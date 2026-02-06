El régimen cubano acusa a EE UU de aplicar “medidas coercitivas draconianas” y “luego anunciar sopa”

Madrid/El anuncio de una ayuda del Gobierno de EE UU a Cuba por valor de seis millones de dólares ha caído mal, nuevamente, en el régimen. La reacción se asemeja a la que ya tuvo cuando en octubre pasado el secretario de Estado, Marco Rubio, prometió un donativo de tres millones a la población tras el paso del huracán Melissa por el oriente y que ha estado llegando en cuatro tandas gestionadas por Cáritas. La diferencia es, en este caso, el contexto.

“Es bastante hipócrita aplicar medidas coercitivas draconianas que niegan condiciones económicas básicas a millones de personas y luego anunciar sopa y latas para unos pocos”, lamentó a través de su cuenta de X el vicecanciller, Carlos Fernández de Cossío, tras una intensa semana de trabajo en la que ha sido la cara principal de la respuesta cubana a la decisión de bloquear la venta internacional de petróleo a la Isla bajo amenaza de aranceles. Su jefe, Bruno Rodríguez, se ha encargado, por su parte, de la búsqueda de apoyo entre sus aliados –primero Vietnam y ahora China–, al menos de manera nominal.

El número dos de Exteriores no ha estado solo. El ex espía Gerardo Hernández Nordelo, actual coordinador de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), también ha activado la respuesta ideológica y ha compartido la noticia acompañada de su mensaje. "’Te voy a dar en el pie con una mandarria y después te regalaré una curita para cualquiera de tus dedos reventados…’ ¡Hipócritas!”, escribió en la misma red social. El diputado incluyó en el post varias de las habituales etiquetas del oficialismo, como #TumbaElBloqueo o #CubaVencerá.

Los dos Gobiernos se han enrocado en los últimos días en sus posiciones, que incluyen la controversia sobre un posible diálogo, varias veces enunciado por el propio Donald Trump y desmentido otras tantas por las más altas autoridades cubanas, que limitan las conversaciones a los temas habituales: migración, narcotráfico y fronteras.

Este mismo jueves, después de una comparecencia de Miguel Díaz-Canel en la que el presidente se limitó a preparar a la población de las difíciles medidas que anunciará su Gobierno la semana que viene, así como a lamentar la actitud de la Administración de Donald Trump y señalar el respaldo internacional de sus socios, la Casa Blanca insistió de nuevo. “El presidente Trump siempre tiene voluntad de apostar por la diplomacia y creo que eso es algo que, de hecho, ya está teniendo lugar con el Gobierno cubano”, dijo la portavoz, Karoline Leavitt, que agregó una advertencia al conminar al régimen a ser “prudente” en sus mensajes.

Las informaciones, rumores y teorías afloran en medio de la falta de transparencia. Mientras el diario español ABC señala –citando fuentes en México– que la negociación existe y se da con el general Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, como mediador que intenta negociar que el castrismo continúe a cambio de concesiones económicas. El mismo medio señala este viernes que EE UU ha descartado absolutamente conceder inmunidad a algunos de los altos cargos del régimen.

Más están dado que hablar las idas y venidas de aviones y barcos hacia, desde y sobre territorio cubano. La noche ha sido intensa para quienes permanecen atentos a las aplicaciones de radar de vuelo, después de que se detectara por primera vez que el avión militar Boeing P-8 Poseidon, que pertenece a la flota de la Armada de Estados Unidos, sobrevolando en círculos muy cerca de la costa cubana, al norte de La Habana.

El avión, desarrollado por Boeing Integrated Defense Systems a partir del Boeing 737-800 para la Armada de los Estados Unidos, está preparado –según se describe– para llevar a cabo misiones de guerra antisubmarina, interceptación de embarcaciones, y ofrecer inteligencia electrónica (ELINT). Esto incluye carga de torpedos, cargas de profundidad, misiles antibuque AGM-84 Harpoon, y otras armas. Además, también está capacitado para lanzar y monitorizar sonoboyas y está diseñado para operar en conjunto con el vehículo aéreo no tripulado Northrop Grumman MQ-4C Triton.

Es la segunda vez en la semana que un avión trae de cabeza a los cubanos más informados. El pasado día 1 aterrizó en la capital el avión militar ruso Ilyushin IL-76 que llamó la atención en los medios estadounidenses. Washington mantiene sanciones sobre ese aparato, operado por la estatal Aviacon Zitotrans, por estar implicada en el transporte de material militar, apoyar el sector de la defensa de Rusia y facilitar el despliegue de mercenarios del Grupo Wagner. Fox News llegó a advertir de que la misma nave realizó un patrón de vuelo similar al actual poco antes de la captura de Nicolás Maduro, pero Rusia ha afirmado que el movimiento es absolutamente lógico y normal, puesto que existe un acuerdo de cooperación militar con Cuba –como lo tenía con Venezuela, sin servir finalmente para su defensa–.

En cuanto a la vía marítima, Reuters informó este jueves de la carga de un petrolero que desde abril de 2025 transportaba combustible de Venezuela a Cuba. El tanquero se ha llenado con 150.000 barriles de gasolina y la agencia británica, que advierte de que no puede confirmar el destino final del barco, lo interpreta como una “posible señal de que el país podría estar preparándose para enviar suministros a la Isla bajo supervisión de Estados Unidos”.