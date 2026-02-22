Un cartel torcido y mucha demanda en un punto de Cubamax en Diez de Octubre

El nombre de Cubamax figura en rojo, en un precario papel torcido entre la persiana y la reja.

Desde Miami admiten demoras que contrastan con lo que se promete en La Habana

La Habana/Para comprobar que el número 526 de la calle Goicuría, entre O'Farril y Patrocinio, en el municipio habanero de Diez de Octubre, es uno de los puntos de entrega de Cubamax, hay que acercarse bien. El nombre de la empresa de paquetería, un servicio primordial para los cubanos de la Isla que tienen la suerte de contar con un familiar en Estados Unidos, figura en rojo, en un precario papel torcido entre la persiana y la reja, todo de color verde.

El lugar dista mucho de parecerse a los impecables locales de Cubamax que se encuentran en Florida, algunos de ellos incluso con estacionamientos, donde atienden de manera puramente profesional. Aquí, la basura prolifera en las inmediaciones –como en cualquier esquina de La Habana–, y la única diferencia es que entre los desperdicios se puede ver alguna caja corporativa de la empresa.

Con todo, funciona. Como este pequeño punto, gestionado por particulares, hay repartidos por toda la Isla, asegura la compañía, que el pasado 11 de febrero anunciaba que, debido a la crisis de combustible recrudecida por el bloqueo petrolero de Estados Unidos, suspendía los envíos a domicilio y advertía de restricciones en su servicio.

La página web alerta claramente antes de navegar por ella: “Debido a la escasez de combustible en Cuba, los envíos pueden presentar demoras. Alimentos: 7-10 días adicionales. Electrodomésticos: 30-60 días. Los envíos congelados han sido retirados temporalmente de nuestra página web”.

Sin embargo, el encargado de este punto de Goicuría presume de que “ahora las entregas son más rápidas, porque a pesar de que no hay petróleo, quitaron los puerta a puerta”. En avión, los paquetes a La Habana están tardando solo cuatro o cinco días, y el barco, dice, “está viniendo bastante rápido, se demora entre 15 y 21 días”.

La clave de esta “oficina” es, explica, M11, y da servicio a los vecinos de Cerro, Casino Deportivo, Sevillano, Santos Suárez y Mantilla. El hombre lleva tres años trabajando con la agencia, y asegura estar contento. Además, ofrece un servicio extra. “Cubamax deja los paquetes aquí”, prosigue, pero “si quieres que te lo lleve a tu casa, te cobro algo”. ¿Cómo es que tarda menos, si la propia agencia ha afirmado que se están produciendo demoras? “Pusieron otro avión, ahora son dos”, asegura.

Él no sabe cuánto tarda la paquetería en llegar a otras provincias, pero en una llamada a una oficina de Cubamax en Miami responden a 14ymedio que hacia la región oriental, por ejemplo, en transporte aéreo, la tardanza es de entre 15 y 30 días. La misma empleada insiste en que no han suspendido el servicio, y que en cada agencia informan cuál es el punto más cercano a la dirección a la que se quiere realizar el envío.

El pasado lunes, en una publicación en sus redes sociales, la empresa informaba de haber establecido un “súper centro especial de recogida rápida”, donde asegura que la mercancía llega en 48 horas, en caso de enviarse por avión, y 72 por barco. La empleada de Miami puntualiza: “dos días hábiles o tres días hábiles, según el transporte, una vez pase la inspección aduanal”.

Este local, sin embargo, es poco accesible, dadas las dificultades para transportarse. Se encuentra en Siboney, en el municipio de Playa, a unos 15 kilómetros del centro de La Habana.