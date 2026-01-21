China manda a Cuba una ayuda de 80 millones de dólares, arroz y aspirinas

El embajador chino se reunió este martes con Miguel Díaz-Canel para trasladarle la información de su Gobierno.

El embajador chino cuenta que se modificará la modalidad empresarial en que se desarrollan los parques fotovoltaicos donados por su país

Madrid/No hay detalles muy precisos sobre la nueva ayuda financiera aprobada por China para Cuba, aunque sí la cuantía y el destino preferente. El paquete está valorado en 80 millones de dólares para "la adquisición de equipamiento eléctrico y otras necesidades urgentes". El propio embajador, Hua Xin, se reunió con el presidente, Miguel Díaz-Canel, para comunicarle que había recibido "la instrucción de su Gobierno de trasladar esta información a la parte cubana", cuenta Granma.

En diplomático explicó que esta propuesta es fruto de las reuniones sostenidas entre las autoridades de ambos países, especialmente el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, y el enviado especial de China para Asuntos América Latina y el Caribe, Qiu Xiaoqi.No obstante, también cita al viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga y el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy.

Las partes acordaron, dijo Hua Xin, "fijar una empresa ejecutora" para esta tarea, motivo de las reuniones con Pérez-Oliva

De lo poco que revela la información se desprende que ambos eran claves para la ayuda, ya que China ha decidido cambiar el método en que se están desarrollando los proyectos con los donativos de 200 megavatios de fotovoltaica y los 5.000 paneles solares para viviendas en zonas de difícil cobertura. Las partes acordaron, dijo Hua Xin, "fijar una empresa ejecutora" para esta tarea, motivo de las reuniones con Pérez-Oliva.

En marzo de 2025, las autoridades anunciaron que la Isla tenía previsto construir 22 parques fotovoltáicos con un donativo chino, de los que ya había siete "con la dotación inicial para empezar a erigirse", aunque se indicó que aportarían 120 MW. Este proyecto es independiente a los 92 parques solares que se construyen por contrato con dos empresas del país asiático y, aunque no se indica expresamente, parece ser el asunto ahora tratado. China no ha especificado, no obstante, por qué se ha decidido a "modificar la modalidad" en que se desarrollaban.

Además, tras la cita de ayer con el embajador chino Díaz-Canel resaltó "la intensa actividad" que está realizando Hua Xin, haciendo mención expresa al donativo de 60.000 toneladas de arroz que llegarán del país asiático en la próximas semanas. Este lunes, Santiago de Cuba y La Habana recibieron una primera entrega de 2.400 toneladas cada una, con ceremonia incluida en el caso de la capital

El mandatario cubano habló también de la "Fase Cuatro del programa de transformación digital que se realiza con apoyo chino, todo lo que se ha alcanzado en el proyecto para la televisión en alta definición y otras tecnologías en las que se ha avanzado".

La última vez que Díaz-Canel estuvo en China, en septiembre de 2025, apenas tradcendieron acuerdos muy concretos, al contrario que en su viaje precedente, en 2022, cuando consiguió una donación de 100 millones de dólares.

Se trajo, sin embargo, el mandatario, una colaboración biofarmacéutica que debía materializarse en la nueva aspirina de 81 miligramos, un fármaco empleado como terapia diaria para prevenir cardiopatías y derrames cerebrales. El acuerdo tenía previsto que el medicamento llegara a Cuba a partir de “la transferencia de tecnología de Laboratorios Medsol a la empresa china Hubei C&C, de Wuhan”.

Los resultados llegaron, casualmente, este martes, cuando la Isla recibió el primer envío, del que se mostraron las cajas pero no la cantidad. El fármaco está "destinado a cubrir la demanda del Cuadro Básico de Medicamentos", indicó BioCuba Farma.

"Dicho mecanismo –agrega la empresa– utiliza parte de las ganancias generadas por las ventas del PPG, producto líder de la entidad cubana involucrada, para asegurar la estabilidad del suministro de este medicamento clave en la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares".