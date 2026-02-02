El canciller cubano llega a Vietnam con una agenda desconocida

Madrid/Más de 400.000 litros de queroseno necesita el Ilyushin para el recorrido ida y vuelta entre La Habana y Vietnam, donde ha llegado este lunes el canciller cubano, Bruno Rodríguez. Semejante inversión cuando el país vive una crisis energética sin precedente indica que La Habana espera mucho de esta escala –y quizás de otra en la China vecina– en una nación amiga desde la época de la guerra contra EE UU.

Aunque no se haya anunciado el viaje con antelación ni informado sobre la agenda del canciller cubano, no cabe duda de que el conflicto actual con Washington será el tema principal de las conversaciones. Y su corolario solo puede consistir en buscar más ayuda de Vietnam, que se ha convertido últimamente en uno de los principales benefactores de La Habana.

Al llegar a Hanói, el canciller se ha reunido tanto con su homólogo, Le Hoai Trung, como con el secretario general del Partido Comunista, To Lam, y el primer ministro, Pham Minh Chinh. La visita tiene lugar pocos días después de la celebración del Congreso en el que ha sido reelegido para los próximos cinco años el máximo líder de la nación.

El aterrizaje, el domingo, en Hanói del Ilyushin IL-96-300 de Cubana de Aviación con el que el Gobierno está trasladando últimamente personal hacia o desde Venezuela hacia presagiar el viaje antes de que el propio canciller lo revelara en redes sociales. La aeronave hizo escalas en Gambia y Kenia para repostar, ya que ese cuadrimotor ruso de 300 pasajeros no puede recorrer de un solo tirón los 15.000 kilómetros que separan La Habana de la capital vietnamita.

“Agradezco profundamente al querido compañero To Lam, secretario general del Partido Comunista de Vietnam, por haberme recibido en calidad de enviado especial del Partido y Gobierno de Cuba, evidencia de la histórica hermandad entre ambos partidos, Gobiernos y pueblos. Reconocimos su involucramiento y dirección estratégica en los resultados que muestra el estado actual de la cooperación bilateral y las relaciones económico-comerciales”, ha escrito el canciller en sus redes sociales.

Llama la atención que Rodríguez se presente primero como "enviado especial del Partido" y, en segunda instancia, representante del Gobierno cubano. Sin embargo, no dijo una palabra del objetivo de su misión en Vietnam.

Fue también prolijo en agradecimientos con su homólogo, especialmente por la implicación de la Cancillería vietnamita “en la consecución de los consensos alcanzados entre los líderes de ambos países. Intercambiamos sobre la situación internacional y su impacto en América Latina y el Caribe”, agregó.

El mensaje tuvo eco en su contraparte, ya que la portavoz del Ministerio de Exteriores dijo que Vietnam está “profundamente preocupado por la nueva medida de Estados Unidos de imponer aranceles adicionales a los productos de los países proveedores de petróleo a Cuba”. Pham Thu Hang consideró que es una decisión que “afectará gravemente las actividades económicas y sociales y la vida del pueblo cubano”.

Además, reiteró su condena al embargo, ratificada sistemáticamente en la votación de la resolución anual contra esa política estadounidense que la Isla promueve en la Asamblea General de Naciones Unidas, e instó a “tomar medidas para el diálogo y la mejora de las relaciones”. El espaldarazo no viene mal al canciller cubano, sobre todo en la parte más concreta, referente a su encuentro con el jefe de Gobierno, Pham Minh Chinh, con el que abordó los “progresos en proyectos estratégicos en sectores como la agricultura, la energía y la producción de medicamentos, que forman parte de los consensos alcanzados al más alto nivel entre los dos países”.

El pasado martes, To Lam conversó con Díaz-Canel, uno de los primeros líderes en felicitarlo después de su reelección. En su llamada, el mandatario "elogió altamente los logros del PCV", cuyas políticas "aportaron una valiosa experiencia para las reformas económicas que se implementan actualmente en Cuba".

En su llamada, el mandatario "elogió altamente los logros del PCV", cuyas políticas "aportaron una valiosa experiencia para las reformas económicas que se implementan actualmente en Cuba"

El pasado septiembre, el Gobierno vietnamita entregó un donativo de 15 millones de dólares a la Isla, según se dio a conocer tras la visita del mandatario cubano al país como parte de la gira asiática que realizó ese mes. En aquel recorrido, el mandatario pasó por China y Laos, países con los que también concretó varios acuerdos y a los que también prometió un trato especial para sus empresas, aunque las de Vietnam son, sin duda, las que más adelantadas están. Agri VMA ha sido la primera compañía extranjera en obtener un contrato de arrendamiento de tierras, concretamente 1.000 hectáreas en Palacios (Pinar del Río), con la intención de llegar a 5.000 en tres años, en las que están sembrando un arroz mucho más fructífero que el de sus colegas cubanos, ya que su rendimiento supera las 7,2 toneladas por hectárea, frente a las 2 o 2,5 de los productores de la Isla.

En los últimos años, Vietnam ha pasado de ser un país casi asistido por Cuba a su benefactor. En los años 60, la Isla enviaba “una ayuda anual de 10.000 toneladas de azúcar, médicos y algunos asesores; y en plena guerra se construyeron dos centros genéticos avícolas y un centro genético vacuno”, según recordó el ex embajador Fredesmán Turró en una entrevista a Cubadebate este septiembre. Sin embargo, la situación ha dado completamente la vuelta y ahora es Hanói quien manda donativos de arroz para contribuir a la subsistencia de la población de la Isla.

Su capacidad de adaptarse a una economía abierta al sector privado y mantener buenas relaciones tanto con EE UU como con la Unión Europea y China le ha sido muy útil para el vertiginoso crecimiento de sus industrias, frente al estatismo e inmovilismo cubanos.