Los carboneros de Las Tunas denuncian el robo de sus salarios por la empresa cubana y el sindicato

Hace pocos meses, la Empresa Integral Agropecuaria de Las Tunas fue distinguida con dos galardones, uno en octubre pasado y otro en diciembre. A juzgar por las declaraciones recientes de sus trabajadores del carbón, las autoridades no parecen dispuestas a que los diplomas vayan acompañados de una mejora de sus ingresos.

Varios empleados del sector se han declarado en huelga tras haber cobrado este enero un pago de 113 pesos, a los que habría que sumar el adelanto de 1.000 pesos recibidos en diciembre. La suma de ambas cantidades supera apenas la mitad del salario mínimo anunciado por el Gobierno para 2021, situado en 1.910 por 40 horas y 2.100 por 44.

14ymedio intentó conocer los motivos de la empresa para abonar una cantidad tan exigua pero el funcionario que atendió la llamada se negó a facilitar cualquier información y sostuvo que es "algo que está diciendo la gusanera", una falsedad, según su versión, sobre la que ellos han publicado ya algo. "Si eres periodista ven y hablamos cara a cara, eso no es así, busca información en Google", alegó.

Este diario ha revisado internet y no ha encontrado la supuesta información "en Google".

Además del paro anunciado, los carboneros también planean denunciar a Jaime García Oquendo, director de la empresa, oficial del Ministerio de Interior y exjefe de prisiones en la provincia, y a Vladimir Rodríguez Acosta, representante de los trabajadores, por robo de salario y corrupción.

Radio Televisión Martí difundió este martes las declaraciones de Luis Silva, uno de los trabajadores en huelga que ratificó su intención de dejar de trabajar hasta recibir un pago digno. "No [voy a] trabajar más hasta que me resuelvan lo del salario. Con 113 pesos no alcanza para nada. Somos cuatro, mi esposa y dos hijos", dijo.

Según el medio ubicado en Miami, los carboneros reciben habitualmente a finales de año un pago extra por las exportaciones pero la empresa no lo hizo este año con el argumento de que las ventas se habían desplomado a consecuencia de la pandemia.

Los trabajadores de la Empresa Integral Agropecuaria de Las Tunas desmienten los datos de la compañía y aseguran que exportaron más de 15.000 toneladas del producto por un precio de unos 432 dólares cada tonelada, según dijo en una entrevista con Radio Televisión Martí el pastor apostólico Yoel Demetrio, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba.

"En enero solo les pagaron 113 pesos. Eso no les alcanza para vivir, y entonces esos obreros han decidido no trabajar más hasta que las autoridades les aumenten el sueldo. Aquí, en la protesta, hay 22 carboneros, pero hay otros en diferentes municipios. Por ejemplo, en Jobabo también están en protesta, porque son de la misma empresa", agregó el pastor Yoel Demetrio, que apoya la denuncia.

No hay aún datos oficiales consolidados para el año 2020, pero sí algunas cifras parciales que indican un buen comportamiento de la producción e, incluso, exportaciones superiores al año anterior. Por ejemplo, hasta junio del pasado año, solo la Empresa Agroforestal de Matanzas había producido casi 534 toneladas para exportar, "cifra que supera los pronósticos", según la prensa oficial. La compañía tenía planificado producir en 2020, unas 1.650 toneladas para romper el récord que alcanzó en 2019 con 1.614.

Las 16 empresas del Ministerio de la Agricultura en Camagüey que se dedican a la exportación de carbón vegetal, lograron vender en el primer cuatrimestre del 2020 por tres millones de dólares, cifra similar a igual período de 2019. Hasta abril se logró comercializar en el mercado internacional más de 9.390 toneladas, por debajo de las 11. 914 planificadas.

La Empresa Agroindustrial Ceballos, de Ciego de Ávila, considerada la entidad que más exporta carbón vegetal en el país, hasta agosto de 2020 había comercializado más de 25.000 toneladas destinadas a Italia, Grecia, Portugal, España y otras naciones europeas. Su director, aseguró hace un año que desde 2005 la compañía había exportado más de 266.100 toneladas del producto e ingresado a las arcas del Estado unos cien millones de dólares, de los que casi siete correspondieron a 2019.

La empresa villaclareña Valle del Yabú exportó en febrero de 2020 hacia Europa las primeras 16,8 toneladas de carbón vegetal, destacó Trabajadores.

Según cifras oficiales, Cuba produce anualmente unas 40.000 toneladas de carbón vegetal cada año para satisfacer la demanda nacional y cubrir las exportaciones, principalmente al mercado europeo. El carbón de marabú cubano se vende mayoritariamente a Europa y varios países asiáticos y, en 2017, se convirtió en el primer producto, en más de medio siglo, en ser exportado a EE UU.

