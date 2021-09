La cancillería cubana confirma la llegada de haitianos y su próxima deportación

El Ministerio de Exteriores de Cuba confirmó este miércoles que ha recibido y asistido a varios migrantes haitianos que quedaron varados en la Isla en su travesía marítima hacia Estados Unidos y los devolverá a su país de origen.

La llegada masiva de los haitianos, cuyas embarcaciones arribaron a las costas cubanas en los últimos días, fue inicialmente difundida por 14ymedio. La cancillería ha tardado una semana en comunicar la información, alegando que los migrantes "han recibido todas las atenciones necesarias, incluyendo asistencia médica, y permanecen alojados en varias instalaciones acondicionadas para ello", según una nota de prensa replicada en los medios oficiales.

El texto no especifica la cantidad de migrantes atendidos, pero los vecinos de Moa (Holguín), donde arribaron los haitianos, aseguraron a 14ymedio la pasada semana que la cifra rondaba el medio millar y que, aunque no es habitual que la prensa oficial haga referencia a este tipo de sucesos, no por ello son poco frecuentes.

"El procedimiento siempre es tenerlos unos días en el albergue que está en la carretera a Baracoa", dijo a este diario un comunicador holguinero bajo anonimato.

El Gobierno cubano indica que el propósito de los migrantes era llegar a Estados Unidos, pero que ya está en contacto con el Gobierno haitiano para gestionar y asegurar "el retorno seguro y voluntario de estas personas a su país".

"Cuba reitera la necesidad de trabajar por una migración segura, ordenada y regular, lo que solo será posible si se atienden las causas raigales de este fenómeno, provocadas por el orden internacional injusto y desigual imperante", agrega el comunicado.

Haití, el país más pobre de América, lleva años expulsando a sus ciudadanos por el creciente deterioro de la situación económica, política y de seguridad, además de los desastres naturales, en especial el terremoto de 2010.

El primer ministro haitiano, Ariel Henry, advirtió el pasado sábado en la ONU de que la emigración "no cesará" mientras persistan las disparidades entre los países ricos y los pobres, como el suyo.

