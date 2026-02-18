El canciller cubano, Bruno Rodríguez, continúa su gira internacional con una visita no anunciada a Moscú

En los últimos meses, el canciller cubano ha recorrido diversos países de Asia, como Vietnam, Laos y China, en busca de apoyos.

Su homólogo, Seguéi Lavrov, se comprometió a brindar apoyo a la Isla mediante el suministro de petróleo

La Habana/El canciller cubano Bruno Rodríguez continúa en Rusia su gira internacional en busca de apoyo energético para paliar la crisis de combustible en la que está sumida la Isla, a partir de la caída del régimen chavista de Nicolás Maduro. Este miércoles se ha reunido en Moscú, sin anuncio previo, con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y está a la espera de que lo reciba en el Kremlin el presidente Vladimir Putin.

Desde Rusia, el canciller cubano hizo varias declaraciones en relación con las políticas de la Casa Blanca y aseguró que, pese a las presiones de Washington, La Habana defenderá su soberanía e independencia y mantendrá su rumbo “inalterable”.

“Estamos prestos a un diálogo respetuoso, en igualdad de condiciones, con cualquier país”, dijo Rodríguez al inicio de su reunión con Lavrov en Moscú.

Lavrov, por su parte, aseguró que Rusia, junto con la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, hace un llamamiento a Estados Unidos para que “muestre sentido común” y “se abstenga de los planes de bloqueo naval de la Isla de la Libertad”.

“Quisiera reiterar que son absolutamente inaceptables las acciones de Estados Unidos, que emitió un decreto especial declarando a Cuba una amenaza”, dijo el jefe de la diplomacia rusa.

Lamentó que el mismo decreto estipulara que esa amenaza se viera agravada por la cooperación de Cuba con Rusia, “a la que se califica en dicho decreto como un Estado hostil y malicioso”.

En cuanto a las relaciones con Rusia, las describieron como “históricas, fraternas, especiales y estratégicas”

En cuanto a las relaciones con Rusia, las describieron como “históricas, fraternas, especiales y estratégicas”, y declararon que la cooperación continuará “por encima de cualquier circunstancia” y que los objetivos planteados serán alcanzados.

Moscú adelantó recientemente que está en contacto con las autoridades cubanas y que se prevé el suministro de petróleo al régimen castrista, algo que no ocurre desde el envío de 100.000 toneladas de crudo en febrero de 2025.

Sin embargo, las aerolíneas rusas han tenido que suspender sus vuelos a La Habana y repatriar a varios miles de turistas ante la falta de combustible en la Isla.

En los últimos meses, el canciller cubano ha recorrido diversos países de Asia, como Vietnam, Laos y China, en busca de apoyos. Este lunes, en una visita fugaz, el canciller se reunió con su homólogo español, en una visita que estuvo marcada por protestas de ciudadanos que acusaron también al Gobierno de Pedro Sánchez de complicidad con la dictadura cubana.