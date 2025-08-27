La Capilla Santa Lucía de Rafael Freyre pierde hasta la llave del Sagrario tras dos robos consecutivos

“Lo que más nos duele no son las cosas materiales, sino la forma tan violenta en que entraron”, denunció la comunidad parroquial

Holguín/La Capilla Santa Lucía, perteneciente a la parroquia Fray Benito, en el municipio holguinero de Rafael Freyre, fue víctima de dos robos consecutivos en las últimas dos semanas. Los ladrones se llevaron equipos de audio, ventiladores, dinero, medicinas y hasta la llave del Sagrario, lo que obligó a retirar la reserva eucarística hasta que se refuercen las medidas de seguridad.

“Lo que más nos duele no son las cosas materiales, sino la forma tan violenta en que entraron”, denunció la comunidad parroquial en una publicación en redes sociales. Según relataron, los autores forzaron candados, marcos de puertas y rejas para acceder a los bienes que se utilizan en la liturgia y en el servicio a los más necesitados.

La capilla, ubicada en el poblado de Santa Lucía, es objeto desde hace meses de una campaña comunitaria para su restauración. Vecinos y fieles han aportado recursos para levantar poco a poco un espacio digno para el culto. La reiteración de los robos supone un duro golpe para ese esfuerzo colectivo.

“Afuera llueve, y tristemente, adentro también”

Hace apenas unos días, la capilla había sido escenario de una transmisión en vivo para las redes sociales. “Afuera llueve, y tristemente, adentro también”, comentaba el padre Dayron Hernández mientras mostraba la precariedad del templo. Con optimismo, añadía: “Gracias a Dios y a los fieles, pronto tendremos una capilla restaurada”.

Aun así, la respuesta de la comunidad no ha sido de odio. “Pido a Dios bendiga al o los ladrones y les regale la gracia de la conversión. Una persona que hace tal cosa tiene que estar muy dañada y ser muy pobre humana y espiritualmente. Hacia una persona así, sentimos compasión”.

Fray Benito es una de las comunidades católicas más activas del municipio, con fuerte presencia en barrios rurales y bateyes cercanos. Desde allí se organizan proyectos pastorales y de servicio social en favor de los más vulnerables.

La denuncia publicada en redes sociales generó muestras de solidaridad y mensajes de apoyo. Varios usuarios recordaron la importancia de reforzar la seguridad en los templos rurales, que suelen ser más vulnerables por su ubicación y la falta de vigilancia constante. Otros ofrecieron donaciones para ayudar a recuperar lo perdido.

El municipio de Rafael Freyre, al este de Holguín, es una zona con fuerte tradición religiosa. En su cabecera y poblados como Santa Lucía se levantan pequeñas capillas que sostienen la vida de fe de las comunidades. Muchas de ellas, como la Capilla Santa Lucía, funcionan gracias al esfuerzo de los vecinos y dependen en gran medida de aportes voluntarios.