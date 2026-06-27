Venezuela busca supervivientes entre saqueos, desinformación y casi mil muertos

Voluntarios realizan labores de búsqueda y remoción de escombros en edificios afectados por terremotos, este 26 de junio de 2026, en Catia La Mar (Venezuela).

La Guaira permanece militarizada y con el acceso restringido, mientras vídeos antiguos de explosiones, tsunamis y derrumbes se presentan en las redes como imágenes de la tragedia

Caracas/Mientras los equipos de rescate continúan buscando supervivientes bajo los escombros, otra avalancha recorre Venezuela. Vídeos antiguos de explosiones, tsunamis, tuberías reventadas y edificios derrumbados se difunden en las redes sociales como si mostraran las consecuencias de los dos terremotos que golpearon el país el pasado miércoles.

La desinformación se propaga en paralelo a una emergencia que deja al menos 920 muertos y 3.360 heridos, según el último balance oficial. La Guaira, el estado más castigado, permanece militarizado, con restricciones de acceso y más de cien edificios colapsados. Las autoridades han desplegado 11.500 agentes de distintos cuerpos y más de un centenar de equipos de maquinaria pesada.

El Gobierno limitó desde la noche del viernes la entrada de vehículos en la zona, después de que miles de ciudadanos intentaran llegar con alimentos, agua y otros suministros. La movilización solidaria terminó colapsando las principales carreteras de acceso al estado costero, declarado zona de desastre por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

En Catia La Mar, los vecinos han utilizado sus propias herramientas para remover los cascotes ante la falta de medios especializados. “Estamos necesitando ayuda de maquinaria, de personal capacitado”, declaró a EFE José Ramírez, quien alertó de la presencia de cadáveres bajo las ruinas y del olor cada vez más fuerte.

A la confusión causada por el desastre se suma la circulación masiva de imágenes falsas o descontextualizadas

La escasez de alimentos y productos básicos ha provocado además saqueos en varios comercios, al menos tres de ellos presenciados por periodistas de la agencia española. En Playa Grande, Pedro Luis Pérez, de 41 años, denunció que un hospital público le exigió pagar por la atención médica, pese a la falta de suministros. El hombre permanece en un refugio frente a un edificio semiderruido donde tiene a tres familiares sepultados.

La angustia también se concentra frente a los hospitales de Caracas. Los trabajadores sanitarios pegan en las paredes listas con los nombres de los ingresados, los pacientes estabilizados y quienes han sido trasladados a otras salas. Buena parte de los heridos procede de La Guaira y presenta traumatismos en las piernas o el cráneo, según explicó una enfermera del Hospital Doctor Domingo Luciani.

A la confusión causada por el desastre se suma la circulación masiva de imágenes falsas o descontextualizadas. Uno de los vídeos más compartidos, con más de 400.000 visualizaciones en X, mostraba una supuesta explosión en el metro de Caracas atribuida al terremoto. La grabación corresponde, sin embargo, a una avería ocurrida en 2021.

Otra publicación presentó como consecuencia de los sismos la rotura de una tubería en El Cafetal, pero el incidente tuvo lugar a finales de mayo. La avería, que afectó a una conducción principal de 72 pulgadas, inundó entonces Santa Sofía y parte del bulevar de la zona, además de ocasionar daños materiales.

También se hizo pasar por un tsunami en La Guaira una grabación del maremoto que devastó Japón en 2011. Aunque después de los terremotos venezolanos se emitió inicialmente una alerta, las autoridades descartaron posteriormente el riesgo y no existen registros de un tsunami en La Guaira ni en otras zonas del Caribe.

Un cuarto vídeo mostraba el derrumbe de un edificio en una supuesta localidad costera de Venezuela. Las imágenes pertenecían en realidad a la demolición de una construcción dañada por los terremotos de Turquía y Siria de 2023. Colombiacheck comprobó además que una grabación difundida como reciente, tomada dentro de una tienda, llevaba en la propia cámara la fecha del 24 de septiembre de 2025.

El régimen cubano solo ha ofrecido información sobre el personal enviado en misiones oficiales

La llegada de ayuda internacional ha permitido reforzar las operaciones sobre el terreno. Equipos de rescate de Estados Unidos, España, México, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Suiza y Países Bajos se han desplazado al país, mientras se esperaba la incorporación de especialistas alemanes e italianos.

Rodríguez informó de conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con su secretario de Estado, Marco Rubio. Según la dirigente chavista, Washington ofreció rescatistas, equipos técnicos, asistencia para los refugios temporales y ayuda humanitaria. Expertos estadounidenses se reunieron el viernes con las autoridades venezolanas para evaluar las operaciones.

Entre las víctimas confirmadas hay ciudadanos extranjeros. España ha informado de cinco fallecidos y al menos 119 desaparecidos. Portugal contabiliza 28 muertos entre portugueses y lusodescendientes, mientras Chile y República Dominicana han reportado una víctima cada uno. México prepara la repatriación voluntaria de 26 ciudadanos.

Medios independientes cubanos y organizaciones ciudadanas han documentado decenas de desaparecidos procedentes de la Isla. Sin embargo, el régimen solo ha ofrecido información precisa sobre el personal enviado en misiones oficiales y guarda silencio sobre la situación del resto de los cubanos que se encontraban en Venezuela.

La Plataforma Unitaria Democrática responsabilizó al Estado de no contar con los recursos necesarios para responder a una tragedia de esta magnitud. La oposición sostiene que la falta de equipos y de capacidad operativa obligó a vecinos, voluntarios y organizaciones civiles a asumir tareas que correspondían a las instituciones públicas. Mientras tanto, las búsquedas continúan entre edificios inestables, listas de desaparecidos y una corriente de contenidos engañosos que dificulta separar la dimensión real de la catástrofe de las imágenes fabricadas para las redes.