EE UU envía a Cuba el primer vuelo de alimentos y artículos de higiene como parte de los 100 millones de ayuda prometidos

El Departamento de Estado reitera que la entrega va destinada “al pueblo cubano, que sufre las consecuencias de la cleptocracia, la brutalidad y la incompetencia económica del régimen comunista”

Madrid/Un cargamento integrado por 700 kits de higiene y 700 paquetes de alimentos llega este martes a La Habana procedente de Estados Unidos, como parte de la promesa del Gobierno de Donald Trump de enviar a la Isla hasta 100 millones dólares en ayuda humanitaria. Es el primero en el marco de ese “compromiso histórico”, según indica el Departamento de Estado en un comunicado.

El texto deja claro que la entrega, a bordo de un avión de la compañía 7Air Cargo, va destinada “al pueblo cubano, que sufre las consecuencias de la cleptocracia, la brutalidad y la incompetencia económica del régimen comunista”, y recuerda que los paquetes serán entregados a través de la Iglesia católica y Cáritas Cuba. El acuerdo, de hecho, dice el comunicado, se basa en el éxito de la anterior entrega de ayuda, tras el paso del huracán Melissa, también gestionada por la organización católica.

Ante la prensa, en un almacén de carga del Aeropuerto Internacional de Miami, las autoridades estadounidenses señalaron que la asistencia responde al “deterioro de las condiciones humanitarias en Cuba, marcado por la escasez de alimentos, medicamentos, combustible y otros servicios esenciales”.

La asistencia responde al "deterioro de las condiciones humanitarias en Cuba"

Justamente en una entrevista concedida a Roberto Cavada, cubano exiliado en República Dominicana, el pasado 24 de junio, Miguel Díaz-Canel dijo que la ayuda estadounidense por valor de 100 millones de dólares, prometida en mayo por la Administración de Trump, no incluía alimentos y medicinas. Sobre ello salieron al paso, una semana después, funcionarios del Departamento de Estado. Estos, en declaraciones al medio independiente Café Fuerte, rechazaron el comentario del mandatario cubano de manera tajante y anunciaron que este mismo mes de julio comenzarían los envíos, como efectivamente ha ocurrido.

“Podemos confirmar que la ayuda está lista para ser enviada y que el régimen ilegítimo de Miguel Díaz-Canel ha estado retrasando las aprobaciones”, decía la fuente. Preguntado por el contenido de esos cargamentos y la afirmación de Díaz-Canel, el funcionario añadió: “Eso es total y absolutamente falso. Los envíos ofrecidos por el Departamento de Estado incluyen alimentos, tal como quedó demostrado durante las inspecciones realizadas en las fases de ayuda humanitaria tras el huracán Melissa, y esto puede ser verificado por la Iglesia Católica y otras ONG”.

La Embajada de EE UU en Cuba había contado el pasado 17 de junio que 60 de los 100 millones anunciados serán gestionados por la Iglesia Católica y los 40 restantes por otras ONG. El acuerdo se concretó en una reunión mantenida entre el jefe de la misión diplomática, Mike Hammer, Sean Callahan, presidente de Catholic Relief Services, y con Carmen María Nodal Martínez, directora de Cáritas Cuba.

La Embajada de EE UU en Cuba había contado el pasado 17 de junio que 60 de los 100 millones anunciados serán gestionados por la Iglesia Católica y los 40 restantes por otras ONG

“En estos encuentros, se abordó la coordinación para distribuir la ayuda humanitaria para los cubanos de a pie, con el objetivo de garantizar que el apoyo llegue de manera eficaz a quienes más lo necesitan”, indicó una nota emitida desde la embajada estadounidense.

En octubre de 2025, tras el paso del huracán Melissa por el oriente cubano, Marco Rubio ofreció una ayuda al régimen cubano valorada en tres millones de dólares. Tras un tira y afloja entre las partes, fundamentalmente por cómo se organizaría la distribución, los envíos comenzaron a llegar el 14 de enero y su reparto ya corrió a cargo de Catholic Relief Services y Cáritas, que se han mantenido al frente de todos los restantes cargamentos.

Las organizaciones se han encontrado con serios problemas logísticos a partir de la falta de combustible, hasta el punto de que el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, contó al Washington Post que hubo inevitablemente que llegar a acuerdos con el régimen cubano para transportar en barco la ayuda desde La Habana a Santiago. Según Café Fuerte, su fuente admitió que este era un tema del que se había hablado. “Por supuesto que tanto la ayuda humanitaria como los asuntos de petróleo y energía han sido temas de la mesa de negociaciones”, dijo.

Según Cáritas, por el momento se ha entregado el 82% de los donativos a los territorios afectados, alcanzando a unas 8.800 familias de Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas, Bayamo y Guantánamo.