Una operación militar contra Cuba "no sería muy dura", opina Trump

El secretario de Estado afirmó que se les ha ofrecido oportunidades para cambiar las cosas y "no parecen ser capaces de comprenderlo ni aceptarlo de ninguna manera.

El estadounidense insiste en que Marco Rubio está "ahora mismo" en conversaciones con la Isla

Madrid/El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que su secretario de Estado, Marco Rubio, está "hablando con Cuba ahora mismo" sobre un "acuerdo", pero consideró "no necesaria" una operación militar en el país similar a la de Venezuela.

"Estamos hablando con Cuba ahora mismo. Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo, y deberían totalmente llegar a un acuerdo, porque es realmente una amenaza humanitaria", afirmó Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial.

Preguntado por si se plantea una operación militar como la que llevó a la captura del presidente depuesto venezolano, Nicolás Maduro, Trump rechazó responder, pero opinó que "no sería una operación muy dura" y dijo "no creer que eso sea necesario".

Anticipó que los cubanoestadounidenses "se alegrarán cuando puedan volver" a la Isla y reunirse con sus familias

El mandatario reiteró que Cuba es "una nación fallida", destacó que "no tienen combustible para que los aviones despeguen y estos se están acumulando en las pistas", y anticipó que los cubanoestadounidenses "se alegrarán cuando puedan volver" a la Isla y reunirse con sus familias.

"Estoy muy interesado en la gente que está aquí, que fue tratada muy mal por (el régimen de) Castro y las autoridades cubanas, los han tratado horriblemente. Veremos cómo sale todo, pero estamos hablando con Cuba", declaró.

Asimismo, defendió que "no haya petróleo, no haya dinero, no haya nada" fluyendo a Cuba, en referencia a las sanciones de EE UU a los países que vendan o proporcionen petróleo a La Habana.

La pasada semana, The Economist publicó una información según la cual EE UU se estaría planteando enviar diésel y gas licuado a Cuba para aliviar ligeramente la situación.

Rubio habló con Bloomberg en una entrevista el sábado en la que insistió en que la solución para Cuba sería la apertura económica. "Ahora, olviden, dejen de lado por un momento el hecho de que no hay libertad de expresión, ni democracia, ni respeto por los derechos humanos. El problema fundamental de Cuba es que no tiene economía, y las personas que están a cargo de ese país, que controlan ese país, no saben cómo mejorar la vida cotidiana de su pueblo sin renunciar al poder sobre los sectores que controlan. Quieren controlarlo todo. No quieren que el pueblo cubano controle nada", lamentó.

"Ahora, olviden, dejen de lado por un momento el hecho de que no hay libertad de expresión, ni democracia, ni respeto por los derechos humanos. El problema fundamental de Cuba es que no tiene economía"

El secretario de Estado afirmó que se les ha ofrecido oportunidades para cambiar las cosas y "no parecen ser capaces de comprenderlo ni aceptarlo de ninguna manera. Prefieren estar al mando del país antes que permitir que prospere".

Preguntado sobre las opciones que están sobre la mesa de negociación, Rubio dijo que no podía anunciarlas en una entrevista, pero que lo importante era "no solo libertad política, sino también libertad económica", ya que el régimen está acostumbrado a vivir de las ayudas de la Unión Soviética primero y la Venezuela de Hugo Chávez después.

"El régimen cubano no tiene un conocimiento básico de cómo funcionan los negocios y la industria, y la gente está sufriendo como consecuencia de ello. Así que creo que, sin duda, su disposición a empezar a abrirse en este sentido es una posible vía para avanzar", dijo antes de reivindicar la ayuda humanitaria que EE UU está enviando a la Isla.