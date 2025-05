En el cementerio Colón de La Habana, ni El Taiger puede reposar en paz

La Habana/Tras el reciente robo de las cámaras de vigilancia en la capilla de El Taiger –José Manuel Carvajal Zaldívar– la familia del reguetonero cubano decidió retirar sus cenizas del cementerio Colón. El incidente ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad en la necrópolis y ha avivado especulaciones sobre posibles motivaciones rituales detrás del acto.

Según informó la ex representante de El Taiger, Teresa Padrón, en una transmisión en vivo en Instagram, las cámaras de la capilla fueron sustraídas hace unas semanas. Aunque no se reportaron otros objetos robados, retiraron las cenizas del artista como medida preventiva, temiendo un posible intento de profanación. Padrón expresó: "Estoy asustada. No queremos que nadie entre y se lleve a José. Eso sería imperdonable”.

La urna solo estará disponible los días 10 de cada mes, para visitas del público y homenajes

Han decidido, además, que la urna solo estará disponible los días 10 de cada mes, para visitas del público y homenajes, mientras que el resto del tiempo permanecerán en un lugar seguro, con la intención de preservar su memoria en un entorno más controlado.

Este diario se acercó hasta la capilla, que se encuentra en la calle 8, entre H y J, dentro de la necrópolis. Resulta difícil encontrarla, ya que la dirección no está disponible en la red ni hay señalizaciones en el lugar que indiquen que allí descansan los restos de El Taiger. El custodio confiesa: “Todos los días tengo que hacer las mismas indicaciones, casi nadie sabe cómo encontrarla”.

“Todos los días tengo que hacer las mismas indicaciones, casi nadie sabe cómo encontrarla”, dice un custodio del cementerio. / 14ymedio

La capilla es de color amarillo y está cerrada. A través del cristal se pueden ver las ofrendas, las flores, los cuadros, incluso una marca en la pared donde se supone que debió estar una de las cámaras robadas. Por el costado derecho también se pueden observar los cables sueltos, cortados bruscamente. Pero la urna con las cenizas ya no está en su lugar.

El Taiger fue una figura destacada del reguetón cubano. Alcanzó la popularidad con temas como La Historia, Marca Mandarina y Habla Matador. Su música llegó a formar parte de la banda sonora de la película Fast & Furious 8, lo cual amplificó su fama internacional.

El 3 de octubre de 2024, El Taiger fue encontrado con un disparo en la cabeza dentro de su automóvil en Miami. Tras una semana en estado crítico en el Jackson Memorial Hospital, falleció el 10 de octubre a los 37 años. La policía de Miami identificó a Damián Valdez-Galloso como sospechoso del crimen; fue arrestado en Nueva York y acusado de asesinato.

El Taiger alcanzó la popularidad con temas como La Historia, Marca Mandarina y Habla Matador. / Instagram

Las cenizas de El Taiger fueron trasladadas a Cuba, donde se le rindió homenaje en el centro cultural El Sauce, en La Habana. Posteriormente, sus restos fueron depositados en la bóveda familiar del Cementerio de Colón. Durante la ceremonia, sus seguidores entonaron sus canciones y expresaron su admiración por el artista.

Esta necrópolis –fundada en 1876– ha enfrentado desafíos relacionados con la seguridad y el mantenimiento. Abundan los rumores sobre ladrones de tumbas, que sustraen huesos, lápidas, manillas de bronce o trozos de mármol de Carrara. Otros se han visto obligados a vender sus panteones familiares para financiar su salida del país. Incidentes como el robo de las cámaras en la capilla de El Taiger ponen en evidencia la falta de medidas de protección en ese patrimonio nacional.

“Vamos a regresarlo todo, menos a José"

Padrón añadió en su directa: “Vamos a regresarlo todo, menos a José. Y vamos a hacerlo por protección a él. Yo no practico ninguna religión, solamente creo en Dios. Pero se ha comentado que mucha gente puede usar las cenizas para cosas de religión”.

En las prácticas yorubas, particularmente en la santería afrocubana, existen rituales funerarios como el Itutu, que buscan refrescar y elevar el espíritu del difunto. Aunque estos rituales no implican el uso de cenizas, la falta de información clara ha alimentado rumores sobre prácticas no autorizadas relacionadas con restos humanos.

Algunas autoridades religiosas de la santería condenan el uso indebido de cadáveres y promueven rituales que respetan la integridad de los difuntos. Pero en el imaginario popular no se descartan estas prácticas. La comunidad religiosa ha expresado su preocupación por las especulaciones infundadas que pueden dañar la imagen de sus ritos espirituales.

La situación en torno a las cenizas de El Taiger ha resucitado el debate sobre la necesidad de mejorar la seguridad en los cementerios y de abordar con sensibilidad las prácticas culturales y religiosas asociadas con la muerte. Mientras la familia del artista busca proteger su legado, sus seguidores han expresado que resulta fundamental preservar el respeto y la dignidad de quienes han partido.