La Cancillería cubana informa con retraso sobre dos connacionales muertos en los sismos de Venezuela

“Con el mayor rigor y tratando de asegurar la mayor precisión, continúa la indagación para informar, prioritariamente, a los familiares”, escribió Ana Teresita González.

Madrid/Este lunes, cinco días después de que ocurrieran los dos letales terremotos consecutivos en Venezuela y cuando los medios independientes ya habían informado de varios muertos cubanos, La Habana ha confirmado por primera vez el fallecimiento de un ciudadano originario de la Isla. Se trata de Lupercio Adrián D’Pérez y Pando, quien figuraba desde los primeros días en los listados informales de desaparecidos.

De ello informó, en un breve tuit, la directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior, Ana Teresita González. Horas después, también acreditaba la muerte de Vanessa Martínez, de la que informó este domingo 14ymedio.

Nada dijo, sin embargo, de los seis miembros de una misma familia, cuyo deceso confirmó este lunes Cubanet con fuentes cercanas a las víctimas. Estas son Yadina de la Caridad Yáñez –instructora de ciclismo, de acuerdo con el diario independiente–; su esposo, Alain Rodríguez; el hijo de ambos, Dylan Xander; la madre de Yadina, Gladys María Linares; y los padres de Alain, Raudel Diosdado Rodríguez Cabrera y Teresa Rojas Rodríguez.

Las víctimas habían emigrado a Venezuela en busca de oportunidades, y quedaron atrapados en las ruinas de los edificios Oasis Beach y Resjurel, en Playa Grande

Procedentes del municipio de Sandino, en Pinar del Río, cuenta Cubanet, las víctimas habían emigrado a Venezuela en busca de oportunidades, y quedaron atrapados en las ruinas de los edificios Oasis Beach y Resjurel, en Playa Grande, en el estado de La Guaira, el más afectado por los sismos de 7,2 y 7,5 grados en la escala de Richter, ocurridos el pasado 24 de junio con apenas segundos de diferencia.

Ana Teresita González no los mencionó, pero sí expuso, en la misma red social, que “familiares amigos y conocidos han reportado la presunta desaparición de otros 24 ciudadanos cubanos”. Como si hubiera recogido el guante del reclamo ciudadano ante la frialdad de las primeras manifestaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, la funcionaria se extendió en varios mensajes explicativos.

Así, aseguró que los funcionarios cubanos de la misión diplomática en Venezuela, la Asociación de Cubanas y Cubanos Residentes en Venezuela (Acreven) y otros colaboradores “desde el primer momento buscan información con autoridades venezolanas” y “visitan hospitales y centros de acogida para conocer la situación de nuestros connacionales”.

“La información es dispersa, imprecisa y no es posible de manera oficial asegurar las diversas informaciones que se manejan en redes digitales o nos llegan por diversas vías”, se excusó. “Con el mayor rigor y tratando de asegurar la mayor precisión, continúa la indagación para informar, prioritariamente, a los familiares”.

En la misma línea, un artículo publicado en Cubadebate aseguraba: “Cuba no abandona a Venezuela”. En él, cifran en “más de treinta” los cubanos que “permanecen desaparecidos o han sido confirmados entre las víctimas mortales bajo los escombros”, sin aportar más detalles que una prosa meliflua. “Son trabajadores, jóvenes, madres, niños; personas que habían hecho de Venezuela su segundo hogar y que ahora forman parte del dolor compartido entre dos pueblos acostumbrados a resistir”, dice la nota, casi una semana después de la desgracia.

El Gobierno de Venezuela elevó este lunes el número de víctimas mortales a 1.719, casi 300 más que las recogidas en el anterior parte, y a 5.034 los heridos. Hoy mismo, una réplica de 4,6 grados de magnitud ha vuelto a sacudir el norte del país, aunque no se reportaron nuevos daños ni muertes.