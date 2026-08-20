La Cepal pronostica una caída del 10,3% de la economía cubana en 2026

Un enorme basurero se acumula junto al Parque Trillo, en la calle Aramburu, en La Habana.

En cambio, Venezuela crecerá un 6,5% y Nicaragua un 4,5%, mientras el promedio del continente latinoamericano alcanzará el 2,2%

La Habana/La economía cubana se contraerá un 10,3% en 2026, con diferencia el peor resultado de América Latina y el Caribe, según las nuevas previsiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El organismo ratificó este jueves en el 2,2% su cálculo de crecimiento para Latinoamérica, una cifra que deja todavía más en evidencia el desplome solitario de la Isla.

Frente al derrumbe cubano, Venezuela constituye una comparación incómoda para La Habana. La Cepal elevó en abril su previsión para Caracas desde el 3% hasta el 6,5%, en medio de una mayor apertura a la inversión privada, especialmente en el sector energético. Nicaragua, otro estrecho aliado político del régimen cubano, también crecerá el doble del promedio latinoamericano, con un 4,5%.

Guyana, impulsada por la extraordinaria expansión de su industria petrolera, supera ampliamente esas cifras. La última previsión de la Cepal para el país sudamericano situaba su crecimiento en un 16,2%.

Haití, pese al caos político y la violencia de las bandas armadas que controlan amplias zonas del país, queda lejos del desplome cubano

La distancia entre Cuba y el resto de las economías regionales se ha ensanchado además en pocos meses. En abril, la Cepal calculaba que el producto interior bruto (PIB) cubano retrocedería un 6,5% este año. Ahora estima una caída 3,8 puntos mayor. El deterioro resulta todavía más preocupante si se compara con la previsión realizada a finales de 2025, cuando el organismo esperaba para Cuba un crecimiento mínimo del 0,1%.

Haití, pese al caos político y la violencia de las bandas armadas que controlan amplias zonas del país, queda lejos del desplome cubano. La Cepal prevé también una contracción del 1,9% de su economía, pero muy inferior a la de la Isla. Jamaica aparece igualmente en terreno negativo, aunque con una caída moderada frente a la cubana.

La confirmación del descalabro llega apenas dos meses después de que el Gobierno presentara con gran solemnidad un paquete de 176 medidas económicas con el que prometió transformar un modelo que las propias autoridades admiten que ya no funciona. Entre las propuestas figuran una mayor apertura a la inversión extranjera y al sector privado, cambios en la contratación, el comercio exterior, la banca, la agricultura y el sector energético.

Aunque prometió eliminar de manera general los precios topados, el Gobierno ha permitido que varias provincias volvieran a imponer controles

Las medidas fueron recibidas con escepticismo por numerosos economistas. La consultora Auge subrayó que la apertura llegaba “en el peor contexto posible” y que beneficiaría principalmente a quienes ya disponen de capital y contactos.

Aunque prometió eliminar de manera general los precios topados, el Gobierno ha permitido que varias provincias volvieran a imponer controles, límites a los márgenes comerciales, inspecciones y multas ante el aumento de la inflación. En Artemisa, Matanzas y Holguín, por ejemplo, las autoridades establecieron un máximo del 30% de beneficio sobre las ventas.

La crisis energética constituye otro de los principales lastres para cualquier intento de recuperación. La producción industrial, el comercio y numerosos servicios llevan meses condicionados por cortes eléctricos que en muchas provincias superan las 20 horas diarias.

A las averías casi permanentes de las termoeléctricas se suma la falta de combustible. La Antonio Guiteras, la central más importante del país, había acumulado ya 15 salidas del sistema a mediados de junio. En julio, Cuba sufrió además varios colapsos nacionales en pocas semanas, mientras las protestas por la falta de electricidad y agua se extendieron por distintas localidades.

La falta de energía crea además un círculo vicioso particularmente difícil de romper

Para los próximos meses, las autoridades ya han advertido de más apagones, pues pretenden aprovechar la reducción estacional de la demanda para acometer mantenimientos, mientras reconocen que seguirán produciéndose averías en las envejecidas termoeléctricas.

La falta de energía crea además un círculo vicioso particularmente difícil de romper. Sin electricidad cae la producción nacional, se paralizan industrias y servicios y disminuye la capacidad de generar divisas; sin divisas, el Estado tiene cada vez mayores dificultades para comprar combustible, piezas de repuesto y materias primas que permitan recuperar la generación y la actividad productiva.

La previsión de la Cepal convierte así las 176 reformas anunciadas por el Gobierno en una carrera contra un deterioro mucho más rápido de lo que las propias autoridades parecían anticipar. Mientras casi toda la región avanza, aunque sea lentamente, Cuba no solo permanece en recesión, sino que aumenta la velocidad de su caída.