El canciller cubano lamenta que la ayuda de la ONU no pueda llegar a la Isla por las "presiones" de EE UU

La Onu ha señalado que la dificultad para enviar las cargas por mar obliga a usar la vía aérea, más cara.

Rodríguez agradeció el esfuerzo de las agencias de Naciones Unidas para facilitar la llegada de ayuda material" a la Isla "en estas difíciles circunstancias"

La Habana/El canciller cubano, Bruno Rodríguez, lamentó este lunes que parte de la ayuda humanitaria destinada por la ONU al país se encuentre entre los "más de 7.000 contenedores" que, sostiene, no han podido llegar a la Isla debido a las "presiones y amenazas" de EE UU a navieras internacionales.

Así lo expuso Rodríguez al secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios y coordinador de Ayuda de Emergencia de las Naciones Unidas (OCHA), Tom Fletcher, durante una reunión que mantuvieron durante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

El jefe de la diplomacia cubana dijo en X que actualizó a Fletcher "sobre el daño diario en las familias cubanas ocasionado por el reforzamiento extremo del bloqueo, el cerco energético y las sanciones secundarias del gobierno de EE UU contra Cuba".

También agradeció "el esfuerzo de ONU y de sus agencias para facilitar la llegada de ayuda material" a la Isla "en estas difíciles circunstancias".

También agradeció "el esfuerzo de ONU y de sus agencias para facilitar la llegada de ayuda material" a la Isla "en estas difíciles circunstancias"

En mayo de este año, las navieras francesa CMA CGM y alemana Hapag-Lloyd anunciaron la suspensión de los envíos por el dectero de Trump que ampliaba las sanciones estadounidenses sobre el comercio con Cuba para incluir a "cualquier persona extranjera" que opere en los sectores de "energía, defensa y material relacionado, metales y minería, servicios financieros o ‌seguridad de la economía cubana, o cualquier otro sector de la economía cubana".

A finales de julio, el Gobierno cubano aseguró que medidas mantenían retenidos en diversos puertos del Caribe más de 7.000 contenedores con alimentos, recursos para los sectores energético e hidráulico y medicamentos. El Sistema de Naciones Unidas en Cuba denunció a finales de agosto los "desafíos" que ha sorteado para trasladar la ayuda humanitaria a Cuba por vía marítima, lo que le ha obligado a gestionar el envío aéreo de esos recursos, "con más costos y demoras".

Durante ese mes, 14ymedio comprobó que había cargamentos de CMA CGM que ya estaban llegando a la Isla, una medida corroborada poco después por el viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga, que confirmó que la naviera francesa había retomado los envíos, aunque solo de alimentos, medicamentos e insumos médicos.

"Hay empresas extranjeras que han cedido a estas presiones y se han retirado del país. Otras permanecen y siguen trabajando con nosotros", afirmó.

Asimismo, la empresa estatal Medicuba denunció este verano la inmovilización de dos contenedores con una carga de un medicamento para el tratamiento de la epilepsia en el puerto colombiano de Cartagena de Indias, porque la naviera alemana Hapag-Lloyd se había negado a entregar el flete, alegando el cumplimiento del embargo estadounidense.