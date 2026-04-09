Llega a Cuba otro cargamento de la donación de EE UU para los damnificados del huracán Melissa

El nuevo lote está compuesto por 600 kits de alimentos e higiene para Holguín y Las Tunas

La Habana/Cuba recibió un nuevo lote de ayuda humanitaria de EE UU, compuesto por 600 kits de alimentos e higiene, para familias damnificadas por el azote del huracán Melissa, informó este miércoles la organización católica Cáritas.

Este donativo canalizado por Catholic Relief Services (CRS) lo entregaron integrantes de esa agencia humanitaria de la comunidad católica en EE UU a la directora de Cáritas Cuba, Carmen María Nodal, en el aeropuerto internacional Antonio Maceo de Santiago de Cuba.

En un mensaje en redes sociales Cáritas Cuba calificó la donación como un "gesto concreto de la caridad cristiana" que recibirán las familias damnificadas de la diócesis de las provincias Holguín y Las Tunas.

"Este hecho fraterno testimonia el amor y servicio de Cristo al contribuir a aliviar las necesidades materiales de quienes más sufren", añadió la institución encargada de la distribución de la ayuda destinada a las familias más necesitadas en el oriente cubano.

"Este hecho fraterno testimonia el amor y servicio de Cristo al contribuir a aliviar las necesidades materiales de quienes más sufren"

Este envío se suma a otras operaciones humanitarias anteriores que comenzaron a llegar a mediados de enero por vía aérea y marítima desde EE UU con destino a los afectados tras el paso devastador del huracán Melissa por la región oriental de Cuba en octubre de 2025.

La red incluye a voluntarios, los equipos parroquiales, diocesanos y órdenes religiosas locales se encarga de la entrega de las donaciones según "el grado de afectación y vulnerabilidades" a las "madres solteras con hijos pequeños, los adultos mayores, personas con discapacidad y con movilidad reducida o nula", según ha explicado Cáritas.

En principio, esta ayuda del Gobierno de Washington se anunció por un valor de tres millones de dólares, pero en febrero informó el envío de una partida adicional de seis millones de dólares.

Los donativos han incluido arroz, fríjoles, aceites, azúcar, tabletas de purificación de agua, ollas, utensilios de cocina, cobijas y linternas.

Washington condicionó el envío de ayuda humanitaria a que no pasara por las manos del Gobierno cubano y este aceptó la entrada y distribución a través de la Iglesia católica.

Sin embargo, a finales de marzo el Washington Post contó, citando al arzobispo de Miami Thomas Wenski, que se había precisado apoyo logístico del Estado en ocasiones, sobre todo porque la falta de combustible estaba impidiendo el transporte por tierra y se ha tenido que recurrir al marítimo entre La Habana y Santiago.

La ONU también afirmó esta misma semana que hay ayuda valorada en más de seis millones de dólares que no se puede distribuir por la Isla debido a la falta de gasolina e indicó que está buscando soluciones contratando, a través de una licitación, a empresas privadas, que pueden importar combustible.