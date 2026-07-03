El Departamento de Estado desmiente a Díaz-Canel sobre la ayuda humanitaria de 100 millones de dólares

Madrid/EE UU ha salido al paso de las críticas de Miguel Díaz-Canel, que en una entrevista a la televisión dominicana la pasada semana afirmó que la anunciada ayuda de Washington por valor de 100 millones de dólares no incluía alimentos y medicinas. En declaraciones para el medio independiente Café Fuerte, el Departamento de Estado rechazó el comentario de manera tajante y anunció que este mismo mes van a comenzar los envíos.

“Podemos confirmar que la ayuda está lista para ser enviada y que el régimen ilegítimo de Miguel Díaz-Canel ha estado retrasando las aprobaciones”, dijo este jueves un alto funcionario del Departamento de Estado a ese medio. “Esperamos grandes envíos en julio, si el régimen lo permite”.

Preguntado por el contenido de esos cargamentos y la afirmación de Díaz-Canel, el funcionario añadió: “Eso es total y absolutamente falso. Los envíos ofrecidos por el Departamento de Estado incluyen alimentos, tal como quedó demostrado durante las inspecciones realizadas en las fases de ayuda humanitaria tras el huracán Melissa, y esto puede ser verificado por la Iglesia Católica y otras ONG”, expuso.

“Eso es total y absolutamente falso. Los envíos ofrecidos por el Departamento de Estado incluyen alimentos, tal como quedó demostrado durante las inspecciones realizadas"

La misma fuente ha asegurado que EE UU ha ofrecido llevar equipos de atención médica a Cuba y que el régimen se ha negado a aceptarlo, sin más datos.

La Embajada de EE UU en Cuba había contado el pasado 17 de junio que 60 de los 100 millones anunciados serán gestionados por la Iglesia Católica y los 40 restantes por otras ONG. El acuerdo se concretó en una reunión mantenida entre el jefe de la misión diplomática, Mike Hammer, Sean Callahan, presidente de Catholic Relief Services, y con Carmen María Nodal Martínez, directora de Cáritas Cuba. En la cita también estuvo Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, conocido como una de las voces más críticas del régimen dentro de la Iglesia.

“En estos encuentros, se abordó la coordinación para distribuir la ayuda humanitaria para los cubanos de a pie, con el objetivo de garantizar que el apoyo llegue de manera eficaz a quienes más lo necesitan”, indicó una nota emitida desde la embajada estadounidense.

En octubre de 2025, tras el paso del huracán Melissa por el oriente cubano, Marco Rubio ofreció una ayuda al régimen cubano valorada en tres millones de dólares. Tras un tira y afloja entre las partes, fundamentalmente por cómo se organizaría la distribución, los envíos comenzaron a llegar el 14 de enero y su reparto ya corrió a cargo de Catholic Relief Services y Cáritas, que se han mantenido al frente de todos los restantes cargamentos.

Las organizaciones se han encontrado con serios problemas logísticos a partir de la falta de combustible, hasta el punto de que el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, contó al Washington Post que hubo inevitablemente que llegar a acuerdos con el régimen cubano para transportar en barco la ayuda desde La Habana a Santiago. Según Café Fuerte, su fuente admitió que este era un tema del que se había hablado. “Por supuesto que tanto la ayuda humanitaria como los asuntos de petróleo y energía han sido temas de la mesa de negociaciones”, dijo.

“Por supuesto que tanto la ayuda humanitaria como los asuntos de petróleo y energía han sido temas de la mesa de negociaciones”

La primera ayuda está casi completamente ejecutada, según dijo el propio Miguel Díaz-Canel en la entrevista con Roberto Cavada. “Después plantearon una ayuda de seis millones que ahora es que se va a empezar a ejecutar”, agregó. A continuación, sin embargo, afirmó que poco o nada sabía del polémico monto de 100 millones.

El mandatario deslizó que había un cálculo político para empezar a entregarla después de septiembre: ”Por qué? No sabemos”, dijo. Asimismo, añadió que el cargamento no llevaba alimentos ni medicamentos. “¿Entonces, para qué es la ayuda? Habrá que ver porque ellos no lo han definido, no han dicho claramente para qué es”, agregó. También insistió en que esa cooperación se agradece y acepta, pero es “hipócrita”. “ No significa nada en comparación con los daños que ha ocasionado el bloqueo a Cuba”, reprochó.

Según Cáritas, por el momento se ha entregado el 82% de los donativos a los territorios afectados, alcanzando a unas 8.800 familias de Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas, Bayamo y Guantánamo.