EE UU encausa a Raúl Castro por la muerte de los pilotos de Hermanos al Rescate en 1996

Raúl y Fidel Castro, en la época en que se produjo el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, cuando el primero se desempeñaba como Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

El Departamento de Justicia acusa al ex presidente y otros cinco militares de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves

Madrid/Asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves, son los delitos que se le imputan al ex presidente cubano Raúl Castro por la muerte de cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate enn 1996. La acusación, tal y como se anunció el pasado viernes, la formalizó el Departamento de Justicia este miércoles en el tribunal federal del Distrito del Sur de Florida.

La acusación trascendió momentos antes de una comparecencia del fiscal general interino de EE UU, Todd Blanche. Los cargos por los que está acusado prevén la cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

La expectación era máxima hoy, como lo mostraban los cientos de periodistas, nacionales y extranjeros, congregados en un salón de la Torre de la Libertad de Miami, y más: miles de cubanos dentro de la Isla a través de la señal pirata de televisión extranjera.

Media hora después de anunciarse la rueda de prensa, programada para la 1:00 pm, aún no comenzaba. En ella compareció además de Blanche y otros funcionarios, el fiscal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, y el subdirector del FBI, Christopher Raia.

El Departamento de Justicia formalizó la acusación en el tribunal federal del Distrito del Sur de Florida.

En su intervención, Blanche afirmó que los cargos presentados contra Castro muestran que el presidente Donald Trump está “comprometido a restaurar un principio muy simple, pero importante: si matas estadounidenses, te perseguiremos, no importa quién seas, no importa qué título tengas, y en este caso, no importa cuánto tiempo haya pasado”. Por primera vez en casi 70 años, dijo también "altos cargos del régimen cubano afrontan cargos en este país".

A las preguntas de los reporteros, el fiscal aseguró que Castro afrontará la justicia “por su voluntad o de otra manera”. Cuestionado por si el anuncio de hoy significa una suerte de permiso para que EE UU intervenga militarmente en Cuba y capture al ex mandatario, el fiscal respondió que la respuesta la tendrían que dar el presidente, el secretario de Guerra o el de Estado. “Esta acusación es resultado de mucho trabajo duro”, se limitó a explicar, “y tiene el objetivo de devolver la justicia a los familiares de las víctimas”.

Miguel Díaz-Canel ha respondido de inmediato al anuncio realizado por las autoridades estadounidenses en Miami a través de sus redes sociales, como suele hacer. La “pretendida acusación” contra Castro, dice el mandatario en un largo post en X, es “una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”.

Para el presidente cubano, la decisión “solo evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la Revolución cubana y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo”. Sobran “evidencias documentales”, prosigue Díaz-Canel, de “que no se actuó de manera imprudente ni se violó el derecho internacional, como sí vienen haciendo fuerzas militares estadounidenses, con sus fríamente calculadas y abiertamente publicitadas ejecuciones extrajudiciales sobre embarcaciones civiles en el Caribe y el Pacífico”.

"Cuba actuó en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales, tras sucesivas y peligrosas violaciones de nuestro espacio aéreo por connotados terroristas"

Y alude al momento en que aeronaves de Hermanos al Rescate, dos Cessna bimotores que sobrevolaban el estrecho de la Florida, fueron derribadas por fuerzas cubanas en un incidente en el que murieron cuatro personas, todos de origen cubano: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. “El 24 de febrero de 1996, Cuba actuó en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales, tras sucesivas y peligrosas violaciones de nuestro espacio aéreo por connotados terroristas, de lo cual la administración estadounidense de turno fue alertada en más de una decena de ocasiones, pero hizo caso omiso de las advertencias y permitió las violaciones”, remacha Díaz-Canel.

Por el derribo de esas avionetas, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, abrió una investigación criminal a nivel estatal el pasado marzo contra Raúl Castro, hoy de 94 años y entonces ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, señalado como responsable de ordenar el ataque. La tragedia provocó una crisis diplomática entre Washington y La Habana y dio paso, semanas después, al endurecimiento del embargo con la aprobación de la Ley Helms-Burton.

Hermanos al Rescate era una organización sin fines de lucro fundada en Miami por José Basulto a inicios de los años 90. Sus miembros patrullaban aguas internacionales en busca de balseros cubanos que intentaban huir de la Isla. La Habana los acusaba de violar su espacio aéreo y de realizar provocaciones políticas. Washington sostuvo siempre que los vuelos derribados se encontraban en espacio aéreo internacional, y así lo confirmaron los informes de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos.

Investigaciones posteriores revelaron que al menos dos agentes cubanos infiltrados en Hermanos al Rescate proporcionaron información detallada sobre las rutas y horarios de vuelo al Gobierno cubano, lo que facilitó la operación militar. En 2003, un tribunal federal estadounidense acusó a un general cubano y a dos pilotos de combate por el derribo. Sin embargo, no se presentaron entonces cargos formales contra los hermanos Castro.

La reapertura del expediente, sin embargo, enfrenta obstáculos jurídicos y prácticos

El derribo de 1996 marcó un punto de inflexión en las relaciones bilaterales y consolidó la percepción de que el Gobierno cubano estaba dispuesto a emplear fuerza letal contra civiles en el contexto del conflicto migratorio.

La reapertura del expediente, sin embargo, enfrenta obstáculos jurídicos y prácticos. Raúl Castro no reside en territorio estadounidense y aunque existe un antiguo tratado bilateral de extradición, su aplicación es inexistente desde 1959.

Este 20 de mayo había comenzado “caldeado” por las declaraciones de Rubio, quien, en un video al que tuvo acceso Axios, se dirigió en español a los ciudadanos de la Isla. “El presidente Trump está ofreciendo una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba. Pero debe ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con Gaesa”, expresaba Rubio en el mensaje, posteriormente publicado por el Departamento de Estado, en el que dirigió todos los cañones hacia el Grupo de Administración Empresarial, el todopoderoso conglomerado militar, al que acusó en varios momentos de robar.

Rubio no decía nada que no hubiera dicho en otra ocasión, pero sí era novedad que interpelara de manera directa a la población y lo hiciera en el Día de la Independencia. La elección de esta fecha para anunciar la acusación contra Raúl Castro tampoco ha sido casual. Considerada fiesta nacional para la oposición, es una especie de demonio para el régimen, que la desdeñan como la celebración de una “república burguesa”.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, lo tachó a través de sus redes de “vocero de intereses corruptos y revanchistas”

El régimen respondió de inmediato a Rubio. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, lo tachó a través de sus redes de “vocero de intereses corruptos y revanchistas”, y reprochó al secretario de Estado que “repite su libreto mendaz e intenta culpar al Gobierno de Cuba por el daño despiadado que provoca el Gobierno de EE UU al pueblo cubano”.

Además, dijo que Rubio “es el vocero de intereses corruptos y revanchistas, concentrados en el sur de la Florida y que no representan los sentimientos de la mayoría del pueblo estadounidense, ni de los cubanos que allí viven”.

El hecho es histórico para muchos exiliados cubanos, aunque todo indica que EE UU intenta con esto continuar ejerciendo presión para que el régimen ceda y que no entrará en Cuba para detener al nonagenario Castro. Precisamente a su provecta edad se refiere hoy la Unión de Jóvenes Comunistas, que ha hecho público un comunicado –con un evidente olor a espaldarazo en este día– para convocar una marcha de celebración de los 95 años que cumplirá el ex mandatario el 3 de junio.

“Raúl ha sembrado cada día esa fidelidad que no se doblega ni ante el cansancio ni ante las dificultades. Por eso, lo queremos como el patriota firme que nos enseña a defender la Revolución, con ternura y con fusil, con estudio y con inteligencia, con la cabeza alta y la mano tendida”, reza el texto. En la convocatoria, con referencias al concepto de “no rendirse”, pide que “este 95 sea el abrazo enorme para un amigo entrañable y un líder a toda prueba”.

El comunicado fue difundido por Cubadebate, que, casualmente, también hoy publicó un documento desclasificado de EE UU en el que se pone de manifiesto que funcionarios de la Administración Federal de Aviación (FAA) advirtieron del posible derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. “Algún día los cubanos derribarán uno de estos aviones”, escribieron.

“La desclasificación ocurre en medio de una nueva escalada política y mediática en torno a aquel caso”, dice el texto de Cubadebate, sin hacer mención alguna a Castro y la acusación que finalmente se concretó hoy.