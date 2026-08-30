El ‘Che italiano’ enferma gravemente en Santa Clara y termina hospitalizado en La Habana

Nacido en Roma en 1978, Di Battista fue diputado entre 2013 y 2018 y llegó a convertirse en uno de los dirigentes más carismáticos del M5S.

La Habana/La coincidencia parece escrita para una crónica. Alessandro Di Battista, el ex diputado italiano al que durante años la prensa de su país bautizó como el “Che italiano” o el “Che grillino” –como se conoce en Italia a los seguidores de Beppe Grillo y del Movimiento 5 Estrellas–, sufrió un grave episodio médico precisamente en Santa Clara, la ciudad cubana donde se encuentra el mausoleo de Ernesto Guevara. Tras permanecer varias horas inconsciente, fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Hermanos Ameijeiras, en La Habana, donde continúa ingresado.

Este domingo, sin embargo, llegaron las primeras señales de recuperación. “Haré todo lo posible por regresar pronto”, escribió Di Battista, de 48 años, en Instagram, en respuesta a un mensaje de Ilaria Loquenzi, quien formó parte del equipo de comunicación del Movimiento 5 Estrellas (M5S) cuando él era parlamentario. Son las primeras palabras públicas del político y periodista desde que enfermó.

Fue conducido al piso 19 del Ameijeiras y sometido de inmediato a controles de los parámetros vitales y otras pruebas especializadas

Di Battista comenzó a sentirse mal el viernes, cuando se encontraba en Santa Clara durante un viaje de trabajo por la Isla. Según la agencia italiana Ansa, sufrió un fuerte dolor de cabeza y posteriormente perdió el conocimiento durante varias horas. Al recuperarlo pudo hablar con los médicos, que decidieron trasladarlo por carretera unos 300 kilómetros hasta La Habana.

La noche del sábado llegó en ambulancia al Hermanos Ameijeiras. Un periodista de Ansa comprobó personalmente su ingreso en el centro, donde Di Battista entró acostado en una camilla, pero lúcido y capaz de responder a las preguntas de médicos y enfermeros. Fue conducido al piso 19 y sometido de inmediato a controles de los parámetros vitales y otras pruebas especializadas.

Hasta el momento no se ha difundido un parte médico oficial con un diagnóstico preciso. Algunos medios italianos han manejado distintas hipótesis a partir de la intensidad de las cefaleas y de la pérdida temporal de conciencia, pero ni las autoridades cubanas ni las italianas han confirmado públicamente la causa del episodio.

El propio periódico confirmó que se encontraba trabajando en la Isla cuando comenzó a padecer “extraños dolores de cabeza” que fueron empeorando

El Gobierno de Giorgia Meloni sigue de cerca el caso y mantiene preparado un avión medicalizado para repatriar a Di Battista. El traslado dependerá, no obstante, de la decisión de los médicos, que deben determinar si el viaje supone algún riesgo para su salud. La embajadora de Italia en Cuba, Simona De Martino, se desplazó hasta Santa Clara, mientras el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, aseguró estar en contacto con la legación diplomática y con la familia del ex parlamentario.

Di Battista no estaba en Cuba de vacaciones. Desde hace años alejado del Parlamento, se ha dedicado al periodismo, los libros y los viajes, y en esta ocasión preparaba para Il Fatto Quotidiano y su rama audiovisual, TvLoft, una serie de reportajes titulada La polvere del mondo (El polvo del mundo). El propio periódico confirmó que se encontraba trabajando en la Isla cuando comenzó a padecer “extraños dolores de cabeza” que fueron empeorando.

Que el episodio se produjera en Santa Clara resulta particularmente llamativo por la biografía política del italiano. Ansa recordó este sábado que Ernesto Guevara es una de las figuras que Di Battista ha reivindicado durante años. Del guerrillero argentino llegó a decir que había dejado como enseñanza lo que puede conseguir “la ferviente voluntad de un ser humano”.

'La Razón' destacaba su recorrido por América Latina y su perfil de agitador dentro del M5S

La asociación entre ambos viene de lejos. En 2018, el diario español La Vanguardia titulaba El retorno del Che grillino un perfil sobre Di Battista después de que regresara a Roma tras recorrer América durante más de seis meses. El diario recordaba entonces que había recomendado públicamente la lectura del Che y de Marx y que incluso había hablado de Guevara en el Parlamento italiano como un hombre capaz de hacer historia enfrentándose al poder.

Un año después, otro diario español, La Razón, lo presentó directamente como el “Che Guevara italiano”, después de que Di Battista protagonizara junto a Luigi Di Maio un acercamiento a los chalecos amarillos franceses que provocó un grave roce diplomático entre Roma y París. El periódico destacaba entonces su recorrido por América Latina y su perfil de agitador dentro del M5S.

Actualmente es vicepresidente de Schierarsi, una asociación de activismo político que ha impulsado campañas relacionadas con Palestina

Nacido en Roma en 1978, Di Battista fue diputado entre 2013 y 2018 y llegó a convertirse en uno de los dirigentes más carismáticos del M5S. Su estilo vehemente y su discurso contra la política tradicional le dieron una enorme popularidad entre las bases del partido, aunque nunca ocupó los principales cargos institucionales.

Después abandonó progresivamente la primera línea y rompió con el M5S en 2021, en desacuerdo con el apoyo del movimiento al Gobierno de Mario Draghi. Actualmente es vicepresidente de Schierarsi, una asociación de activismo político que ha impulsado campañas relacionadas con Palestina, el agua pública y otras causas sociales.

La política italiana, pese a las fuertes divisiones entre partidos, reaccionó de forma prácticamente unánime a la noticia de su hospitalización. El M5S expresó su “gran preocupación” y se solidarizó con sus familiares, mientras dirigentes de fuerzas políticas tanto de izquierda como de derecha enviaron mensajes de apoyo.