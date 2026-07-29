El canciller cubano califica a EE UU de "voraz vecino del norte"

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, este miércoles en la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Entre los diputados ratificados a la Asamblea Nacional, el presidente de la agencia oficial Prensa Latina

La Habana/El centro del discurso del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, ante la Asamblea Nacional este miércoles, fue el habitual “enemigo” de la Isla. Así, denunció que la Administración de Donald Trump “ha recurrido a la intimidación”, la “coerción”, medidas “unilaterales” y “fuerza militar” para “imponer su voluntad”, y señaló que esa conducta supone una doctrina que denominó “paz por vía de la fuerza”.

Rodríguez declaró que, pese a las presiones estadounidenses, “la bandera revolucionaria” de Cuba “no se plegará jamás”, ni siquiera ante una intervención militar. “Afrontaremos los riesgos que sean necesarios cuanto tiempo sea necesario”, dijo el canciller cubano, puntualizando que “de ello dependerá la independencia, la revolución, el socialismo” del país.

El canciller agregó que Cuba tiene “el deber y el derecho de rechazar y enfrentar la agresión”, incluso “con las armas”, si el país es agredido “militarmente”. Sin embargo, reiteró que el régimen tiene la “disposición” de encontrar soluciones a las “diferencias bilaterales” y conversar con EE UU “sobre bases de respeto” y “con total y completo respeto” a las “prerrogativas soberanas de cada parte”.

“Seguimos aspirando a la eventual posibilidad de una relación respetuosa y constructiva con el voraz vecino del norte”, calificó Rodríguez, quien resaltó que la Isla "no es una amenaza para EE UU ni desea ser adversario o enemigo” de Washington porque tiene “vocación de paz”.

Reiteró que el régimen tiene la “disposición” de encontrar soluciones a las “diferencias bilaterales” y conversar con EE UU “sobre bases de respeto”

También lamentó que Washington busque “reforzar al extremo la guerra económica y el castigo colectivo” contra Cuba con el bloqueo petrolero, impuesto desde enero, y las oleadas de sanciones de las últimas semanas, incluidas medidas secundarias contra empresas extranjeras. El Gobierno cubano, insistió, tiene el mandato de defender la “soberanía” popular y descartó la rendición.

Al canciller le tocó abrir con su discurso, este miércoles, el VII Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, luego de su inauguración en el Palacio de Convenciones de la capital. A la cita, que se desarrollará entre hoy y mañana y estuvo encabezada por el presidente, Miguel Díaz-Canel, solo acuden presencialmente los diputados de La Habana, porque el resto de parlamentarios lo hará mediante videoconferencia.

Por delante tienen, expone Cubadebate, “una amplia agenda de trabajo que incluye la evaluación de la marcha de las proyecciones del Gobierno para 2026, con especial atención a las transformaciones económicas y sociales implementadas en los últimos meses”. Esto es, un buen paquete correspondiente a las 176 medidas para intentar transformar la economía.

El Parlamento ratificó este miércoles, además, la elección de diez nuevos diputados, entre ellos Jorge Legañoa Alonso, presidente de la agencia oficial Prensa Latina.

Junto a él quedan validados la ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde y el director de la Defensoría de ese mismo Ministerio, Alejandro Redondo Ramos, además de unos desconocidos Asbel Quintana Siveira, Elvis Norys Castillo Morales, Yury Triana Velázquez y Zulma Pila Gálvez. También se incorporan como diputados dos funcionarios sindicales: Yudixa Sarmiento Rodicio, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud y Biocubafarma; William Licourt González, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros.