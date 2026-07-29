Habrá más sectores abiertos a los privados, como la farmacia y la energía, pero el Estado sigue siendo el motor

Los servicentros se abren a la entrada de los privados, con participación del sector estatal y la inversión extranjera.

"No estamos yendo a la privatización de la economía, mantiene la empresa estatal socialista su papel fundamental", insisten las autoridades cubanas

Madrid/Ya se conoce la esperada lista de las nuevas actividades permitidas al sector privado, que deja algunas sorpresas, pero mantiene intactas muchas prohibiciones, empezando con la educación, la práctica médica o los medios de comunicación. En cambio, se abren los sectores del transporte, la farmacia y la energía, sobre todo en el ámbito de las renovables, y queda para los privados asociados con empresas estatales o inversores extranjeros la extracción de crudo y gas natural.

El Gobierno ha dejado claro que estas flexibilización no afecta a la esencia del sistema económico. "No es que estamos yendo a la privatización de la economía", enfatizó la presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, Lázara Mercedes López Acea, "Mantiene la empresa estatal socialista ese papel fundamental que como empresa tiene, como este eje fundamental tiene, pero evidentemente se está ampliando y se le está dando más participación a los actores económicos no estatales".

La nueva normativa, publicada este martes en la Gaceta Oficial, establece cuatro niveles de regulación, cambiando el hasta ahora vigente sistema que igualaba la prohibición de manera homogénea. Ahora existirán una serie de actividades “reservadas al Estado”, que no pueden realizar los privados por cuestiones que el Gobierno califica de soberanía, infraestructura crítica o servicios públicos esenciales.

Ahora existirán una serie de actividades “reservadas al Estado”, que no pueden realizar los privados por cuestiones que el Gobierno califica de soberanía, infraestructura crítica o servicios públicos esenciales

Sin embargo, queda un resquicio a la colaboración privada autorizada, como indica la precisión de la norma cuando dice que “sin perjuicio de la concesión administrativa para la asociación económica y empresas mixtas nacionales” –dos tipos de fusión entre privados y estatales, reguladas desde marzo–, y las “de inversión extranjera”.

La actividad más destacada en este sentido es la explotación de gasolineras, algo que en cierta medida ya están realizando los particulares al importar el combustible desde EE UU y almacenarlo en servicentros de la estatal Cupet. Además, se incluyen la extracción de petróleo y gas natural, la gran minería, la fabricación de productos farmacéuticos, el transporte por tuberías, el transporte marítimo, los servicios vinculados al transporte aéreo o la gestión de instalaciones deportivas. También están la educación no reglada y la atención sanitaria y odontológica, además de la explotación de transporte de crucero y turístico.

Los medios de comunicación quedan, como cabía esperar, bajo el control estricto del Estado, como está estipulado en el artículo 55 de la Constitución de 2029: "Los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas; y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad". Sin embargo, las disposiciones anunciadas este martes señalan que puede habilitarse, previa autorización, la prensa especializada, así como los servicios técnicos ligados a la producción para canales y emisoras.

El grupo de actividades con prohibición absoluta se limita a áreas habituales, como la pesca de especies protegidas, Defensa y orden público, fabricación y mantenimiento de armas, pólvora o explosivos, impresión de moneda, sellos y otros elementos que den fe pública; y juegos de azar.

Los trabajadores por cuenta propia son los que tienen más limitaciones. Se oficializa la categoría específica de “no autorizadas para cuentapropistas” que sí pueden realizar los demás privados y que ya incluía algunos sectores, como el comercio mayorista. Se le agregan la fabricación y ensamblaje de vehículos y motocicletas, la minería, la instalación de alarmas y circuitos cerrados de televisión. Además, están vetadas para ellos muchas de las actividades que ahora se consideran autorizables o condicionadas.

Las empresas privadas –tras obtener la documentación exigible, sean licencias, certificaciones o autorizaciones específicas– podrán dedicarse a sectores hasta hace pocos meses reservados exclusivamente al Estado. Entre los más destacados están los servicios farmacéuticos –se autoriza así una actividad informal que paliaba las enormes deficiencias del sector estatal–, la ingeniería y generación de energías con fuentes renovables, la explotación de terminales, estaciones ferroviarias, carreteras, peajes, puentes y túneles, los servicios vinculados al transporte aéreo y acuático –incluyendo la construcción de embarcaciones– y la pequeña minería.

Están la ingeniería y generación de energías con fuentes renovables, la explotación de terminales, estaciones ferroviarias, carreteras, peajes, puentes y túneles, los servicios vinculados al transporte aéreo y acuático –incluyendo la construcción de embarcaciones– y la pequeña minería

También podrán participar parcialmente en los sectores de salud y educación, aunque de manera limitada. En el primero, además de operar farmacias, tendrán opción a dar servicios ópticos y de rehabilitación, junto con los ya conocidos de cuidados a adultos mayores y niños. En cuanto al sector educativo, están permitidos los cursos de idiomas, musicales, taquigrafía y mecanografía y servicios de repaso, todos estos últimos también están autorizados a los trabajadores por cuenta propia, que pueden dar clases de forma individual.

Los privados también tendrán posibilidad de entrar en el terreno del ocio y la cultura, a través de la producción audiovisual –incluyendo la grabación de música–, la comercialización de artes plásticas y aplicadas, las instalaciones deportivas –campos de golf y piscinas, entre ellas– y los servicios turísticos de tipo ecológico y agroturismo.

Además, se abre el campo de los servicios informáticos –desarrollo de software, programación y diseño web– contables –consultorías, nóminas–, el diseño, la traducción, la fotografía y la decoración, así como la atención veterinaria. En cuanto al sector inmobiliario, también se permite la creación de empresas de reformas, así como los servicios de alquiler de viviendas. Aunque algunas de las opciones que se abren con la actualización de la normativa ya se conocían, el listado actual es más concreto con las regulaciones.

Según recordó a la prensa estatal López Acea, el decreto vigente hasta ahora tenía 125 actividades prohibidas. Ahora, 45 de ellas se eliminan por completo, mientras que otras 35 se modifican.

La funcionaria añadió que actualmente hay más de 15.600 mipymes aprobadas, que para finales de agosto serán 16.000, gracias al proceso de agilización aprobado recientemente como parte de las 176 medidas de transformación de la economía, cuyo efecto está por ver.