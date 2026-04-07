La ONU busca combustible a través del sector privado cubano para repartir millones en ayuda humanitaria

La logística para la llegada y reparto de la ayuda humanitaria de la ONU se está haciendo imposible, dice el organismo.

El coordinador de Naciones Unidas en la Isla calcula que hay productos por valor de 6,3 millones de dólares que no se pueden repartir por la falta de gasolina

Naciones Unidas/La falta de combustible que atraviesa Cuba impide que se distribuyan 6,3 millones de dólares en productos humanitarios esenciales, alertó este lunes el coordinador residente de la ONU para Cuba, Francisco Pichón.

"Tengo conocimiento de que unos 170 contenedores de productos humanitarios esenciales que ya han llegado a Cuba, lo que supone unos 6,3 millones de dólares, no están llegando a los beneficiarios debido a la escasez de combustible", declaró Pichón durante la rueda de prensa diaria del portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

Según explicó, la misión de la ONU en la Isla está llevando a cabo "un proceso de licitación para contratar a operadores privados capaces de importar combustible al país".

"Estamos barajando todas las opciones, incluida la colaboración con el sector no estatal o el sector privado en Cuba, que han sido autorizados y han podido recibir algunos suministros limitados de combustible", apuntó.

"Estamos barajando todas las opciones, incluida la colaboración con el sector no estatal o el sector privado en Cuba, que han sido autorizados y han podido recibir algunos suministros"

Preguntado por si las Naciones Unidas han sido autorizadas para importar gasolina, Pichón afirmó que "hay conversaciones en curso" entre el organismo y representantes de EE UU ante el organismo "para tratar de alcanzar un acuerdo que permita llevar combustible a Cuba".

"Estas conversaciones siguen en curso y esperamos tener pronto una solución que garantice la viabilidad operativa de todo nuestro plan", añadió.

Cuba solo ha recibido, desde principios de enero, un envío de petróleo por parte de Rusia, que, "según dijeron, es de unas 100.000 toneladas o unos 700.000 barriles", con lo que se pueden cubrir unos 12 o 13 días.

"México es uno de los Estados que más se ha involucrado en encontrar una solución para garantizar que haya acceso al petróleo humanitario", dijo tras confirmar que "no ha llegado combustible venezolano al país".

El pasado enero, EE UU detuvo los envíos de petróleo desde Venezuela a Cuba tras el arresto de Nicolás Maduro y el presidente Donald Trump amenazó con aranceles a aquellos países que le suministraran crudo, tras afirmar que no dejaría que una gota de crudo llegase a la Isla.

El pasado 31 de marzo llegó a la Isla el tanquero ruso Anatoly Kolodkin con la carga mencionada por Pichón y sin que EE UU lo impidiera. Trump había afirmado, preguntado al respecto, que no le importaba si Rusia o cualquier otro país enviaba petróleo a Cuba.

Sin embargo, la Casa Blanca sostuvo que no hay tal vía libre y que decidirá "caso a caso" si lo permite.