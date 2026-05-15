EE UU da pasos para acusar a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate

Raúl Castro y su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, 'El Cangrejo', en la más reciente aparición pública del ex mandatario, el pasado 1 de mayo.

La cadena CBS difunde esta información poco después de la visita del jefe de la CIA a La Habana

Madrid/Estados Unidos está preparando una acusación formal contra el ex presidente Raúl Castro por la muerte de cuatro tripulantes en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Así lo asegura CBS, basada en funcionarios estadounidenses conocedores del asunto.

La cadena publicó la información este jueves, justo después de conocerse la reunión en La Habana del director de la CIA, John Ratcliffe, con funcionarios del Ministerio del Interior. La nota no revela si el posible procesamiento de Castro formó parte de esa conversación, de la que sí se publicó el mensaje del presidente estadounidense, Donald Trump, que Ratcliffe transmitió a su contraparte: que EE UU está “preparado para participar seriamente en cuestiones económicas y de seguridad, pero solo si Cuba hace cambios fundamentales”.

En un análisis en el que se hace eco de la reunión, Axios revela, con fuente en un funcionario de la CIA, que Ratcliffe instó a los funcionarios cubanos a “tomar nota” de la operación del 3 de enero con la que EE UU derrocó a Nicolás Maduro en Venezuela. El medio, que califica la reunión en La Habana de “inhabitual”, también informa de que el director de la agencia de inteligencia estadounidense se encontró con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias El Cangrejo, nieto de Raúl, a quien llaman “Raulito Castro”; con el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas, y con su contraparte cubana, a quien no nombran pero que aparece en las fotos difundidas por la CIA: el general Ramón Romero Curbelo.

'Axios' revela, con fuente en un funcionario de la CIA, que Ratcliffe instó a los funcionarios cubanos a “tomar nota” de la operación del 3 de enero con la que EE UU derrocó a Nicolás Maduro

Las fuentes de Axios dicen que El Cangrejo es “con quien [el secretario de Estado, Marco] Rubio ha estado negociando”. Asimismo, enfatizaron al medio que “la oportunidad para las conversaciones con Estados Unidos no permanecerá abierta indefinidamente, y que Trump encontrará otra manera de hacer cumplir sus líneas rojas si el diálogo no funciona”.

La acusación contra Raúl Castro, por otra parte, debe ser aprobada por un gran jurado, recuerda CBS, que enmarca la información en cualquier caso en un contexto de máxima presión por parte de EE UU, con un bloqueo petrolero que tiene a Cuba al borde del colapso energético, sobreviviendo gracias al permiso de importación para los privados emitido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), de la Secretaría del Tesoro estadounidense.

Buscado por la cadena, el Departamento de Justicia de EE UU se negó a hacer comentarios, y también guarda silencio el régimen cubano.

Por el derribo de las Avionetas de Hermanos al Rescate, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, abrió una investigación criminal a nivel estatal el pasado marzo contra Raúl Castro, hoy de 94 años y entonces ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, señalado como responsable de ordenar el ataque, ocurrido el 24 de febrero de 1996.

Aquel día, dos Cessna bimotores que sobrevolaban el estrecho de la Florida fueron derribados por cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea cubana. Murieron tres estadounidenses y un residente en Florida, todos de origen cubano: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. La tragedia provocó una crisis diplomática entre Washington y La Habana y dio paso, semanas después, al endurecimiento del embargo con la aprobación de la Ley Helms-Burton.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis escribió: “Let 'er rip, it's been a long time coming!” (“¡Vamos, que ya es hora!”)

Hermanos al Rescate era una organización sin fines de lucro fundada en Miami a inicios de los años 90. Sus miembros patrullaban aguas internacionales en busca de balseros cubanos que intentaban huir de la Isla. La Habana los acusaba de violar su espacio aéreo y de realizar provocaciones políticas. Washington sostuvo siempre que los vuelos derribados se encontraban en espacio aéreo internacional, y así lo confirmaron los informes de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos.

Investigaciones posteriores revelaron que al menos dos agentes cubanos infiltrados en Hermanos al Rescate proporcionaron información detallada sobre las rutas y horarios de vuelo al Gobierno cubano, lo que facilitó la operación militar. En 2003, un tribunal federal estadounidense acusó a un general cubano y a dos pilotos de combate por el derribo. Sin embargo, nunca se presentaron cargos formales contra los hermanos Castro.

El derribo de 1996 marcó un punto de inflexión en las relaciones bilaterales y consolidó la percepción de que el Gobierno cubano estaba dispuesto a emplear fuerza letal contra civiles en el contexto del conflicto migratorio.

La reapertura del expediente, sin embargo, enfrenta obstáculos jurídicos y prácticos. Raúl Castro no reside en territorio estadounidense y aunque existe un antiguo tratado bilateral de extradición, su aplicación es inexistente desde 1959.

En una publicación en las redes sociales el jueves por la noche y en respuesta a la propia información revelada por CBS, el gobernador de Florida, Ron DeSantis escribió: “Let 'er rip, it's been a long time coming!” (“¡Vamos, que ya es hora!”).