Catar dona a Cuba 4,5 millones de dólares para “restablecer el servicio eléctrico” en occidente

El Gobierno árabe atribuye los apagones al huracán Melissa, que en realidad solo afectó al oriente de la Isla

Madrid/La visita del primer ministro cubano, Manuel Marrero, a Doha a principios de noviembre rinde sus frutos. Catar ha informado de que dará cuatro millones y medio de dólares a Cuba a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). Según el comunicado oficial, hecho público el sábado por el Fondo catarí para el Desarrollo en sus redes, el objetivo es “restablecer el servicio eléctrico en las provincias cubanas de Artemisa, Mayabeque y La Habana, gravemente afectadas por los huracanes”.

El más reciente huracán que afectó la Isla, sin embargo, no llegó a occidente sino a oriente. Melissa tocó tierra con categoría categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, precisamente, cuando Marrero estaba en pleno viaje oficial por el Golfo Pérsico, en busca de financiación.

“Este apoyo contribuirá a la restauración de servicios públicos esenciales, como centros de salud, instituciones educativas y sistemas de producción de alimentos, beneficiando a más de 2,2 millones de personas”, decía también el tuit catarí, que detallaba que la donación se firmó en una ceremonia a la que asistió el jeque Thani bin Hamad Al Thani, presidente del Fondo de Qatar para el Desarrollo.

En su visita a Doha el mes pasado, en el marco de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, el primer ministro cubano recibió de su homólogo catarí la promesa de estrechar los “lazos de hermandad” entre ambos países y, por consiguiente, el envío de ayuda. Refiriéndose al paso del huracán Melissa, el jefe del Gobierno catarí dijo que la Isla “siempre contará con el apoyo de Catar”.

También en aquella ocasión, Marrero visitó el llamado Hospital Cubano de Dukhan, donde prestan servicio los sanitarios de la Isla exportados, actualmente un total de 1.200, de acuerdo con cifras oficiales. Hace años, en un reportaje sobre el tema, el diario británico The Guardian calculó que el pago de Catar por cada médico cubano iba de 5.000 a 10.000 dólares al mes, en función de la especialidad, de los que solo recibía unos 1.000 cada trabajador, en una práctica denunciada en numerosas ocasiones por organismos internacionales como trabajo forzado.

Las relaciones entre Cuba y Catar se remontan a finales de 1989, con Fidel Castro en el poder y en plenas facultades. En 2023, en una visita del actual mandatario, Miguel Díaz-Canel, ambas naciones compartieron el “interés de profundizar los vínculos político-diplomáticos” y ratificaron la “voluntad de diversificar y ampliar los nexos económicos, comerciales y de cooperación”.