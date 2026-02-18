Tres fuentes confirman a 'Axios' conversaciones entre Marco Rubio y el nieto de Raúl Castro

De acuerdo con el medio estadounidense, la relación entre ambos está siendo buena: "No hay diatribas políticas sobre el pasado. Se trata del futuro"

Madrid/El Secretario de Estado, Marco Rubio, ha mantenido conversaciones secretas con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido en la Isla como 'El Cangrejo', nieto predilecto de Raúl Castro, según han revelado tres fuentes de la Administración estadounidense a Axios.

"No llamaría a esto 'negociaciones', sino más bien 'discusiones' sobre el futuro", afirmó un alto funcionario de la administración Trump.

El medio sostiene que los contactos dejan claro que Washington considera a Raúl Castro como verdadera cabeza del régimen, aunque hay aún dudas sobre cómo se concretará la situación.

"Nuestra postura —la del gobierno estadounidense— es que el régimen tiene que irse", declaró el alto funcionario a Axios, "pero cómo se verá eso exactamente depende del presidente Trump y aún no lo ha decidido. Rubio sigue en conversaciones con su nieto".

A principios de este mes, el diario español ABC afirmó que, de acuerdo con fuentes en México, el mediador de las conversaciones de EE UU con Cuba era el hijo del ex presidente el general Alejandro Castro Espín. Sin embargo, el medio estadounidense señala al actual cuidador del anciano Castro como elegido.

"Es la niña de los ojos de su abuelo, sirvió como su guardaespaldas y tiene aliados dirigiendo el gigantesco conglomerado militar-empresarial conocido como Gaesa"

Rodríguez Castro es hijo del fallecido Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, presidente ejecutivo del grupo –además de diputado– hasta su muerte, en verano de 2022, por un infarto. El yernísimo de Castro había sido señalado hasta ese momento como uno de los posibles recambios de un Díaz-Canel que nunca ha gozado de simpatías.

Las conversaciones entre Rubio y Castro son "sorprendentemente" amistosas según las fuentes de Axios. "No hay diatribas políticas sobre el pasado. Se trata del futuro", afirmó, añadiendo que, pese a todo –incuyendo la diferencia de edad, pues Castro tiene 41 años–, hay mucha cultura compartida entre ellos.

"Raulito podría haber salido directamente de Hialeah. Podría ser una conversación entre tipos comunes en las calles de Miami", añadió la fuente.

De acuerdo con Axios, Rubio y su equipo ven al nieto de Castro y a su círculo como representantes de una generación de cubanos más jóvenes y con mentalidad empresarial, para quienes el comunismo revolucionario ha fracasado y que ven valor en un acercamiento con EE UU. El secretario de Estado, por su parte, considera a Díaz-Canel un apparatchik del partido incapaz de negociar cambios.

La información añade que, aunque todo son especulaciones, un posible acuerdo podría eximir del exilio a miembros de la familia Castro, incluyendo al ex presidente, aunque la decisión sería complicada de tomar, por el impacto que podría tener en la comunidad cubana de Miami.

Este lunes, Donald Trump insistió en que hay conversaciones entre el régimen cubano y su Gobierno, encabezadas por Rubio, aunque La Habana las ha negado sistemáticamente. El encargado de la Embajada de EE UU en Cuba, Mike Hammer, llegó a insinuar en una entrevista que Díaz-Canel ni siquiera estaba enterado de ese diálogo, pero su Ejecutivo reitera que son insinuaciones maliciosas para generar división.

"Estamos hablando con Cuba ahora mismo. Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo, y deberían totalmente llegar a un acuerdo, porque es... realmente una amenaza humanitaria", afirmó a bordo del avión presidencial.

Rubio, por su parte, dijo el sábado en una entrevista a Bloomberg que "el problema fundamental" de la isla es que "no tiene economía" y que sus dirigentes "no saben cómo mejorar la vida diaria de su población sin ceder el poder en los sectores que controlan".

"Es importante para el pueblo de Cuba tener más libertad, no sólo libertad política, sino también libertad económica (...) De verdad pienso que su disposición (del Gobierno cubano) a empezar una apertura en este aspecto es un camino potencial hacia adelante".