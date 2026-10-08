Cardiología, ultrasonidos obstétricos, odontología: la medicina privada desafía las prohibiciones en Cuba

La proliferación de estas propuestas contrasta con la decisión del Gobierno de mantener cerrada la práctica médica al sector no estatal.

Una clínica dental de La Habana confirma a ‘14ymedio’ que cobra 300 dólares por una corona de zirconio, mientras un negocio de Camagüey publicita chequeos médicos por 105

La Habana/La medicina privada sigue prohibida en Cuba, pero las ofertas de consultas, tratamientos odontológicos y pruebas diagnósticas se multiplican en las redes sociales y las páginas de anuncios clasificados. Desde un ultrasonido abdominal por 45 dólares hasta una limpieza dental, particulares y negocios publicitan servicios que la legislación reserva al sistema estatal.

Una de las clínicas dentales que se anuncian por internet informa que realiza limpiezas dentales a un precio de entre 20 y 30 dólares, dependiendo del estado del paciente, y que coloca coronas de zirconio por 300 dólares, con una garantía de diez años. El establecimiento no tiene dirección pública, y preguntado por WhatsApp, evita responder dónde se encuentra, más allá de Centro Habana.

En la plataforma Revolico, Havana Dental Studio, situado en el municipio de Plaza de la Revolución, en La Habana, anuncia implantes, coronas de zirconio, carillas y blanqueamientos dentales, aunque no publica sus tarifas.

Uno de los casos más llamativos es el de Dalia Spa, en Camagüey, que difundió un catálogo de consultas

Otro anuncio, en Cerro, ofrece servicios de “dentista particular” con un precio de referencia de 10 dólares. En Diez de Octubre aparece una oferta similar por 30 dólares, mientras que en Arroyo Naranjo se promocionan limpiezas profundas, extracciones, empastes y reconstrucciones.

Los anuncios no se limitan a la capital. Uno de los casos más llamativos es el de Dalia Spa, un establecimiento situado en el reparto Vista Hermosa, en Camagüey, que difundió un catálogo de consultas de medicina interna y cardiología por 30 dólares, ultrasonidos obstétricos por 40 y chequeos integrales de laboratorio por 105. Los precios aparecen expresados en divisas, mientras los salarios y pensiones de los cubanos se pagan en pesos.

El negocio, ubicado en la calle 9, entre 8 y 10, también anuncia estudios de tiroides por 25 dólares, ecografías mamarias por 30 y citologías cervicales por 80. Su oferta incluye procedimientos ginecológicos, como la inserción de dispositivos intrauterinos por 25 dólares.

“La consulta no tiene precio, el valor se lo da usted”, afirma otro anuncio

Según informó CubaNet este miércoles, una trabajadora del establecimiento aseguró que disponían de autorización para funcionar como spa y realizar determinados servicios odontológicos, mientras tramitaban otros permisos. Sin embargo, al ser contactado posteriormente por WhatsApp, el negocio respondió que el catálogo era una “prueba” y que los servicios no estaban disponibles.

En Sancti Spíritus, una publicación difundida en el grupo de Facebook Revolico Sancti Spíritus incluye un tarifario aún más detallado: ocho dólares por una limpieza dental, 20 por limpieza y blanqueamiento, entre 10 y 18 por una restauración de resina y cinco por una revisión sin tratamiento. La anunciante, identificada como Kenia Díaz, señala que los pagos se realizan en moneda nacional y que la atención es por turnos.

Las ofertas van más allá de la estomatología. En La Habana, un anuncio de atención médica a domicilio presenta a un profesional identificado como Doctor Carrión, especialista en medicina interna, que propone consultas personalizadas y seguimiento de enfermedades crónicas. “La consulta no tiene precio, el valor se lo da usted”, afirma la publicidad.

En Cuba, la atención sanitaria es oficialmente gratuita, pero los pacientes deben afrontar la escasez de medicamentos, la corrupción y las largas esperas para conseguir una consulta médica

La proliferación de estas propuestas contrasta con la decisión del Gobierno de mantener cerrada la práctica médica al sector no estatal. El Decreto 160 de 2026, que actualizó en julio las actividades económicas prohibidas, conservó las restricciones para los servicios médicos y odontológicos, aunque permitió nuevas oportunidades para los negocios privados en sectores como la farmacia y la energía.

La contradicción resulta especialmente visible en un país donde la atención sanitaria es oficialmente gratuita, pero los pacientes deben afrontar la escasez de medicamentos, materiales y equipos, las largas esperas para obtener una consulta y una corrupción que desde hace años convierte los trueques y pagos en una vía para acceder a servicios que deberían estar garantizados por el Estado.

Este diario ha documentado en numerosas ocasiones los sobornos y pagos clandestinos en hospitales públicos. La diferencia con las ofertas actuales es que algunos servicios se promocionan abiertamente en internet, con direcciones, teléfonos y, en determinados casos, precios en dólares.