La Unión Europea amplía en 2,85 millones de euros la ayuda a Cuba por Melissa

La Unión Europea envió 125 toneladas de ayuda humanitaria para los afectados por el huracán Melissa en noviembre.

La asistencia también dará apoyo a la contratación de servicios de transporte y la adquisición de combustible

La Habana/La Unión Europea (UE) aportará 2,85 millones de euros (3,33 millones de dólares) al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP) para reforzar la asistencia de 815.000 cubanos que aún están afectados por los daños que dejó el huracán Melissa en el oriente de la Isla.

La contribución de la UE será canalizada a través de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (DG ECHO) mediante el Plan de Implementación Humanitaria 2026, y se destinará a sostener la asistencia alimentaria y fortalecer capacidades logísticas esenciales, según explicó este lunes Cubadebate.

La contribución de la UE será canalizada a través de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas

Esta nueva asistencia estará destinada a las zonas más afectadas por el azote del huracán Melissa a finales de octubre pasado en las provincias orientales de Granma, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y Las Tunas.

Los damnificados recibirán un módulo de alimentos (arroz, granos y aceite vegetal) por persona, con prioridad para niños y niñas menores de 5 años, mujeres embarazadas y personas mayores de 65 años.

La asistencia también estará destinada a fortalecer los centros de elaboración y los almacenes de alimentos, así como las capacidades logísticas de respuesta ante emergencias, mediante el apoyo a la contratación de servicios de transporte y la adquisición de combustible, considerado un "factor decisivo" para que la asistencia humanitaria "llegue a tiempo".

El último envío de ayuda humanitaria por Melissa a la Isla llegó a Cuba a principios de abril procedente de EE UU. El país vecino comprometió nueve millones de dólares para este fin, todo ello gestionado por las organizaciones Catholic Relief Services (CRS) en Miami y Cáritas en Cuba.

Las partes, sin embargo, han afirmado tener problemas logísticos para la distribución por la falta de combustible en la Isla, agravada desde finales de enero.

Los damnificados recibirán un módulo de alimentos (arroz, granos y aceite vegetal) por persona, con prioridad para niños y niñas menores de 5 años, mujeres embarazadas y personas mayores de 65 años

La ONU afirmó a principios de abril que tenía ayuda valorada en más de seis millones de dólares que no podía repartir por la Isla debido a la falta de gasolina e indicó que está buscando soluciones contratando, a través de una licitación, a empresas privadas, que pueden importar combustible.

Melissa azotó las provincias orientales de Cuba con vientos de hasta 200 kilómetros por hora y precipitaciones que alcanzaron los 400 milímetros (o litros por metro cuadrado) en algunas regiones. Aunque no hubo víctimas mortales, los destrozos dañaron más de 116.000 viviendas, 600 infraestructuras médicas estatales, más de 2.000 centros educativos, unas 100.000 hectáreas de cultivos e infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y abasto de agua.