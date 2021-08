Ni chucherías ni 'pampers' para los niños de Santiago de Cuba

Más de 600 madres y padres de Santiago de Cuba han repudiado la venta exclusiva en divisas de la mayoría de los productos que necesitan para conformar la canastilla para sus bebés. En una carta entregada este lunes a las autoridades del Gobierno y el Partido Comunista de Cuba los demandantes explican que dependen de sus salarios en pesos y no tienen acceso a moneda libremente convertible (MLC).

"La carta se llegó a redactar porque pusieron los pampers en MLC", afirma a 14ymedio una de las madres santiagueras que firmó el documento, quien alega que esa fue "la gota que colmó la copa". "Parece que llegó el runrún a las autoridades y entonces sacaron algunos pañales en moneda nacional pero sigue vendiéndose la mayoría en divisas", agrega.

La misiva, una iniciativa de los miembros del grupo de Facebook "Todo para bebés" en Santiago de Cuba, denuncia que actualmente "todos los productos de aseo, higiene, confituras, incluso ropa y calzado" se comercializan en divisas, por lo que proponen "que se destinen también para las tiendas en moneda nacional aquellos productos como pampers, toallitas húmedas, jabones, gel de baño", entre otros.

"Hace unos meses todas las tiendas estaban llenas de pañales desechables y agua, pero últimamente todas están cerradas"

Los padres alegan que, ante la situación, se ven obligados a comprar todo lo que necesitan a los revendedores "a precios exorbitantes" y aseguran que lo hacen pensando en sus niños: "nuestros hijos no entienden de crisis económica, pandemia o problemas".

El periodista y realizador audiovisual santiaguero Carlos Melián cuenta a este diario que hace unas semanas hizo una caminata por la ciudad en busca de culeros: "Hace unos meses todas las tiendas estaban llenas de pañales desechables y agua, pero últimamente todas están cerradas y cuando he salido a buscar no he encontrado ni siguiera en MLC, están desaparecidos".

"Ahora mismo el problema fundamental es que para comprar aquí en las tiendas en MLC es difícil porque están llenas de coleros y hay que amanecer y me da miedo contagiarme de covid", explica Melián, padre de un pequeño de un año y medio. "Lo que decidí fue lavar a mano los pañales. Me deprime mucho hacer esas colas y exponerme a la enfermedad, prefiero lavar todas las noches".

El suministro del producto también es muy irregular en La Habana, comenta a este diario Marieta, madre de un niño de dos meses y de otra de 18. "A veces consigo para la niña pero no para el bebé más pequeño porque no venden de todas las etapas", explica. "La gente compra el producto en las tiendas en divisas y después lo revende. En la calle un paquete para recién nacidos puede llegar hasta 500 pesos".

"El que tiene familia en el extranjero que le puede comprar en las tiendas digitales está salvado, porque allí sí se encuentran pero hay que pagar en dólares y desde fuera", cuenta. En varios portales digitales consultados por 14ymedio, el precio de 36 pañales para bebé oscilaba entre los 15 y los 20 dólares, pero tampoco se venden para todas las etapas.

Muchas madres han vuelto a la costumbre de los culeros de tela, pero la opción complica el día a día con continuos lavados y el alto consumo de detergente. "Los pocos desechables que consigo los voy repartiendo en algunos días de la semana pero la mayor parte de las veces los tengo puestos de tela, es una esclavitud porque no se sale de la lavadora", añade Marieta.

"Los que nosotros compramos por ahora, que son los Premium Plus, se hacen aquí en Cuba, en Mariel, valen 275 pesos pero solo se pueden comprar dos por personas", cuenta una pareja de la capital cubana con un bebé de 10 meses. "Compramos los Premium porque son mejores, la diferencia se nota, en realidad siempre hay pero está esa limitación de la cantidad".

"El que tiene familia en el extranjero que le puede comprar en las tiendas digitales está salvado, porque allí sí se encuentran pero hay que pagar en dólares"

A la inestabilidad en la venta de los pampers se suman otras preocupaciones de los padres santiagueros. En su carta proponen que se considere incluir "todos los productos en la libreta de abastecimiento, en la canastilla o venderlos como módulos". Señalan que "hace falta que se garantice la venta de viandas para los niños a partir de los seis meses de edad" previa presentación de la tarjeta de menor y al precio del Estado.

"Un adulto quizás pueda dejar de alimentarse un día (que no es lo ideal porque debemos tener el cuerpo alimentado para criar, luchar por nuestros hijos, trabajar), pero un niño necesita proteínas, carnes, viandas, vegetales para su crecimiento y buen desarrollo, pero con precios tan altos", se vuelve muy difícil la alimentación de los bebés, explican.

También exigen que se cumpla "el ciclo de la entrega de la leche en las bodegas", se "comercialicen controladamente" medicamentos, la venta de equipos electrodomésticos como ventiladores y batidoras, y que se revisen los precios de los alimentos "que están por las nubes".

Se quejaron de la venta exclusiva de golosinas en MLC: "Más allá de lo que se les pueda explicar, es frustrante, en estos tiempos de confinamiento, que un niño te pida chuchería, confituras, golosinas, que te diga que tiene hambre pero que no quiere comida y no tengas qué darle, no poder complacerlo con cosas tan básicas".

Al concluir el documento dejaron claro que seguirán insistiendo en la búsqueda de soluciones en "cualquier instancia". "Cuando se trata de un hijo no hay límites, no existen barreras, dejamos de vivir nosotras, para vivir por ellos".

