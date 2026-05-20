Marco Rubio a los cubanos: "Trump les está ofreciendo una nueva relación con Estados Unidos"

El secretario de Estado envía un video a la población el día que se comunicará oficialmente la acusación penal contra Raúl Castro

Madrid/Expectación en un Día de la Independencia de Cuba que verá cómo EE UU imputa al ex presidente Raúl Castro, una noticia ya más que esperada desde su filtración días atrás, pero que viene acompañada de una novedad a primera hora. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha dirigido unas palabras directas a la población cubana en un video al que tuvo acceso Axios, medio al que el régimen ha convertido en su nueva bestia negra por las filtraciones que ha publicado sobre las relaciones entre ambos países y los planes de la Administración de Donald Trump para la Isla.

"El presidente Trump está ofreciendo una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba. Pero debe ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con Gaesa", dice Rubio en el mensaje, que aún no ha sido emitido públicamente pero estará, según Axios, en el canal de Youtube del Departamento de Estado.

Rubio no dice, a juzgar por el contenido filtrado, nada que no haya dicho en otra ocasión, aunque la novedad es que interpele de manera directa a la población y lo haga en una fecha de especial trascendencia histórica, tanto para la oposición que lo considera su fiesta nacional como para el régimen, que ha demonizado una fecha a la que identifican con la celebración de una “república burguesa”.

El secretario de Estado de EE UU, de origen cubano, dirige todos los cañones hacia el conglomerado militar Gaesa, al que acusa en varias ocasiones de robar. "La verdadera razón por la que no tiene electricidad, combustible o alimentos es porque aquellos que controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada se ha utilizado para ayudar a la gente", dice. En su discurso, pone de manifiesto el contraste entre “las élites ricas” que dirigen el grupo frente a una población que vive "inimaginables dificultades".

"La verdadera razón por la que no tiene electricidad, combustible o alimentos es porque aquellos que controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada se ha utilizado para ayudar a la gente"

"Cuba no está controlada por ninguna 'revolución'. Cuba está controlada por Gaesa", insiste. El funcionario recuerda asimismo que Washington ha prometido “cien millones en alimentos y medicinas para ustedes, la gente", que será distribuida por “la Iglesia católica u asociaciones benéficas”, sin que el conglomerado pueda quedarselos para “vender en una de sus tiendas".

Marco Rubio recurre a las estimaciones que ha usado en los últimos días según las cuales Gaesa posee millones en activos, aunque en un reciente análisis de The Economist se expuso que los sucesivos fracasos de los últimos años –especialmente en el turismo– han acabado dejando sus fondos en mínimos, llevándola a una situación próxima a la quiebra. El conglomerado militar posee un 70% de la economía cubana –como recuerda el secretario de Estado–, pero esa sería precisamente la que la ha llevado a unas cifras en caída libre.

"La verdadera razón por la que no tiene electricidad, combustible o alimentos es porque aquellos que controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada se ha utilizado para ayudar a la gente", dice Rubio en el discurso, y añade que "el único papel desempeñado por el llamado gobierno es exigir que continúen haciendo 'sacrificios' y reprimiendo a cualquiera que se atreva a quejarse".

Sin embargo, un futuro mejor esperaría a la población, avisa, si prospera un cambio. “Usted, el cubano ordinario [tiene] derecho a poseer un negocio, ya sea una gasolinera o una compañía de medios. Una nueva Cuba donde los ciudadanos puedan votar a sus dirigentes y quejarse de un sistema fallido, sin temor a ir a la cárcel o ser obligado a abandonar la Isla".

Rubio considera que nada hace diferentes a los cubanos, que “han alcanzado la cima de prácticamente todas las industrias en todos los países, excepto en uno: Cuba". Y plantea que esto “no es imposible”. “Todo esto existe en las Bahamas, República Dominicana, Jamaica e incluso a solo 90 millas de distancia, en Florida. Si es posible tener su propio negocio y tener derecho a votar cerca de Cuba, ¿por qué no es posible en Cuba?”

El mensaje viene a caldear la jornada en que el Departamento de Justicia de EE UU anunciará una acusación penal contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años. El organismo ha convocado a los medios en la Torre de la Libertad de Miami a la 1 de la tarde y allí estarán el fiscal general interino, Todd Blanche, y el fiscal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones para anunciarlo.

“Raúl ha sembrado cada día esa fidelidad que no se doblega ni ante el cansancio ni ante las dificultades. Por eso, lo queremos como el patriota firme que nos enseña a defender la Revolución, con ternura y con fusil, con estudio y con inteligencia, con la cabeza alta y la mano tendida”

El hecho será histórico para muchos exiliados cubanos, aunque todo indica que EE UU intenta con esto continuar ejerciendo presión para que el régimen ceda y que no entrará en Cuba para detener al nonagenario Castro. Precisamente a su provecta edad se refiere hoy la Unión de Jóvenes Comunistas, que ha hecho público un comunicado –con un evidente olor a espaldarazo en este día– para convocar una marcha de celebración de los 95 años del ex mandatario.

“Raúl ha sembrado cada día esa fidelidad que no se doblega ni ante el cansancio ni ante las dificultades. Por eso, lo queremos como el patriota firme que nos enseña a defender la Revolución, con ternura y con fusil, con estudio y con inteligencia, con la cabeza alta y la mano tendida”, reza el texto. En la convocatoria, con referencias al concepto de “no rendirse”, pide que “este 95 sea el abrazo enorme para un amigo entrañable y un líder a toda prueba”.

El comunicado ha sido difundido por una prensa oficial que, casualmente, también hoy publica un documento desclasificado de EE UU en el que se pone de manifiesto que funcionarios de la Administración Federal de Aviación (FAA) advirtieron del posible derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. “Algún día los cubanos derribarán uno de estos aviones”, escribieron.

“La desclasificación ocurre en medio de una nueva escalada política y mediática en torno a aquel caso”, dice el texto de Cubadebate, sin hacer mención alguna a Castro y la acusación que se avecina.