema económico y en su régimen político. Entre las presiones se encuentra el recrudecimiento del bloqueo del petróleo a la isla, que ha desatado una crisis energética que amenaza con una crisis humanitaria. Entre otras cosas, ha planteado la posibilidad de que haya una intervención militar.

"Una agresión militar provocaría un baño de sangre. Morirían miles de cubanos defendiendo la patria y valores y razones sagradas, y perecerían también jóvenes estadounidenses sin causa ni ideal que defender, arrastrados a la violencia por una política imperialista neofascista de dominación, saqueo y conquista", declaró el canciller cubano al respecto.

Así pues, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que se movilice "para impedir una catástrofe humanitaria que pueda imponerse ya por la vía de las armas o por la vía del cerco energético y el endurecimiento extremo del bloqueo, que también matan y provocan sufrimiento".

Tras su intervención, el canciller solicitó formalmente a la ONU su "contribución para detener una agresión militar de Estados Unidos", durante la reunión que mantuvo con el secretario general, António Guterres.

"Solicité la contribución de ONU para detener una agresión militar de EE UU contra Cuba, que provocaría un baño de sangre, y para que cesen las amenazas de uso de la fuerza", escribió en redes sociales.

"Solicité la contribución de ONU para detener una agresión militar de EE UU contra Cuba, que provocaría un baño de sangre, y para que cesen las amenazas de uso de la fuerza"

El jefe de la diplomacia indicó que informó a Guterres sobre "la grave situación humanitaria que enfrenta el pueblo cubano, consecuencia directa del recrudecimiento extremo del bloqueo por el Gobierno de EE UU, con medidas adicionales, sanciones secundarias y un cerco energético brutal".

"Reiteré, pese a ello y a la incoherencia de la contraparte, la disposición de Cuba a continuar conversaciones bilaterales con EE UU sin injerencia en nuestros asuntos internos, sistema político ni elecciones", señaló.

También indicó que explicó al secretario de la ONU el "rechazo a la infame, fraudulenta e ilegal instrucción de cargos" presentadacontra Castro y ratificó el "compromiso de Cuba con la paz y seguridad internacionales, el multilateralismo, la cooperación y el respeto al derecho internacional".

Poco después, Rodríguez fue entrevistado por Fox News, donde mantuvo un discurso similar. El canciller fue cuestionado sobre las declaraciones de Rubio de que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de EE UU, y respondió que este "pretende engañar a la opinión pública en EE UU, el Congreso y la comunidad internacional".

Rodríguez que "Cuba es una isla pequeña" con 10 millones de habitantes y se preguntó "sobre la base de qué lógica, cuál sería el sentido común detrás de la idea de que Cuba pueda amenazar con un superpoder nuclear". En ese sentido, instó a "preguntar al secretario de Estado si tiene alguna evidencia" sobre el asunto.

Sobre la reciente imputación del ex presidente Raúl Castro, también urgió a cuestionar por qué Washington esperó 30 años para hacerlo y preguntarse "cuál es el valor ético, cuál es el valor legal detrás de esas alegaciones ahora mismo".

"…O si esto es parte de la narrativa política dirigida a manipular la opinión pública estadounidense para justificar una agresión militar contra Cuba"

"…O si esto es parte de la narrativa política dirigida a manipular la opinión pública estadounidense para justificar una agresión militar contra Cuba", apostilló.

También reaccionó a un vídeo que Marco envió a la población cubana la semana pasada en el que alegaba que la "razón real de su sufrimiento" es que "el régimen cubano ha saqueado todos sus recursos".

"El secretario de Estado es uno de los principales cerebros detrás de la amenaza militar contra Cuba, del cerco energético, el bloqueo total a los suministros de combustible a Cuba. Es uno de los autores del endurecimiento del bloqueo contra mi país en todos sus ámbitos»" explicó.

Rodríguez concluyó con un mensaje sobre la "percepción" que tienen los cubanos de Rubio, que es hijo de inmigrantes cubanos, y sentenció que el político "no nació en Cuba, no conoce Cuba y no sabe nada sobre Cuba".