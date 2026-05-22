Llegan a Santiago de Cuba nuevas donaciones de EE UU para los damnificados del huracán Melissa

Según informó Cáritas, se trata de 1.900 kits de higiene y alimentos, parte de la ayuda valorada en tres millones de dólares

La Habana/La organización católica Cáritas informó este jueves de que esta semana llegaron a Santiago de Cuba 1.900 kits de higiene y alimentos del envío de ayudas del Gobierno de Estados Unidos, valuado en tres millones de dólares, para los damnificados del huracán Melissa.

Dos vuelos procedentes de Miami trasladaron el martes 19 y este jueves los donativos a Santiago, donde serán distribuidos a familias en situación de vulnerabilidad afectadas tras el paso del huracán por el tercio oriental de Cuba el pasado 29 de octubre, explicó Cáritas en redes sociales.

La organización recordó que las donaciones estadounidenses de este primer paquete comenzaron a recibirse a partir del 14 de enero pasado e incluyeron kits de alimentos, higiene y artículos del hogar, adquiridos y enviados por Catholic Relief Services (CRS).

Cáritas precisó que hasta el momento se ha ejecutado el 82% de esta ayuda

Así mismo, Cáritas precisó que hasta el momento se ha ejecutado el 82% de esta ayuda, que el Gobierno estadounidense supeditó a que fuera repartida por la Iglesia católica y en ningún caso el régimen.

La organización católica añadió que este mes se estará recibiendo el 18% restante de la asistencia que, en total, beneficiará a 8.800 familias de las provincias afectadas: Santiago de Cuba, Holguín, Bayamo y Guantánamo.

Igualmente, avanzó que "a la vez, se comienza con la gestión y ejecución de la nueva donación que, por un valor de seis millones de dólares, ha hecho con el mismo fin el Gobierno de EE UU".

Según explicó Cáritas anteriormente, los beneficiarios son las "madres solteras con hijos pequeños, los adultos mayores, personas con discapacidad y con movilidad reducida o nula".

Los donativos han incluido arroz, fríjoles, aceites, azúcar, tabletas de purificación de agua, ollas, utensilios de cocina, cobijas y linternas.

El huracán Melissa cruzó la zona oriental de la Isla el pasado 29 de octubre con una categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, con vientos de hasta doscientos kilómetros por hora y precipitaciones de hasta cuatrocientos milímetros en algunos puntos del país.

De acuerdo con las evaluaciones del Gobierno cubano, el impacto del fenómeno meteorológico en mención no dejó víctimas mortales, pero sí cuantiosos daños materiales en más de 116.000 viviendas, al igual que en seiscientas infraestructuras médicas estatales, más de 2.000 centros educativos, unas 100.000 hectáreas de cultivos e infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y abastecimiento de agua.