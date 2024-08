El cierre "por todo lo alto" del verano cultural de Cienfuegos se quedó sin luz

Cienfuegos/Son las 8:00 de la noche, y buena parte de El Prado cienfueguero está sin corriente eléctrica. La Asociación Hermanos Saíz (AHS) había anunciado una actividad "por todo lo alto" para clausurar las actividades veraniegas. La institución ha desarrollado toda una cruzada teatral en barrios y comunidades rurales cuya finalización estaba prevista para este jueves en coordinación con el Consejo Provincial de las Artes Escénicas.

El equipo de sonido se instaló frente a la Calle 56, muy cerca del Teatro Guiñol para un espectáculo, denominado El arte nos une, que debía comenzar a las 7. "Estoy aquí desde las 6:00 de la tarde, y cuando llegué ya no había electricidad", comenta Betty, una joven bailarina que debía participar en la velada. Su puntualidad habitual contrasta con el retraso que caracteriza los eventos organizados por el oficialismo.

"Es increíble como en este país se mueven recursos innecesariamente, con la miseria que hay", opina Arturo, un hombre que se sienta todas las noches en un banco de El Prado. "Luego publican fotos en las redes sociales como si hubiera sido un éxito cuando, en realidad, ni siquiera tienen público que los venga a ver. Los que estamos sentados aquí venimos a despejar un rato, no a presenciar una gala artística", protesta.

A las 8:10 de la noche se restableció el fluido eléctrico, pero la iluminación en el lugar seleccionado continuaba siendo pésima / 14ymedio

Finalmente, a las 8:10 de la noche se restableció el fluido eléctrico, pero la iluminación en el lugar seleccionado continuaba siendo pésima. "Por suerte, le hice caso a mi madre cuando me dijo que no me pusiera zapatos con tacones. Cuando suceden estas cosas, y pasan muy a menudo, me dan deseos hasta de pedir la baja de la AHS", confiesa Betty a 14ymedio. Pero acaba desechando la idea porque, reconoce, "marcándose" no va a resolver nada.

Al grito de "llegó la merienda", el elenco de la "vanguardia artística joven" se dispone a consumir la escuálida ración asignada. "Con ésto y con un chequecito de 200 pesos la mayoría de nuestros colegas se conforman. Después vamos a las reuniones para decir que todo está bien, engañándonos a nosotros mismos, porque ya nadie se cree el cuento de que el trabajo de la Asociación tiene alguna repercusión social”, lamenta un dirigente de la institución.

"Cualquiera que ve nuestras imágenes durante la cruzada teatral, piensa que todo fue una maravilla. Sin embargo, la ficción una vez más fue superada por la realidad que se empeña en demostrarnos lo inútil de la teoría y lo inoperante de la práctica", afirma Betty refiriéndose a los innumerables problemas que siempre terminan, cuando no son suspendidas, terminan reflejando una pobre calidad estética. Pobre calidad estética o suspensiones de las actividades programadas. "Voy a preguntar qué harán con esto, porque tengo ganas de irme ya", concluye.

"¿Me podrían decir cuándo comienza el espectáculo?", pregunta Arturo y, pasadas las 9:30 de la noche, se escucha una canción grabada del dúo Buena Fe, como preámbulo del demorado inicio. A esta hora algunas personas se detienen en El Prado para observar lo que está sucediendo. Han puesto un foco cerca del improvisado escenario que mejora un poco la visibilidad. Aun así, el escaso público reunido permanece en penumbras y sin ningún espacio donde sentarse.

El escaso público reunido permanece en penumbras y sin ningún espacio donde sentarse / 14ymedio

En el espectáculo hubo música, danza, décima oral, artes plásticas y circo. "Se anunciaron mucho y duraron poco", señala Arturo, mientras el operador de audio va recogiendo el equipo. "Unidos por el arte" acabó uniendo en la espera a los jóvenes artistas que aprovecharon la ocasión para conversar sobre planes futuros, la mayoría de ellos distantes de la AHS y de Cuba.