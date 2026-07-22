Por temor a las sanciones, varios contenedores de medicamentos no llegan a Cuba

Uno de los buques portacontenedores de la naviera CMA CGM, en una imagen de archivo.

Madrid/Una semana después de que la prensa oficial denunciara la retención de contenedores con material médico, Medicuba dio detalles este martes de las cargas, paralizada por las dos navieras europeas que a mediados de mayo anunciaron oficialmente la suspensión de sus pedidos desde o hacia Cuba.

Según un mensaje difundido en redes sociales, hay cinco contenedores que llegaron los días 14 y 16 al puerto de Kingston, Jamaica, gestionados por la compañía francesa CMA CGM. El cargamento lleva líneas arteriovenosas, agujas de fístula y dializadores, para realizar hemodiálisis a los más de 3.000 pacientes que precisan este tratamiento en la Isla.

La misma compañía ha paralizado tres contenedores más, afirma la empresa estatal, con bolsas de sangre.

Medicuba proporciona los números de contrato de estos movimientos, lo que permite conocer algunos datos. El envío con material para hemodiálisis contiene en su identificador (CVYSHAFE386079) las iniciales que sitúan el origen en Shangai –FE corresponde, además, a Far East [lejano oriente]–, mientras el otro (GCFSZ2605028A) lleva las siglas de Shenzhen, China.

Además, los códigos de naviera de ambos contratos indican que se trata de agencias intermediarias, algo muy frecuente en el transporte marítimo. Estas empresas elaboran el contrato y gestionan el envío, mientras las grandes navieras son las que trasladan la carga y son responsables de que llegue al destino final. Convoy y Global Cargo Freight son las emisoras del documento.

"La privación de este fármaco esencial representa una amenaza directa a la salud pública, pues la epilepsia requiere tratamiento continuo para evitar crisis convulsivas"

Además, Medicuba denuncia que la alemana Hapag-Lloyd mantiene retenidos en el puerto de Cartagena de Indias, Colombia, dos contenedores con Valproato de Sodio de 500 miligramos en tabletas, que se emplean para el tratamiento de la epilepsia. “La privación de este fármaco esencial representa una amenaza directa a la salud pública, pues la epilepsia requiere tratamiento continuo para evitar crisis convulsivas y el deterioro de los pacientes”, agrega el comunicado.

La estatal exige “la liberación inmediata de los contenedores” y subraya a la comunidad internacional “que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos constituye la mayor barrera para el acceso a medicamentos en la Isla”.

La decisión de las dos grandes navieras europeas se produjo, como muy claramente indicó la francesa en un comunicado, "tras el decreto estadounidense emitido el 1 de mayo”, que amenazaba con sanciones a cualquier empresa extranjera que trabajara con el Estado cubano en los sectores de "energía, defensa y material relacionado, metales y minería, servicios financieros o ‌seguridad de la economía cubana, o cualquier otro sector de la economía cubana".

CMA CGM señaló entonces que sus reservas “con destino o procedencia de Cuba” quedaban suspendidas “hasta nuevo aviso", mientras la alemana comunicó la misma medida dos días antes por “los riesgos ⁠de incumplimiento asociados al decreto del presidente de EE UU del 1 de mayo”. En aquel momento, expertos consultados por la agencia Reuters indicaron que la decisión podía suponer la pérdida de un 60% del tráfico marítimo para la Isla.

La publicación se ha llenado de reacciones contra EE UU, a la que acusan de dañar, con sus decisiones, al pueblo. “No lleven la política a la salud. Yo soy epiléptica y es muy duro. Por favor, dejen llegar ese medicamento. No priven más al cubano. Es a nosotros, el pueblo, al que nos hacen daño. Lo pido de corazón”, decía una de las afectadas. “Es un crimen contra nuestros niños. Lo dice una abuela que ha sufrido en carne propia la ausencia de ese medicamento”, reclamaba otra.

Rompió el consenso un usuario que celebró que no llegaran “medicamentos para [el conglomerado militar] Gaesa”, mientras otro rechazaba que empresas europeas se plieguen a las exigencias de EE UU. “Y tienen la doble moral de decir que quieren mandar ayuda humanitaria a través de la Iglesia católica”, protestó otro. La revelación coincidió con la noticia de que salía el primer vuelo de la nueva ayuda de 100 millones enviada por Washington a través de Cáritas.

Este lunes, la ONG española Open Arms entregó también un cargamento en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, en La Habana, valorado en 160.000 euros recaudados entre 4.000 donantes. Además de equipos para dar energía solar al centro, también llevaron medicamentos e insumos sanitarios y libros.