El Estado censura un homenaje a Nelda Castillo en el Día Internacional del Teatro

La directora Nelda Castillo es de las figuras más relevantes que conforman el panorama escénico cubano desde los años 90.

Pese al veto del Consejo de las Artes Escénicas, la ceremonia de reconocimiento se desplazó a la casa de la directora

La Habana/El Consejo Nacional de las Artes Escénicas (Cnae) –organismo estatal de Cuba dependiente del Ministerio de Cultura– prohibió ayer viernes el reconocimiento que se le otorgaría a la reconocida directora escénica cubana Nelda Castillo por parte del Centro Cubano del Instituto Internacional de Teatro (ITI), durante la celebración del Día Internacional del Teatro.

Así lo anunció “con profunda vergüenza”, el Centro ITI de Cuba en un comunicado que firman sus directores Antonia Fernández y Pedro Armando Franco, denunciando la prohibición del Estado a la ceremonia: “Consideramos como inaceptable este veto, que contraviene las claras disposiciones del Comité de Ética de esta organización Internacional de Teatro que nosotros representamos en Cuba.”

Este ejercicio de control sobre nuestra voluntad artística es inadmisible, y así lo declaramos

Nelda Castillo, fundadora y líder, junto a Mariela Brito, del internacionalmente reconocido colectivo El Ciervo Encantado, es de las figuras teatrales más coherentes e inspiradoras que conforman el panorama escénico cubano desde los años 90. La seriedad de su investigación en torno a la cultura, la historia y las mitologías políticas en Cuba, ha incomodado siempre a las instituciones estatales, y el colectivo ha sido víctima de reiteradas censuras y hostigamiento en el pasado reciente.

A inicios de febrero, el colectivo decidió romper su vínculo laboral con el Centro de Teatro de La Habana, el Cnae y el Ministerio de Cultura, así como cerrar su sede teatral de Línea y 18, Vedado. La decisión se tomó después de reiteradas censuras oficiales, control de su contenido creativo y cancelaciones de su programación. Según publican en el anuncio de su ruptura: “No continuaremos sometiendo nuestra obra a las normas, regulaciones y mecanismos de evaluación y aprobación practicados por estas instituciones hacia nuestro trabajo.”

En el anuncio de este viernes, el Centro ITI recalca su posición contra la prohibición estatal: “Este ejercicio de control sobre nuestra voluntad artística es inadmisible, y así lo declaramos. El unilateralismo, mucho menos el veto, ha sido el lenguaje del Instituto desde su fundación hasta hoy, y se ha pronunciado larga y contundentemente contra ese tipo de práctica en congresos y en el foro internacional”.

Se personaron en casa de Nelda Castillo “para entregarle la distinción del Instituto Internacional del Teatro que no pudimos entregar en la ceremonia prevista para ello”

A pesar de la censura institucional a la celebración programada para este viernes, Antonia Fernández, Pedro Armando Franco y el dramaturgo y crítico Norge Espinosa –entre otros miembros del gremio– se personaron en casa de Nelda Castillo “para entregarle la distinción del Instituto Internacional del Teatro que no pudimos entregar en la ceremonia prevista para ello”; y compartieron videos de la celebración doméstica que sustituye lo que la institución les prohibió.

Antonia Fernández enfatiza en la naturaleza del Centro que dirige en oposición a la prohibición del Cnae: “El Instituto Internacional de Teatro fue creado al finalizar la Segunda Guerra Mundial justamente para generar franjas de conciliación en medio de los conflictos, y para que los artistas de teatro tuvieran un espacio de validación bajo la insoslayable premisa del respeto y la no vulneración.”

El gesto del Cnae vuelve a poner en evidencia el nerviosismo de un sistema cultural decadente que siempre ha funcionado bajo las sombras del Estado

Nelda Castillo agradeció el reconocimiento, adjuntando con transparencia también el veto del Cnae y la denuncia del Centro ITI: “Gracias por tenerme en cuenta para tan especial reconocimiento que viene de quienes HACEN y CUIDAN el teatro hasta en las peores circunstancias”.

Figuras teatrales de relevancia han mostrado su descontento ante el acto de censura. Carlos Celdrán, director de Argos Teatro, quien también ha presidido el Centro ITI de Cuba y ostenta la condición de Premio Nacional de Teatro, lamentó y criticó la prohibición estatal.

El gesto del Cnae vuelve a poner en evidencia el nerviosismo de un sistema cultural decadente que siempre ha funcionado bajo las sombras del Estado.